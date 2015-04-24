美元跌跌不休，汽油强势反攻

基本面消息：

周四，美国商务部公布的数据显示，美国3月新屋销售总数年化48.1万户，不及预期的51.5万户，较2月的七年新高大幅回落。3月新屋销售环比降11.4%，创2013年7月来最大降幅。根据华尔街见闻网站实时新闻：美国3月新屋销售年化总数48.1万户，预期51.5万户，前值+53.9万户修正为+54.3万户。美国3月新屋销售年化环比-11.4%，预期-4.5%，前值+7.8%修正为+5.6%。美国3月新屋销售总数年化48.1万户，不及预期的51.5万户，与预期之差创一年最大。2月数值从53.9万户上修为54.3万户。3月新屋销售环比跌11.4%，创2013年7月以来最大降幅，预期为下跌4.5%。3月新屋销售终结了此前三个月的连涨势头。

页岩油生产不景气影响上游企业。全球油服业巨头预计，今年美国约半数提供水力压裂服务的公司不是会关门大吉，就是会作价出售。页岩油气开采普遍使用水力压裂法。去年年初，美国共有61家水力压裂服务商，目前剩下41家。在去年国际油价几乎腰斩的影响下，水力压裂服务业出现强强合并，比如去年11月Halliburton Co.就宣布，计划出价346亿美元收购另一油服业巨头Baker Hughes。彭博新闻社报道援引Weatherford的压力泵营销主管Rob Fulks昨日讲话称，今年美国将只剩约20家水力压裂服务公司。Weatherford的水力压裂业务全美排名第五。Fulks说，为适应客户需求下降，该司已经被迫大幅削减成本。报道提到，美国信息分析公司IHS Inc.旗下机构的数据显示，今年石油企业全球范围内削减支出逾1000亿美元，降幅35%。

上周美国首次申请失业救济人数（首申）环比增加1000人，高于预期，但已是连续第七周低于30万人，预示着在上月美国就业增长放缓后本月增长将反弹。上月的美国新增非农就业人数远逊预期，令市场预计美联储可能因此迟疑，对加息持观望态度，原本最早今年6月的首次加息时点可能推迟。充分就业是美联储的两大使命之一，失业人数如果长期保持低位，有助于提振就业前景，美联储将更有可能让加息日程保持正轨。路透报道指出，每年这个时候，首申会因为复活节和学校春季开学而波动，偏离美国政府季节性调整的模型。从上周数据看，比单周首申更适合衡量就业市场趋势的四周首申均值环比增加1750人，还只有28.45万人，首申人数低于30万人就意外着就业市场增长走强。彭博新闻社报道提到，美国新泽西州研究机构Stone & McCarthy Research Associates的经济分析师Terry Sheehan在首申公布前评论称，以历史标准看，首申低是合理的，这与就业市场非常健康的形势一致。

技术面：

前海油早盘探底至2635附近之后拉升上行，15分钟级别回调段已经结束，目前重新开始整体上涨行情，1小时级别macd快慢线已经转为粘合状态，同时随机指标拐头向上，整体晚间上行概率较大，日内仍以逢低做多为主思路。

操作策略：

亚盘建议的2635附近做多已经完美的成交达到第一止盈位，建议大家剩余多单看到前高2690附近，空仓者可关注在2640附近做多，止损2610，目标2670-2700.晚间注意美耐用品订单数据影响。

注：以上操作建议仅供参考，不作为唯一投资依据。