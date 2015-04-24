对西方企业来说 俄罗斯经济复苏值得等待

西澳经济面临十几年来的最艰难时期，让人日益担心的是没有新的重大项目来支撑西澳。

西方企业仍不愿放弃俄罗斯，虽然有些公司缩减业务以抵御经济下滑影响，但它们仍在等待俄罗斯经济实现反弹，再次带来丰厚回报。

受国际油价低迷以及西方制裁影响，俄罗斯今年料将陷入深度衰退。

美国汽车厂商通用汽车是西方企业大幅缩减在俄业务最突出的例子，该公司称营收下滑后面临长期挑战。

但并未出现西方企业大规模撤离的情况，而且其它公司仍在计划投资。

虽然俄罗斯经济下滑，但在俄罗斯开展业务的跨国制造商，今年以卢布计算的营收料将增长6-8%，而且企业高管仍对仅两年前营收增长率还高达12-18%记忆犹新。

“对每个人来说，这显然是个大市场，未来会逐渐恢复，”安永驻莫斯科管理合伙人Alexander Ivlev说。

目前来看西方企业在俄罗斯的前景黯淡。家庭支出在下降，对那些被俄罗斯巨大消费市场及不断扩大的中产阶层所吸引的跨国企业来说，这是个坏消息，如今中产阶层正在节省开支。俄罗斯企业也削减支出。

德国图片报(Bild am Sonntag)援引德国企业西门子执行长Joe Kaeser的话报导，该公司在俄罗斯市场的营收锐降约一半。不过该公司称并不计划削减对俄罗斯的投资。

其他全球性企业也希望维持发展计划不变，比如雀巢和玛氏等糖果公司。

“尽管俄罗斯经济减速，但我们仍竭尽全力继续发展。我们仍相信俄罗斯的长期前景，”雀巢的俄罗斯业务执行长Maurizio Parnello上月表示。

雀巢在俄罗斯亚欧地区的营收去年增长13%至864亿卢布(16.7亿美元)。

瑞典家具公司宜家(IKEA)继续推进2020年前在俄罗斯投资20亿欧元的计划，并在目前14家购物中心的基础上，拓展尚未开发的小城市商机。

“我们的计划没有改变，”宜家俄罗斯公司零售销售副主管Konrad Grüss表示。“俄罗斯的需求和世界其他地区一样：需要有不错的厨房、不错的浴室，所有的梦想和希望都和其他人一样。”

一家维也纳顾问公司的中东欧中东非洲(CEEMEA)事业集团主管Daniel Thorniley表示，一家普通的俄罗斯全球制造商在2015年以卢布计的营收将成长6-8%，这不会不切实际，除非乌克兰冲突再度升级。相比之下，两年前的营收成长率约为12-18%。

他并称，如果2015年卢布仍持稳或升值，这样的成长率或许将以美元或欧元计算，实际上将会使俄罗斯成为客户眼中全球最好的市场之一。

俄罗斯对跨国公司之所以重要，也是因为市场规模可观，其所占比重与包括所有前苏联国家与土耳其在内的其他中东欧国家加起来一样多。

因此，尽管销售情况令人失望，但高交易量会带来不错的获利，这要拜俄罗斯通常“较高”的价格所赐。

“俄罗斯是一个超高溢价的市场，且利润率很高。但如今正在下降当中，”Thorniley表示。“但即使没那么高了，但可能也还不太糟。”

央行数据显示投资大减。第一季对俄罗斯的非银行外国直接投资为31亿美元，远低于上年同期的105亿美元以及2013年第一季的366亿美元。

不过企业正等待时机，有些企业可能已经认为制裁和卢布贬值带来了新机会。

“企业正期待未来并寄望适当时机。”安永的Ivlev称。

他表示，外资企业认为当地电子产品、制药和农产业方面存在机遇，这些领域有取代进口的机会。

丹麦制药巨擘诺和诺德本月在卡卢加开设在俄第一家工厂，斥资1亿美元。该公司是全球最大的胰岛素生产商。

“如果你只是进行短期投资决定，那可以说经济景气不佳，”诺和诺德的管理人员Henrik Dahl称。“但糖尿病治疗方面的投资对我们来说是长期投资。”