美房市加速复苏 黄金回落后反弹

以往联储都尽量少评论货币，把外汇政策留给美国财政部讨论。但这么做不可能不影响联储自己的利率政策，而加息又会影响美元汇率。MACD指标中的DIFF和DEA在0轴上方形成死叉，BAR阴柱逐渐呈现，意味着价格小幅“反弹”结束，价格将震荡下行。通过MACD与布林带分析，价格小幅反弹结束，价格将继续延续下跌趋势。

基本面分析：

美联储记者指出，美联储越来越公开谈论美元的前景，这是不同寻常的表现。以往联储都尽量少评论货币，把外汇政策留给美国财政部讨论。这次美联储官员努力把重心放在汇率对经济前景的影响上，越来越侧重于，强势美元可能怎样影响他们实现今年约2.5%的GDP年增长目标、通胀逐步上升和失业率持续下降。但这么做不可能不影响联储自己的利率政策，而加息又会影响美元汇率。美联储对待美元的两难困境意味着更大的挑战，在沟通利率前景时还要避免市场的不确定性和金融市场动荡，所以联储可能更难以实现其经济目标。凯福德分析师认为，美元长时间过度坚挺，将会阻碍美国经济增长。

英国央行4月会议纪要显示，英国央行货币政策委员会表决结果是支持加息0人，支持维持利率不变9人，符合预期。纪要同时透露，所有政策委员会成员都认为下一个举措是加息，英镑对美元突破1.50。英国央行货币政策委员认为，美国经济突然恶化让人感到意外，不过这很有可能只是暂时现象。欧元区经济似乎正在回升，增长可能会抵消欧银QE给英镑带来的影响。希腊构成“巨大的短期和长期风险”，英国央行货币政策委员会看到了希腊无序违约的风险。凯福德分析师认为，英国央行维持货币政策不变，有利于降低欧元区经济下滑对英国经济的影响。

截至周四(04月23日)黄金持仓总量为742.35吨，较前一个交易日维持不变，总价值为28520020958.38美元。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust截至周四(04月23日)白银持有量为于10150.14吨，较前一个交易日维持不变，总价值为5249255033美元。

04月23日已公布经济指标：

9：45公布，中国汇丰制造业PMI，前值49.6， 预测值49.4，公布值49.2。

4月中国制造业PMI初值为49.2，创2014年4月以来最低，预期和前值均为49.6。这也是中国制造业PMI连续第二个月位于50的枯荣线下方。从分项上看，新订单和产出指数出现降到幅度下滑。新订单分项指数降至49.2，创12个月低点;产出指数降至50.4，创3个月新低。凯福德分析师认为，中国经济改革之际，经济增长明显放缓。

技术面分析：

昨日黄金收于一根带上下影的中阴线，较前一日相比较价格呈现继续回落。价格下破布林带中轨后继续下跌触及到布林带下轨，布林带轨道均水平运行，指标呈现震荡走势，意味着价格将震荡下行。5日均线位于13日均线和34日均线的中间，均线未形成多头排列，5日均线向下与13日均线形成死叉，均线未形成空头排列，意味着价格形成震荡走势，偏向于震荡下行。MACD指标中的DIFF和DEA在0轴上方形成死叉，BAR阴柱逐渐呈现，意味着价格小幅反弹结束，价格将震荡下行。通过MACD与布林带分析，价格小幅反弹结束，价格将继续延续下跌趋势。

04月23日欧美盘操作建议：

伦敦金：上方压力1198、1203、1208下方支撑1181、1176、1172

伦敦银：上方压力16.00、16.15、16.30下方支撑15.70、15.55、15.40

操作建议： 价格触及到压力一，轻仓做空，目标支撑一

价格突破压力二，再次做空，目标压力一或支撑一

价格触及支撑一，轻仓做多，目标压力一。