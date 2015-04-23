习近平重金投资巴基斯坦，欲打通经济走廊

巴基斯坦伊斯兰堡——中国国家主席习近平周二结束了对巴基斯坦为期两天的愉快访问。在此期间，他做出了460亿美元（约合2850亿元人民币）的能源和基础设施项目投资承诺。

这些雄心勃勃的新开发项目的核心，是一个有中国建造的铁路和公路工程网络，将阿拉伯海的瓜达尔港和中国西部的新疆地区连接起来。但官方表示，计划中的很大一部分资金——多达370亿美元——将用于修理巴基斯坦破旧的能源基础设施——这长期以来一直是一个亟待解决的问题。专家称这方面的开销每年至少是GPD的2%。

这笔投资对困境中的巴基斯坦经济大有裨益。不过，中国的交通走廊将经过存在暴力分裂活动的俾路支省，这引发了安全方面的担忧。就在习近平前往伊斯兰堡的巴基斯坦议会发表讲话前，分裂主义叛乱分子被指在瓜达尔港附近策划了一次袭击活动，仿佛就是在强调这一风险的存在。

中国政府自身同样面临着分裂势力的威胁，它们来自西部新疆地区的维吾尔族极端分子。在巴基斯坦西北部的部落地带已经发现过这些极端分子的踪迹，而那里长期以来一直是国际极端组织获得援助和培训的地方。

周二在巴基斯坦议会发表演讲时，习近平意味深长且热情地对巴基斯坦去年的军事行动表示赞扬。

巴基斯坦总理纳瓦兹·谢里夫(Nawaz Sharif)则以同样热情的语气进行了回应。“巴基斯坦视中国的安全为自己的安全，”他说。

尽管多年来，美国提供了价值数十亿美元的援助，但在巴基斯坦国内，美国并未感受到这种炽热的感情。这反映出巴基斯坦民众对美国的意图存在深深的不信任。但巴基斯坦军方目前正指望获得国会批准，允许其从美国军事承包商那里购买价值10亿美元的武器。

关于巴基斯坦，中国特别关注的一个地区是俾路支省。规划中的经济走廊将贯穿该省，让中国更容易通过海路前往非洲、南亚和波斯湾，但该地区依然非常不稳定。

周二，分离主义俾路支反叛分子对中国运营的港口瓜达尔附近的一处海岸雷达站，以及该省阿瓦兰区的一支安全部队车队发起了攻击。

当地新闻媒体报道称，在第一场攻击中有两名士兵和一名武装分子丧生。安全官员则表示，四名武装分子在伏击战中毙命。

中国很清楚在俾路支省工作的困难。

2004年，三名参与修建瓜达尔港的中国工程师被人开枪打死。此事被认为是俾路支暴动的早期行动之一。后来，在南瓦济里斯坦，又有两名参加一项水坝工程的中国工程师被塔利班绑架。在营救行动失败后，其中一名人质被杀。

习近平访问期间，巴基斯坦军方称将成立一个特别安全部门，以保护参与巴基斯坦开发项目的中国公民。军方发言人阿西姆·萨利姆·巴伊瓦(Asim Saleem Bajwa)少将在Twitter上表示，新部门将包括一个配备空中支援的陆军营，并称该部门将由一名少将指挥。

“安全问题对巴基斯坦和中国来说都是一个挑战，”巴基斯坦前驻华大使马苏德·汗(Masood Khan)说。他目前是伊斯坦堡战略研究所(Institute of Strategic Studies)的负责人。“两国都制定了通过打击恐怖主义和推动相关地区经济发展来管理风险的方案。”

设在华盛顿的国家民主基金会(National Endowment for Democracy)研究员拉扎·鲁米(Raza Rumi)称，习近平的来访对于巴基斯坦来说是一个“决定性的时刻”。但他提醒说，很多事情都要取决于巴基斯坦控制俾路支叛乱的能力。

“巴基斯坦迟早需要找到一个政治解决方案，确保在瓜达尔和俾路支的项目能够按计划进行，”他说。

中国工商银行[-0.72% 资金 ](601398.SS)(1398.HK)周四表示，该行巴基斯坦拉合尔分行近日已正式开业。做为目前唯一在巴基斯坦设立机构的中资商业银行，工行称正落实“一带一路”战略，支持中巴经济走廊建设。

工行新闻稿称，目前该行在巴基斯坦的卡拉奇、伊斯兰堡和拉合尔已设立三家机构，在巴基斯坦金融市场中的地位进一步提升。

“工行先后完成了撒察尔风电项目、达沃风电项目、SK水电站项目、萨希瓦尔煤电项目的融资，总金额达43亿美元，为促进巴基斯坦当地经济和社会发展贡献了一份力量。”新闻稿称。

2014年中巴双边贸易总额为160.06亿美元，同比增长12.57%，中国对巴直接投资则同比增长739.4%，成为巴基斯坦最大的外国直接投资来源国。