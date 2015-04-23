央企整合已成A股市场风暴眼

最近几个交易日，中国联通(行情600050,咨询)的股价涨了近30%！使得低价位的中国联通一不小心成为近期股市的又一颗明星。俗话说，无风不起浪！中国联通股价暴涨与市场的重组传闻相关。

4月21日中国联通发布公告澄清重组传闻：公司表示，目前生产经营活动正常，经向公司控股股东函证确认及控股股东向公司实际控制人问询，公司及公司控股股东目前不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、重大资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月不会策划上述重大事项。

不过，中国联通的澄清公告并没有阻挡市场的热情，4月21日中国联通股价涨2.8%报收8元/股。此前，有消息称中国电信将与中国联通合并，尽管该消息遭到了官方的否认，但依然有不少机构和市场人士认为，在央企改革和整合重组的大背景下，电信业整合既有预期又有空间。

不过，相对于南北车，中国联通的股价走势也许不值得一提。尽管昨日，中国南车(行情601766,咨询)、中国北车(行情601299,咨询)分别下跌4.96%、5.79%，报收于30.26元/股、31.89元/股，但是以去年10月24日5.8元/股的收盘价计算，近6个月的时间里，南北车涨幅超6倍，成为沪深两市最耀眼的明星股之一，股价的上涨迅速拉升了南北车的总市值。截至昨日，中国南车、中国北车合计总市值接近8000亿元。这是A股市场对于央企整合的最好呼应。

不管相关上市公司如何澄清重组传闻，市场热情依旧不减，为什么？根本的原因就在于央企改革已全面铺开，首批改革试点无疑将首先受益。央企大整合既是中央的决策部署也是央企发展的内在要求：

一是国企结构调整、转型升级的需要。结构调整、转型升级是国有企业的一项重任，央企积极落实产业调整振兴规划，加快推进联合重组，优化资源配置，不断延伸和完善产业链和价值链。央企大整合已成为市场风暴眼。南北船、四大航企、中国铁建(行情601186,咨询)与中国中铁(行情601390,咨询)、中电投与国家核电、宝钢武钢、联通移动等央企巨头均传出了合并的消息。尽管相关上市公司都发布公告否认重组传闻，但是，市场似乎并不买账。因为，国企改革和结构调整、转型升级决定了部分央企的合并重组是大概率事件。

二是“中国制造2025”的需要。3月25日通过国务院常务会议审议的“中国制造2025”，预计将于近期对外颁布。“中国制造2025”核心在于提出中国建设制造业强国的三个十年“三步走”战略，并重点对第一个十年的目标、任务进行了具体部署。而实现“中国制造2025”的主体是国企和央企，说得再准确点，核心在央企。因此，没有央企的大重组、大整合，“中国制造2025”就不可能顺利实施。

三是一带一路和“走出去”的需要。与其说央企大整合迎合了一带一路，不如说，一带一路为央企大整合创造了机遇。南北车合并成为中国中车就是最好的例证。实际上，今年以来，央企整合的“国际化”战略就已逐渐明朗，在此之前，“走出去”战略为央企大整合拉开了序幕。在此之前，中国企业在“走出去”的过程中，出现了许多以压低价格为主要方式的低层次无序竞争，过度竞争使得央企两败俱伤。因此，央企要“走出去”，首先必须在国内整合好，实现强强联合。随着“一带一路”战略的有效推进，“中国制造”由低附加值的贸易品逐渐向高铁、基建、核电等高端领域升级。南北车的整合，国家核电与中电投的合并都大大提升了中国企业的实力，增强了央企参与国际竞争的能力。一带一路不仅让高铁走出去，更主要的是展现中国装备和中国制造的实力和能力，使更多的行业成为受益者。正如国资委研究中心研究员张喜亮说，“高铁也好，核电也好，作为中国高端装备制造的代表，无疑扮演了面向一带一路急先锋的角色。”

分久必合，合久必分。2015年是国企大重组、大整合的一年。此轮央企整合重组的故事远结束。央企大整合时代来临，为资本市场打通了结构调整的新渠道，与此同时，也为股市造就了一个又一个风口，成为投资者关注的热点。可以预见，A股市场南北车的疯狂走势将再次上演。