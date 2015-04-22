纽约油价21日下跌1.99%

截至当日收盘时，纽约商品交易所2015年5月交货的轻质原油期货价格下跌1.12美元，收于每桶55.26美元，跌幅为1.99%。2015年6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.37美元，收于每桶62.08美元，跌幅为2.16%。

美国能源信息局22日将公布上周的c数据，市场预期美国原油库存将继续上升。之前的数据显示，截至10日的一周，美国商业原油库存增加130万桶至4.837亿桶，较去年同期高8960万桶。美国原油期货主要交割地俄克拉何马州库欣地区的原油库存增加128万桶至6146万桶。

另外也门紧张局势有所缓解也令油价回落。沙特阿拉伯军方21日宣布停止对也门胡塞武装组织的空袭行动。由于也门与产油大国沙特接壤，此前也门局势紧张一度引发市场对原油供应的担忧。

有分析师指出，中东地缘局势缓解，对油价的支撑下降。市场关注点重回原油市场的供需情况，由于原油市场供应充裕，油价短期内难以继续大涨，纽约油价或在50-60美元之间波动。