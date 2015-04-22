人民币今年要干件大事

年初的时候，我们都有一个这样的预判：在美元加息之年，人民币承受着越来越沉重的贬值压力，至少从制造业角度看，这是确凿无疑的。

但事情的演变出乎很多人的意料，最近一个多月来，人民币的名义有效汇率和实际有效汇率，都出现了明显的上涨。对此，大家的解释是：这是为了“一带一路”和亚投行。这当然没有错，但一个更大的原因不容忽视：人民币想在今年脱胎换骨，实现一个大的飞跃。

这次“脱胎换骨”包括如下内容：第一，基本实现人民币自由兑换；第二，以自由兑换为基础，争取成为世界货币基金组织（IMF）掌控的“特别提款权”（SDR）的一篮子货币之一。第三，力争在IMF中的份额改革中，成为仅次于美日的第三大国。

上述3个计划是相辅相成的，也是互为条件的。说实话，在目前条件下，如果抛开IMF和SDR改革，直接、简单地实现人民币自由兑换，其结果必然是资本外流，最终被迫让人民币做明显的贬值。

但如果抓住5年才出现一次的IMF和SDR改革、调整的时间窗口，力争将上述三个目标捆绑，人民币的冒险就非常值得了。

“特别提款权”是IMF创设的一种储备资产和记帐单位，又被称为“纸黄金(Paper Gold)”。它是国际货币基金组织分配给会员国的一种使用资金的权利。会员国在发生国际收支逆差时，可用它向基金组织指定的其它会员国换取外汇，以偿付国际收支逆差或偿还基金组织的贷款，还可与黄金、自由兑换货币一样充作国际储备。

“特别提款权”目前由四种货币来确定价值：美元、欧元、日元和英镑，其权重分别为41.9%、37.4%、9.4%和约11.3%，中国的目标是成为其中的第五种货币。如果按照目前中国的贸易额和经济总量，人民币加入后会成为第三大货币。

人民币纳入SDR的最大好处是，世界各国在其官方储备中，都会按照比例配置人民币（以及其他四种货币），这样就带来长达数年的，对人民币的巨大需求。而这种需求，或许可以对冲掉人民币自由兑换带来资本外流（至少官方是这样判断的），让风险大大降低。

也就是说，人民币纳入SDR以及自由兑换的时间窗口每5年才出现一次。上次出现是在2010年，当时中国也做过努力。纳入SDR有两大条件，一是这个国家贸易总量足够大，这一点中国早就达到了；二是你的货币可自由使用，哪怕不是完全可自由兑换，也应该是基本可自由兑换。

2010年的时候，中国没有下定决心让人民币自由兑换，所以最终未能成功让人民币纳入SDR。当时中国经济发展还处于“引进来”的阶段，没有“走出去”的强烈需求。

这就是为什么中国急着在美元加息之年，要让人民币实现基本可自由兑换的谜底。因为如果等下去，只能到2020年了。而中国的“走出去战略”（一路一带）等不得，过剩产生、过剩资本等不得。5年后国际形势什么样，美国对华态度如何，都不好预测。

在IMF改革上，美日跟欧洲继续采取“亚投行”上的策略，分别唱“黑白脸”：日本一脸冷淡，美国用国会阻挡2010年就形成的IMF改革方案，而欧洲比较积极，拉着中国抄小路（所谓B计划）。其效果，你懂的。所以，2015年人民币不加入竞争性贬值，以换取少树敌，争取自己的核心目标（低风险实现人民币自由兑换，推动SDR和IMF改革）。

至于美国、日本和欧洲最后是不是会聚到一起“偷着乐”，那就不知道了。反正，大家似乎都得到了自己想要的。