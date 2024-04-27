高频神经网络 / HFT XAUUSD

高频神经网络





越来越多的道具公司正在走向高频交易市场。





这为交易者使用自动化系统从市场中赚钱提供了巨大的机会。





高频交易的交易速度非常快，并且会在短期内进行剥头皮交易。





运行高频交易程序所需的系统非常昂贵。





我开发了多种工具来让您的高频交易变得更容易，并让您能够通过道具挑战。





这是使用神经网络的高频交易





主要特征





优化：伦敦时段和纽约时段

主动追踪止损和盈亏平衡

多功能风险管理

不需要VPS

口袋友好

质量售后支持

高频交易支柱公司：





科塔纳 FX

Algo 外汇基金

确定杠杆

创世纪外汇基金

狮子之心

下一步资金

专业贸易资助

快速外汇资金

才华横溢的交易者

宽泰贸易资本

社交交易俱乐部

仅限基金 (HFT)

米解决方案

瓦卡基金

MDP

Tradicave（1 相/HFT）

无限外汇基金





免责声明：本产品仅用于通过高频交易自营公司的挑战，由于经纪商引入了滑点和高点差，因此不适用于真实账户或资金账户。 如果您不知道 HFT Prop Firm Challenge 是什么或者您不明白我在这里写的内容，请不要购买此 EA。 在购买此 EA 之前，还要检查您感兴趣的道具公司是否可供您所在国家/地区的居民使用。