日内黄金、白银走势及前景分析

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周一(4月20日)报告中写道，隔夜离岸市场上，现货黄金(1200.80, 7.10, 0.59%)小幅走低，金价开于1197.25/1198.25美元/盎司。金价盘中最高触及1198.75/1199.75。黄金盘中最低下探测试1191.00/1192.00，主要因美元走强和股市反弹。另外，中国央行降准的宽松利好环境被希腊问题抵消。总之，黄金维持区间震荡，并收于1193.50/1194.50美元/盎司。

白银(16.14, 0.25, 1.57%)隔夜回撤，并开于16.05/16.10美元/盎司。白银盘中一度回升至16.08/16.13高位，但随后跌至15.83/15.88低位，并最终收低于16关口下方，报15.91/15.96美元/盎司。

从技术面上来看，黄金本交易日回撤，并收于1194美元/盎司。金价短线将继续位于1184(4月14日低位)和1210(4月10日高位)区间震荡。目前对金价持中立态度。

白银同样走低，并收于15.96美元/盎司。支撑位于15.29(3月11日低点)。RSI相对强弱指标开始走低，短线看跌。但是，现货白银整体仍位于大区间震荡整固。目前对白银持中立态度。