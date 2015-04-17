美联储升息时间扑朔迷离 黄金坐上过山车起伏不定

周五（4月17日）欧市盘初现货黄金价格上涨至1200上方，回补隔夜美盘中的跌幅，最高触及1205.50美元，截至发稿金价持稳于1203一线。虽然本周金价走势以区间震荡为主，但周线级别有可能再度小幅收跌。

由于美联储3月议息会议声明和其后耶伦鸽派讲话、美联储官员集体呼吁及早加息以及此后非农等一系列经济数据，外加会议纪要中显示与会者积极推动加息的态度，美联储何时开始加息越来越扑朔迷离，也是近期黄金价格震荡以及走势无序原因。目前多数机构以及分析倾向于认为美联储最有可能在9月加息，年内加息次数则有很大可能局限在一次。

加重升息不确定性的是，美联储官员周四对于究竟何时应该开始升息，再度公然意见相左，突显出美联储在今年稍晚某个时候升息一事上难以建立共识。

汇丰银行分析师James Steel称：“在接下来所公布经济数据使美国升息前景稍显明朗之前，预计金价仍将维持震荡胶着状态，近期缺乏交投指引。”

美国周四公布的疲弱数据引发美元下跌，但金价并未从中获益。美国3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。

投资者将关注周五稍晚公布的美国通胀数据，从中找寻关于美国经济的更多线索。美元走势也将受到密切关注。美元指数周五降至一周多以来最低。美元进一步走软将推升避险黄金的价格。

美联储官员态度再现分歧

梅斯特依旧强硬要求升息

克里夫兰联储主席梅斯特（Loretta Meste）周四（4月17日）表示，如果数据显示经济增长势头回升，她会“乐于看到首次加息相对较快地到来。” 梅斯特并非2015年FOMC委员，她将在2016年拥有货币政策投票权。

梅斯特表示，“即便最初几次加息后，政策也将一段时间内保持非常宽松。”

梅斯特对美国劳动力市场保持信心，她认为3月份非农就业数据疲软“可能是暂时性的”，“就业市场指标表明经济接近美联储充分就业的目标”。她还表示，经济好转意味着其扩张不会受到利率（从接近零）缓步上调的拖累，重申今年和明年经济平均增速预计在3%左右。

费希尔支持年内升息

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)周四(4月16日)在华盛顿出席IMF会议期间表示，尽管美国经济第一季度因严寒天气而表现令人失望，但目前正在反弹，并重申可能年內升息

费希尔称，“美国经济肯定已经在反弹，我们将看看反弹速度如何。”

他指出，多数人预计今年加息，但说到底只是猜测。具体今年是否升息还要看经济如何发展。同时，他强调，在首次加息之后，美国的货币政策依然将是极度扩张性的。

洛克哈特鸽派立场坚定

亚特兰大联储主席洛克哈特（Dennis Lockhart）周四（4月16日）称，“我倾向于晚一点加息。”

洛克哈特表示，近期通胀数据继续疲软 强势美元对净出口构成拖累，美元升值反映了央行政策的不同；暂时性因素可以部分解释美国1季度经济增速疲软，但美国经济前景的不确定性增强。

洛克哈特就加息表态称，“我没有排除6月份加息可能性，不过是我不青睐的选项。”他表示，希望看到更多确认性证据，证据越强，货币政策的后续道路越有序；预期加息之路循序渐进，同时也视经济数据而定，美国经济的表现将决定利率之路；太快加息，经济有可能会冷却。他强调，焦点不应只集中在加息时点，应更关注加息步调。

罗森格伦态度中性 坚持用数据说话

波士顿联储主席罗森格伦（Eric Rosengren）周四（4月16日）表示，FOMC对长期联邦基金利率的预期大幅下调表明，未来加息路径不会像以往那样陡峭，因此在必要时候官员们加息的空间也更小。

罗森格伦在伦敦讲话的演讲称，就业市场进一步改善、对通胀将回升至2%抱有信心，美联储这两个加息条件现在还没有满足；3月份就业状况令人失望，没有清晰迹象表明通胀何时回归2%。他指出，美国还未满足升息的条件 ，即使等待时间很长，也不应武断地采取加息行动，在加息前经济应该具备强劲动能。

罗森格伦表示，在美联储开始加息前，经济数据需要充分好转。他指出，3月来美国就业市场的数据良莠不齐，失业率在5%才是全面就业；通胀一直在美联储2%目标之下，通胀实现目标前将会花费许多年，预计通胀上扬幅度不会超过预期区间。