原油测试双底颈线 上影线警告诱多

美国原油连续第四周走高，但并非一帆风顺，在利好预期出现但基本面并没有实质性向好的大环境下，原油市场在六年来低位上方多空双方争夺异常激烈，上周在双底颈线附近遇阻回落收录带长上影响的阳烛，发出诱多警告，在有效突破前，仍需要以低位震荡格局对待。

此前一向低调维持产量的沙特上周动作频频，首先是上调了对亚洲5月原油官方售价，继而高调呼吁产油国合作，称已经准备好以合理的方式推高油价。这种隔空喊话对本就认为原油价格可能正在筑底的市场情绪起到了极大的鼓舞作用，原油乘着美国3月疲弱非农减缓美联储6月加息忧虑的东风，连续两日大幅走高，测试了100日均线，同时也是周图双底颈线所在水平附近。

沙特当前仍在卯足劲生产，3月石油产量刷新历史新高1030万桶/日。不过，利比亚呼吁OPEC减产，将每日原油产量至少削减80万桶，尤其是预计伊朗产量在核问题框架协议达成后可能增加的情况下。再联系到沙特的喊话，今年6月5日OPEC会议可能重新考量去年的不减产决定，但也只是一个可能性，目前为止并未得到更多国家的证实。

事实上，供需基本面矛盾并没有得到实质性改善（尽管中期存在这样的预期）。高企的库存仍是限制原油上涨的头号阻力，上周美国石油协会API和美国能源信息署EIA的周报双双显示，截止3月27日当周，美国原油库存激增超过1000万桶，显示原油市场供过于求依旧严重，尽管高盛、国际能源署IEA能机构认为今年原油生产将触顶回落，可能避免存储危机。

美国商品期货交易委员会CFTC上周五数据显示，截止4月7日当周，美国原油期货投机净多头增加30%，创2010年10月以来最大涨幅，显示投机情绪正在改善。近几周笔者也一直强调原油的一个筑底动作，但认为过程将是缓慢的，因供需基本面趋于平衡仍需时日。

本周库存报告无疑是原油市场重中之重，同时还需关注全球原油需求大国中国GDP数据，近期中国政府频频发出稳增长信号，暗示中国经济下行压力较大，若数据较差，将打压原油需求前景。此外，IMF春季会议可能对中国和美国经济增长发出警告，或将对原油构成打压。

还有一个需要注意的因素是美元走势，尽管近来原油价格似乎与美元相关度下降，但中期来看，不可忽略构筑双底的原油与美元的潜在双顶的关系，如果美国零售销售和通胀不及预期，将打压美元上周的反弹势头，利好原油，但若数据利好，美元再次冲破整百关口，将极大利空以美元计价的原油。除了美国自身的因素，欧元区通胀和欧央行利率决议，希腊问题等都将可能通过欧元走势而推动美元，也值得关注。

技术上，周图在43.50一线倾向形成双底，上周逼近双底颈线54.20回落收录长上影线，显示该档存在较强阻力，不破之前仍维持低位震荡的观点。日图短线受到20日均线（目前位于50.30附近）支持，但反弹在52.80-54.20存在重重阻力，波幅不断收窄本周倾向突破，不破前倾向48.70-52.80高抛低吸，上破54.20谨防诱多，倾向等待回踩确认后才跟进，若下破则有望测试43.50一线重新寻求底部支持。