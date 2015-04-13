大宗商品市场仍阴雨延绵

在大宗商品中，铁矿石和原油为领跌羊。至今为止，两者仍毫无回升迹象，在它们的熊姿示范作用下，其他商品也似乎很难企稳。

虽然，近期由于沙特等国空袭也门和美元回调影响，NYMEX原油价格已由原来的每桶40多美元反弹到50美元以上。布伦特原油一度反弹至每桶60美元以上。但原油市场供应过剩的压力从未得以缓解，从而看跌原油的势力依旧昌盛。世界银行称，2015年原油期货价格平均将下跌45%，到2017年才会稍微回升。

上周铁矿石价格跌至47美元，为2008年数据纪录存在以来的最低，今年跌幅已超过30%。周五大连商品交易所铁矿石期货价格也创下新低，本年度跌逾25%。不断走跌的价格使得铁矿石市场阴云密布，世界各地铁矿生产小型厂商难抗危机，纷纷开始选择关门大吉。4月10日，澳大利亚集团Atlas Iron宣布将在月内暂停采矿，是否继续出口视市场情况而定。该公司预计今年的铁矿石产量为1,300万吨，其中大部分原定出口到中国。

另外，市场对贵金属的信心依旧脆弱。美国花旗银行警告称，黄金价格今年内还极度脆弱，并且不会有什么进展。其预计明年走势或将反转。同时，外媒称，全球最大黄金消费市场印度今年需求恐怕会连续第二年下滑。因为印度农民收成不佳影响购金意愿。

基本金属市场也同样悲观，其中铜博士的表现最具代表性。金融危机后国际铜市场恢复较快，在过去五年中铜业收益稳定，但中国经济增速减缓超出预期，铜价因需求减少大幅下跌。去年7月至今铜价已下跌17%，伦敦金属市场上铜期货价格跌破每吨6000美元，创五年新低。

价格下滑给采铜企业极大压力。上月，世界金属产量第一的上市公司Freeport-McMoRan表示将在七年内首次减少股东利息。国际铜业大亨纷纷出台降低成本计划，生产全球铜产量的8 %的智利国有企业Coldeco希望在今年内将成本共减10亿美元。

中国目前消耗世界铜产量的45%。，因此中国需求前景直接决定铜的未来命运。金属咨询公司CRU报告中显示，中国2015年铜需求增长将为4%，增幅为2006年以来最低。CRU铜业主管Vanessa Davidson在电话采访中向路透社表示，“中国需求明显很弱，市场中很多人担心铜市场前景。”