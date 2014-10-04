美元指数创08年以来最大季度涨幅

据消息称，美元兑欧元和日元汇率周二上涨，从而推动洲际交易所(ICE)美元指数(86.0400, 0.1300, 0.15%)上升0.4%，至85.916点，该指数用于追踪美元兑6种国际主要货币汇率的变动，其季度升幅达7.7%。这创下自2008年第三季度上升9.6%以来的最大季度升幅。

当日，美元指数上升0.4%，至85.916点，该指数用于追踪美元兑6种国际主要货币汇率的变动，其季度升幅达7.7%。据财经信息供应商FactSet统计的数据显示，这创下自2008年第三季度上升9.6%以来的最大季度升幅。美元汇率上升不利于商品价格，后者在9月份的交易中 已广泛下跌，这是因为持有其他货币的投资者买入商品的成本将会变高。周二交易中，美元兑日元(109.58, -0.0300,-0.03%)汇率扭转早盘颓势，上涨至每美元109.64日元。相比之下周一晚间报每美元109.50日元。欧元兑美元(1.2598, -0.0032, -0.25%)汇率从每欧元1.2685美元下跌至每欧元1.2631美元，主要由于数据表明欧元区年通胀率下降至0.3%，创下五年以来的最低水平。BK资产管理公司 董事总经理波利斯-斯克勒斯伯格(Boris Schlossberg)指出，通胀数据很可能给欧洲央行带来一些的压力，促使其启动大规模量化宽松计划以刺激需求。

在欧洲央行召开会议以前，市场参与者可能会静待时机。瑞穗证券首席外汇策略师Kengo Suzuki称，美元兑日元汇率向110日元的变动要到本周末才会实现，原因是投资者正在等待美国经济数据以寻找正面动向。 Boris Schlossberg：“虽然每美元兑110日元的关口看起来已很接近但实际上真正到达这个数值还需要一定的时间，并不会在近期发生。