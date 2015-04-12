iwatch预售金价飙升 苹果“深不见底”颠覆黄金行业

国际现货黄金周五（4月10日）亚市盘中于1190.00水平上方寻得支撑，欧市开盘后，COMEX 6月黄金期货合约再现巨量买单，金价突然拉高近10余美元，刷新日内高点1210.70美元/盎司。





美国东部时间周五（4月10号）凌晨3点（北京时间周五下午3点），苹果手表开始接受线上预订和预约试戴，对于苹果手表的面世，可谓万众期待。苹果发布的iWatch将包含一个黄金版，而黄金版将含有2盎司黄金，这或许将成为黄金市场的一大需求来源。

印度财政部官员表示，受季节性需求以及金价走低的利好，印度3月黄金进口量可能大幅上升达到125吨。据称，印度2015财年黄金进口总量可能达到900吨，而2014财年总量经统计为662吨，相当于增长36%。印度实物黄金需求的增加为黄金提供了支撑。此外，该官员还表示，印度政府并不担忧进口大增导致的贸易赤字，因为油价大跌。



最坚强鹰派，里奇蒙德联储主席莱克周五表示，美联储有强有力的理由在6月FOMC会议上加息，这可能给黄金带来压力。



苹果iwatch颠覆黄金市场供求 需求据称“深不见底”



美国东部时间4月10号的凌晨3点，苹果手表开始接受线上预订和预约试戴。对于苹果手表的面世，可谓万众期待，因为这不仅是苹果公司5年来首个全新产品，宣布苹果正式进军可穿戴设备，也是库克继任首席执行官以来的首个新品。

已有媒体报道预测苹果第一季向市场供应多达500万部Apple Watch，若如此，苹果将必须买下全球三分之一的黄金。



黄金市场投资者似乎在等待这个关键时刻，预售时间一到， COMEX6月黄金期货合约再现巨量买单，30分钟内成交量超过12000手。受此推动，现货黄金短线飙升近20美元，最高升至1210.70美元/盎司。



《华尔街日报》报道称，根据该报的预估，苹果预计一个月售出多达100万部18K金的Apple Watch，将对全球金市与经济带来庞大的影响。据估计，苹果一年将需要746公吨的黄金，才能生产这么多部Apple Watch，相当于全球一年三分之一的产量，将对全球金价甚至是经济造成重大的冲击。



做个对比来看，SPDR基金（世界上最大的黄金ETF）持有量被认为是黄金市场情绪的一大体现，在2009年该基金一年流入了 353吨，是其最大的年流入量。那么以此来看，苹果哪怕500吨的年需求对黄金市场而言，地位已经超过了最大的ETF。



再来一个对比，在去年，全球各国央行总共购入477.2吨黄金，这是50年之内各国央行最大的黄金购买量。而这个数字和苹果的需求相比，则又相形见绌。



U.S. Global Investors的Frank Holmes则表示，含有黄金的iWatch将是一个巨大的需求来源，甚至“深不见底”以及“前所未有”。



最坚强鹰派：有强有力的理由在6月FOMC会议上加息



美联储票委，美国里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker) 周五(4月10日)就经济前景发表讲话中指出，美联储有强有力的理由在6月FOMC会议上加息，这是现在所有美联储官员中最为鹰派的论调。



莱克指出，油价下跌和美元升值是暂时性因素，美元强势抑制了美国的核心通胀率，亦会对今年美国的出口造成拖累。他同时重申，预计美国的核心通胀或将在今年回归至2%的目标水平。



谈及最近疲软的美国经济数据，莱克重申，“疲软的经济数据或是因为天气原因。”



他还表示对于就业市场的乐观，“就业市场的强劲势头将驱动薪资增速加快。”他预计，联邦基金利率将比目前水平高的可能性很大。



此前已有票委纽约联储主席杜德利和美联储理事鲍威尔表示，如果通胀和就业继续改善，今年6月加息仍有可能。



苹果杠上美联储 黄金前景怎么看？



尽管美国1季度经济增长疲软，3月非农就业糟糕，但美联储数位重量级官员认为，疲软的数据是暂时的，美国经济和就业将反弹，美联储年内加息仍在日程中，如果通胀和就业继续改善，加息的时间点可能早于市场预期。



随着美联储加息渐行渐近，美元大幅上涨，持有黄金的机会成本增加，其保值功能削弱，金价料仍将承压，任何反弹都可提供卖出机会，直到加息落地，黄金或才能获得喘息。



苹果新产品发售可能对黄金市场产生颠覆性影响，但短期黄金仍将因加息预期承压，需求格局的改变或提高黄金下行的底部。



技术面看，国际现货黄金正在上行测试55日均线，若不能收复该关键阻力，金价仍有下行压力。黄金跌破1290后的进一步目标位于1280，更关键目标位于1260.00水平，后市或可触及1140或1130水平；黄金上行的初步阻力关注1210.70，进一步阻力位于1212.50，更关键阻力位于4月6日高点1224.10美元/盎司。