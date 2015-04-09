老龄化拖累全球经济增长前景

北京4月9日上午消息 据华尔街日报消息，国际货币基金组织(IMF)周二发布新报告称，人口老龄化、工人劳动生产率提高缓慢正迅速将全球经济推向黯淡的低增长深渊。留给全球最大经济体决策者的时间不多了，必须尽快让经济重回健康轨道。

2008年金融危机后全球经济潜在增速(经济体基于现有的劳动力供给、技术和资本实现扩张的能力)下降。虽然近年来多国央行一直在提供廉价资金，但许多国家还是未能利用更为宽松的金融环境完成经济重组。因此，IMF预计未来五年全球经济潜在增速将会陷入停滞。

IMF在最新《世界经济展望报告》(World Economic Outlook)的分析章节中表示，提高潜在产能必须成为主要发达经济体和新兴市场经济体优先考虑的政策。该报告(全文定于4月14日发布)为本周晚些时候于华盛顿举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议定下灰暗基调。

IMF称，随着危机的影响逐步消退，以美国为首的发达经济体截至2020年的潜在平均产出增速将小幅升至1.6%。该增速较危机后的六年高出0.3个百分点，但远低于金融危机爆发前的2.2%。

IMF估计，截至2020年，主要新兴市场经济体的潜在平均增速将较危机前下降近两个百分点至5.2%；而潜在经济增速下降主要是由于中国经济放缓。

IMF称，劳动力人数减少是罪魁祸首。例如，未来五年，德国和日本的劳动年龄人口预计每年将减少大约0.2%。与此同时，劳动力老龄化的速度要高于年轻人加入劳动力大军的速度。

经济前景趋于黯淡的另一个因素是全球生产率下降，尤其是科技带来的提升作用减弱。IMF发现，从危机爆发前开始，科技对发达国家生产率的提升作用就在持续减弱。但科技对新兴市场的提升作用也在接近瓶颈，这可能会抑制生产率提高所释放出来的经济增长潜能。

增长潜力下降带来一系列不良后果。

对发达经济体、尤其是欧元区和日本而言，政府、家庭和企业偿还在过去十年积累的大量债务的难度加大。央行刺激经济增长的能力也将受限。此外，由于企业对未来需求感到担忧，投资也将受到抑制。也正是因为这个原因，私营领域的投资水平普遍仍未恢复至危机前的水平。

在金融危机期间，为隔绝危机所带来的经济冲击，新兴市场的紧急缓冲已遭到消耗，因此新兴市场的政府需要更多时间来建立此类紧急缓冲。对许多面临疲软出口需求和债务负担加重的国家而言，这是一个艰巨的任务，尤其是借贷成本势必上升的情况下。

对于所有经济体而言，潜在增速放缓意味着生活水平将无法以接近金融危机前的步伐得到改善。

不过，IMF的警告能否促使各国政府实施改善全球增长前景所需的改革还是个未知数。二十国集团(Group of 20)经济体近年来先后两次试图提振全球经济增速，但由于受到国内政治现实的影响，经济改革承诺未能兑现，促增长的努力基本上都以失败告终。