2014年8月13日黄金外汇行情解读

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本文观点: 这轮金价能否上升，大家都把眼光放到俄乌问题上，在美国及西欧国家的不断制裁升级下，俄罗斯是否能坚持下来这将是问题的核心，制裁损人不利己，对于俄罗斯是个伤害，同样美国与西欧国家也受伤不浅，这就是这场冷战是否能坚持下去的关键，这里边中国扮演的角色是个关键，中国一贯主张和平外交，这次地缘政治给中国带来了渔翁之利，同样，俄罗斯能否走下去也只有靠中国，这是唯一的出路，所以不管怎样，当今世界不可能有三次战争爆发的条件，也就只有这么个闹闹罢了，不管俄罗斯放弃也好，还是美欧等国家放弃也好，最终都不利好金银，这一点从克里一再呼吁俄罗斯与乌克兰和平解决问题看得出，这是他所期待的结果，他不希望看到战争给美国带来伤害，在这次角逐中，美国是输家，那些欧洲国家也是一样，伤不起。

从昨日的长上影小阳线看出，1322.5是这次反弹的终结，昨天1318成功阻止了金价的上升，使得金价以1308回落收盘，那么今天就只能以1312附近作为做空点，止损1318看1284了。

市场分析：【克里：望俄乌共同化解危机 不排除进一步制裁可能】美国国务卿克里于当地时间12日表示，希望国际社会能够找到使俄罗斯和乌克兰共同努力化解政治紧张局势的途径，但他也指出，美国并未排除进一步施加制裁的可能性。

【中俄两国就使用本币结算达成共识】据俄罗斯之声报道，在西方国家推出金融和经济制裁背景下，中俄两国正简化相互贸易程序。报道称，俄罗斯央行和中国人民银行已就本币互换达成了共识。

【中国将直接向俄罗斯出口果蔬 填补欧美空缺】媒体周二引述知情人士说法报道，中国将开始向俄罗斯直接出售水果和蔬菜，还计划在中国与俄罗斯远东地区接壤的边境城市东宁设立一个特别的物流中心来实现这一目标。

【乌克兰初步批准对俄罗斯制裁法案】乌克兰议会在周二一读通过了旨在对俄罗斯企业和个人实施制裁措施的一组法案，这一做法也使得欧洲方面对于通过该国获得的来自俄罗斯的能源供应的前景有了新的疑虑。乌克兰总理亚采纽克在上周表示，可能以“资助恐怖主义”为由，对172名在俄罗斯和其他国家的个人，以及包括俄罗斯天然气工业股份公司在内的65家俄罗斯企业实施制裁

【乌克兰危机迫使俄罗斯央行大幅降低经济预期】俄罗斯央行周二宣布，由于围绕乌克兰危机以及西方国家制裁措施后续发展不断增加的不确定性，俄央行必须对经济增长的预期作出一个大幅度的调整。

【美国联邦政府7月预算赤字为945.9亿美元】美国财政部数据显示，受益于税务收入的增速超过政府开支的扩张速度，联邦政府预算赤字在7月收窄。报告指出，美国联邦政府在2013年10月至2014年7月的财年前十个月中有4604.5亿美元的预算赤字，同比下降了24%。这是2008年以来最小的财年至今预算赤字额。

【数据显示美国银行业利润水平接近历史高点】SNL金融公布的数据显示，美国银行业在2014年第二季度中有402.4亿美元的净利润，是至少23年以来第二高的季度总利润数字，仅略低于2013年第一季度中的403.6亿美元的利润纪录。

盘面分析：2011年1月的回调低点一直压制着金价的上升，目前macd一直未见涮高dif与dea到时升高了不少，这样时间久了，将不利于多头，而周线上1326的高点近期很难突破，macd开始收阴，dif有意要下穿0轴，日线表现的就更明显了，周五的走势反映出7月17日的高点1324没有成功突破，而且在ma26附近收一根带长上影的阳线，按以往习惯这样的排列容易引起后市看空，macd明显收顶，dif也有转向动机，四小时则显示出金价在回踩8月6日大阳上冲的高点，配合macd收阴的指标，和dif与dea死叉，1309的支撑力度很弱，若是被突破，那么1286那就易如反掌。

操作思路：上方阻力位在1318.33、1315.6、1312下方支撑1303.43、1296.92、1282.39。

1. 黄金1312做空，止损1316看1303.43、1297、1284.

2. 黄金不破1285.34做多，止损1281.14看1294、1306

3. 白银20.09附近做空，止损20.26看19.76。

4. 美加1.0927做空，止损1.0944看1.0658。

5. 美日102.17做多，止损102.06看102.9、103.25、104.48

6. 澳元观望。

7. 欧元1.3363做多，止损1.3338看1.3394、1.3421。

8. 英镑1.6804做多，止损1.6779看1.6826、1.6859

9. .美瑞0.9069做多，止损0.9056看0.9095、0.9105、0.6123

10. .美元兑人民币6.15做多，止损6.14看6.17、6.18

11. 美指81.62做空，止损81.77看81.34