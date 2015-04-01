2015年4月1日黄金外汇行情解读

博客时间：8:27:11（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:非农临近，市场交易清淡，投资者们静待数据指引，昨天3月线收盘，收出带下影的中阴线，实体与阴线等长，macd量能不足，布林轨道收口，金价重新跌破1218关键位，收盘价在1218面前受阻，这就为后市再见1131提供了可能，此时周线布林轨道走平，金价于中轨受阻，macd阴柱归0，dif与dea关系表现为看多，但日线布林轨收窄，中轨片弱，macd表现为看空，所以近期内金价预计运作空间不大，非农预期偏震荡，且空间不大。

操作思路：上方阻力1192.36、1211、1219下方支撑1181、1151.11、1148.45、1131；

1. 黄金稳健1211下方做空，止损1220，看1181、1151、1142；

2. 白银不破17.15附近做空，止损17.38看16.33、15.50；

3. 美加1.2596做多，止损1.24，看1.2741、1.2788、1.2832；

4. 美日118.73做多，止损118.3看120.17、121.71、122.08；

5. 澳元0.7627做多止损0.7551看0.7762、0.7896；

6. 欧元不破1.0881做空，止损1.0986看1.0774、1.0693、1.0526、1.0305；

7. 英镑1.4777做多，止损1.4723，看1.4966、1.5208；

8. 美瑞0.9726做空，止损0.9755看0.9622、0.9519、0.8922；

9. 美指97.65做多，止损96.5看99.8。