黄金企稳小反弹 仍有下行风险

自今年3月份以来，国际金价加速下滑，8连跌之后降到1150美元/盎司附近。美元指数一度突破100关口，不过16日，美元出现回调，黄金也止跌企稳。

上周五公布的数据中，2月美国PPI连续4个月下跌，影响了市场对升息的预期，推动了金价的上涨。但是对此，市场反应比较平淡。此外，资金面来看，黄金ETF持仓自3月1日至16日共减持20.58吨，上周六继续削减0.28吨，表明基金对黄金的投资兴趣仍在不断降低。

金价走低，亚洲地区的实物需求在金价低迷的状况中终于有了一些起色。全印度珠宝和金饰贸易委员会主管Bachhraj Bamalwa表示，需求增加了一些，因为金价有所下跌，但增加的并不多。

高盛称，本轮黄金熊市尚未结束；预计黄金2016年底将跌至1000美元/盎司。

东兴期货高级分析师顾仁辉认为，现在从技术来讲，黄金属于低位震荡，面临着短线反弹的需求。

从技术面上看，金价处于明显的下行通道，均线呈空头排列；随着价格的止跌，MA5有上拐势头。日线图上连续三个交易日测试1150.00美元/盎司关口的支撑力度，并已经落得连续九个交易日收盘下跌，不排除后市有短暂的反弹需求。

中州期货研发管理中心研究员曲莹认为，本周重头戏是美联储，市场预期美联储将维持利率不变，但将考虑去掉利率前瞻指引中“耐心”这一措辞。这被看作美联储距离加息又近一步。技术上弱势延续，操作上依旧偏空，压力在252.4-244.65元。偏谨慎的投资者可以先观望，风险承受能力大的可以逢高空。