周一(3月16日)亚市早盘，黄金交投于1155.55美元/盎司，继续呈现出弱势整理的态势，美元指数交投于百点上方，料还将震荡走高，多方押注本周美联储会在利率决议上取消“耐心”一词作为前瞻指引，黄金1130-1150区间将迎来重大考验。

美国2月PPI月率下降0.5%，2月PPI年率下降0.6%。2月PPI月率意外下降，连续第四个月下滑，表明美国经济中的通胀压力依然疲弱。

美国3月密歇根大学消费者信心指数初值为91.2，不及前值95.4和预期值95.5；3月密歇根大学现况指数初值为103，不及前值106.9和预期值105.7；3月密歇根大学预期指数初值为83.7，也不及前值88.0和预期值87.5。

上周五欧美股市收盘

道琼斯工业平均指数周五收盘下跌142.73点，跌幅0.80%，报17752.49点；标普500指数收盘下跌12.65点，跌幅0.61%，报2053.30点；纳斯达克指数收盘下跌22.42点，跌幅0.46%，报4870.88点。

德股DAX指数收高0.97%，报11,901.61点的纪录收盘高位。该指数本周大涨3%，连升第九周，为17年来最长升势，今年迄今劲扬21%。

法国CAC 40指数收高0.46%，报5,010.46点，为2008年中来首次收在5,000点关口之上。

英国富时FTSE 100指数收低0.3%，收报6,740.58点，受能源股和矿业股跟随商品价格的跌势拖累。

今日影响黄金白银的重要数据及事件前瞻

20:30，3月纽约联储制造业指数

21:15，2月工业产出月率

黄金重要点位提醒

黄金具体支撑点位关注1150、1145、1131；压力位关注1160、1165、1175。