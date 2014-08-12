2014年8月12日黄金外汇行情解读

本文观点: 昨日的走势小幅震荡，最低1305，最高1311，这样的走势令后市的判断很窘迫，今天无重大数据事件，今天还是观望吧，不明朗不参与。

市场分析：【美联储费希尔：货币政策对支持美国经济起到重要作用】美联储副主席斯坦利-费希尔（Stanley Fischer）周一表示，大衰退对于美国经济增长是否有永久性的伤害目前尚无定论，他还是认为货币政策在支持美国经济增长方面起到了重要的作用。

【普京称俄罗斯将协助红十字会乌克兰人道主义行动】俄罗斯总统普京周一告知欧盟主席巴罗佐，俄罗斯将会协助红十字会向乌克兰派遣人道主义援助团队。

【俄罗斯第二季度经济增速放缓至0.8%】俄罗斯联邦统计局周一公布数据显示，俄罗斯经济的年化增长率在第二季度中放缓至0.8%，略低于第一季度时候0.9%的增速。

【美消费者金融保护局对比特币风险发出警告】美国消费者金融保护局（ The U.S. Consumer Financial Protection Bureau）周一对比特币等虚拟货币的风险发出警告，这些风险包括成本不清、汇率不稳定以及易受黑客攻击和诈骗的威胁。

【经济学家普遍预期日本经济第二季度大幅收缩】媒体周一文章指出，经济学家普遍预期，在销售税的提升之后日本经济可能会在第二季度出现一次迅速的萎缩，这将使得日本首相安倍晋三以及日本央行需要在年内做出一些艰难的抉择。

【乌克兰局势有所缓解 欧股指数大涨1.37%】俄罗斯方面表态将会设法缓解围绕乌克兰的紧张局势，欧洲市场情绪受到极大程度提振，主要区域指数逆转近期的颓势大涨，欧股指数周一收高了1.37%。俄罗斯股指MICEX指数大涨1.80%。

【美军继续空袭伊拉克目标 油价周一涨0.4%】美国国防部确认已经连续第三天对位于伊拉克境内的伊斯兰极端武装力量的目标实施了空中打击，油价受到地缘政治相关因素的支持连续第三个交易日收涨，纽约原油期货周一涨0.4%收于每桶98.08美元。

盘面分析：2011年1月的回调低点一直压制着金价的上升，目前macd一直未见涮高dif与dea到时升高了不少，这样时间久了，将不利于多头，而周线上1326的高点近期很难突破，macd开始收阴，dif有意要下穿0轴，日线表现的就更明显了，周五的走势反映出7月17日的高点1324没有成功突破，而且在ma26附近收一根带长上影的阴线，按以往习惯这样的排列容易引起后市看空，macd明显收顶，dif也有转向动机，四小时则显示出金价在回踩8月6日大阳上冲的高点，配合macd收阴的指标，和dif与dea看空的走势，1309的支撑力度很弱，若是被突破，那么1286那就易如反掌。

操作思路：上方阻力位在1318.33、1315.6、1312下方支撑1303.43、1296.92、1282.39。

1. 黄金1312做空，止损1316看1303.43、1297、1284.

2. 黄金不破1285.34做多，止损1281.14看1294、1306

3. 白银20.11附近做空，止损20.26看19.76。

4. 美加1.0911做多，止损1.089看1.09278。

5. 美日102.17做多，止损102.06看102.9、103.25、104.48

6. 澳元0.9238做多，止损0.9209看0.9274。

7. 欧元1.3377做空，止损1.3432看1.3332。

8. 英镑1.6792做空，止损1.6819看1.6730

9. .美瑞0.90741做多，止损0.9067看0.9095、0.9105

10. .美元兑人民币6.15做多，止损6.14看6.17、6.18

11. 美指81.89做空，止损81.77看81.34