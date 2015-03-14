国际黄金交易方法有哪些

1、国际黄金交易顺势为对、逆势为错国际黄金价格的变化具有一定的趋势性，无论是上涨趋势还是下跌趋势的形成都不容易，一旦形成很难在短时间内转变。因此，除非市场趋势已出现了明显改变，否则一定要尊重趋势。

在上涨时高位建空单，或在下跌时低位建多单，都是逆势操作的行为，后果往往不堪设想。因为趋势是无敌的，是任何力量都无法阻挡的！

趋势是国际黄金交易的精髓，读懂趋势也就获得了市场中赚钱的金钥匙。顺应趋势，可以避免亏损，可以获取利润。2、国际黄金交易轻仓为对、重仓为错保证金制度和国际黄金价格波动的随机性决定了交易中仓位控制的重要性，一般以轻仓为宜，因为仓位一旦很重，其心态也会发生变化，往往影响正常的的决策判断和交易策略，从而影响交易结果。

仓位控制是国际黄金交易中最基础、最重要的一个环节。有投资大师这样说：真正的投资收益规则是，仓位影响态度、态度影响分析、分析影响决策、决策影响收益。3、国际黄金交易知足为对、贪婪为错多数投资者即使他们的分析水平、技术方法再高，最终也难免落入失败的结局，究其根源是什么呢？是贪婪。克服贪婪的主要武器是什么呢？是知足常乐。

盈利最大的敌人是贪婪，知足是国际黄金交易中获利的要诀。4、国际黄金交易止损保赢为对、放任自流为错止损是国际黄金交易中非常重要的一环，因为任何时候保本都是第一位，赚钱是第二位的。事实上，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的自救策略的核心在于不让亏损继续扩大。

相反，由于国际黄金交易的保证金制度，如果任凭亏损单子放任自流，不但有可能加剧亏损的扩大化，而且可能会导致账户的穿仓现象。

“留得青山在，不怕没柴烧”，止损的魅力正在于此！5、国际黄金交易客观操作为对、主观分析为错历史证明，个人的主观判断和市场的实际走势相吻合的时间太少了，根源在于我们所拥有资源的有限性，有限的时间、有限的精力、有限的资金、有限的认知能力等等。

既然主观的分析方法行不通，那就只有靠客观的操作方法。但在实践中，大多数投资人总会受到主观与客观之间关系的困扰，不能做到客观地操作。

客观的分析要靠明确的规则。不论主观的分析和客观的分析是否矛盾，都应该严格遵守客观规则。6、国际黄金交易等待忍耐为对、浮躁冲动为错看过狮子是怎样捕猎的吗？它耐心地等待猎物，只有在时机及取胜机会都适合的时候，它才会从草丛中跳出来。成功的交易者具有同样的特点，绝对不会为交易而交易，只有出现合适的时机，才会采取行动。

国际黄金交易是如此的刺激，交易者必须培养自己的耐心，否则成功是很难的。7、国际黄金交易盈利加码为对、被套加仓为错实际交易中，应该在赚钱的头寸上加码，因为头寸的盈利说明黄金的价格正朝着对你有利的方向发展，说明你目前的操作是正确的，可以根据实际情况开始加码。

如果现货金价格一旦向你不利的方向发展，你必须在第一仓盈利的保护下，安全退出；如果金价继续朝向你有利的方向发展，那你就可以获得较大的利润。

一代投机大师JesseLivermore多次强调，在亏损的头寸上加码是不恰当的，甚至是错误的。因为一旦出现亏损已经说明有些东西不对头了，如果再进行加码操作，那么就是错上加错，到头来往往会发展到不可收拾的地步。8、国际黄金交易心平气和为对、患得患失为错这是针对交易者对待亏损或者盈利的态度而言，成熟的投资者无论是亏损还是盈利，都应该做到“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”。

其实，交易的本质就是人性和心态的交锋。国际黄金交易市场中绝大多数的交易问题均源于身心。在市场和人之间，真正的难点永远是人。