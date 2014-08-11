2014年8月11日黄金外汇行情解读

本文观点: 俄罗斯结束军演消息布，很大程度上降低了俄乌的局势，但是乌克兰仗着有人撑腰，反转挑衅俄罗斯，美国又宣布对伊拉克实施空袭，如今的世界可真是一波未平一波又起呀，不过后一波影响力恐没有前一波的严重。从上周的收线，和周五的K线位置看得出，上方的空间不大了，上周的涨幅也许仅仅是个插曲而已。后市看空局势未变。

市场分析：【乌克兰局势降温 美股周五大幅收高】道指收涨1.13%。俄罗斯宣布结束在乌克兰边境附近军事演习，消息造成市场对当地紧张局势缓解的乐观情绪增长。此外，数据显示第二季度美国生产力有所回升。

【美空管局对美国航空公司发出伊拉克飞行禁令】美国联邦航空管理局（FAA）周五发出禁令称，禁止美国航空运营商飞行伊拉克航线，主要是因为伊拉克境内的武装冲突升级和美国对伊拉克发动空袭。

【乌克兰总理称将截断一切俄罗斯方向供应流】乌克兰总理阿尔谢尼-亚采纽克（Arseniy Yatsenyuk）周五表示，乌克兰已经做好准备实施对俄罗斯的制裁，截断包括飞机航班和天然气在内，通过乌克兰领土领空朝向欧洲方向的供应流。

【德拉吉称意大利陷入新一轮衰退纯属咎由自取】欧洲央行行长德拉吉日前表示，意大利陷入2008年以来的第三轮经济衰退中纯属咎由自取。作为意大利人的德拉吉是在最新一轮数据显示意大利这个欧元区第三大经济体在第二季度中意外萎缩，并进入新一轮经济衰退之后表明这一态度的。

【美国法官威胁裁定阿根廷政府藐视法庭】负责阿根廷债务相关案件审理的美国联邦法院纽约曼哈顿地方庭法官托马斯-格里希亚（Thomas Griesa）周五表示，如果阿根廷政府不停止发出已经对重组债务进行了所要求的利息付款这一虚假的声明，将会裁定阿根廷政府藐视法庭。

【日股周五重挫近3% 创五个月以来最大单日跌幅】日经指数周五大跌2.98%，是该指数五个月以来的最大单日跌幅。日本央行在周五早些时候如市场预期重申了宽松货币政策框架，不过对该国出口以及工业产值的前景进行了调降。

【外媒：中国央行抢购意大利公司股票】外媒报道称，在意大利经济重新陷入衰退周期的形势下，现金充足的中国人民银行正在抢购高知名度的意大利公司的股票，到目前为止已经对意大利蓝筹股公司进行了总额大约为30亿欧元（约合人民币248亿元）的投资，原因是其寻求实现投资多样化，而不是仅投资于政府债券。

盘面分析：2011年1月的回调低点一直压制着金价的上升，目前macd一直未见涮高dif与dea到时升高了不少，这样时间久了，将不利于多头，而周线上1326的高点近期很难突破，macd开始收阴，dif有意要下穿0轴，日线表现的就更明显了，周五的走势反映出7月17日的高点1324没有成功突破，而且在ma26附近收一根带长上影的阴线，按以往习惯这样的排列容易引起后市看空，macd明显收顶，dif也有转向动机，四小时则显示出金价在回踩8月6日大阳上冲的高点，配合macd收阴的指标，和dif与dea看空的走势，1309的支撑力度很弱，若是被突破，那么1286那就易如反掌。

操作思路：上方阻力位在1318.33、1315.6、1312下方支撑1303.43、1296.92、1282.39。

1. 黄金1312做空，止损1316看1303.43、1297、1284.

2. 黄金不破破1285.34做多，止损1281.14看1294、1306

3. 白银19.99附近做空，止损20.26看19.76。

4. 美加1.0978做多，止损1.099看1.0911。

5. 美日102.24做空，止损102.76看101.32

6. 澳元0.9278做空，止损0.9286看0.9209。

7. 欧元1.3385做多，止损1.3335看1.3444。

8. 英镑1.6772做多，止损1.6736看1.6792、1.6814

9. .美瑞0.9041做多，止损0.903看0.9095

10. .美元兑人民币6.15做多，止损6.14看6.17、6.18

11. 美指81.45做多，止损81.31看81.71