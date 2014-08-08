2014年8月8日黄金外汇行情解读

博客时间：8:20:50（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点: 地缘政治再度刺激黄金避险需求，昨晚金价再刷新高1314.3，收盘回落1312.19，今日开盘走低，周末回踩属正常，那么今天也就是周线收盘，将体现什么样的收盘价和收盘形态，也就影响到下一周的走势，原本以为本周会走空的，但这一周让我们感到意外，这原因主要来自于俄罗斯增军乌克兰边境，和一系列反制裁措施，但到目前为止我们所看到的走势性质仍属于反弹，今日偏空。

市场分析：【欧盟拟采取措施回应俄罗斯农产品进口禁令】欧盟周四表示，俄罗斯对一组食品和农产品实施进口禁令的做法“显然是具有政治动机的”，将会在对此进行评估之后“采取进一步措施”。

【欧央行行长德拉吉就俄罗斯风险提出警告】欧洲央行行长德拉吉周四表示，现在就俄罗斯对欧盟出口产品实施禁令的做法是否会对欧元区仍显温和的经济复苏造成严重影响作出判断还为时过早；不过德拉吉也说，除非欧盟和俄罗斯之间制裁措施以及对应报复行动逐渐升级，否则现有的复苏形势将可以延续。

【阿根廷就主权债务问题向海牙国际法庭起诉美国】阿根廷周四表示，已经在海牙国际法庭就阿根廷主权债务问题提起诉讼，要求对美国采取司法行动，这也是阿根廷政府与拒绝接受债务重组的债权人之间长期争议的最新发展。

【中国就WTO稀土案裁决上诉被驳回】世界贸易组织（WTO）已经驳回了中国就稀土出口相关判决提出的上诉，这项判决裁定中国限制稀土出口之举违反了国际贸易条例。稀土被广泛应用于手机、混合动力汽车、平板电视及其他高科技产品的生产活动。

【印度央行行长警告全球市场面临崩盘】印度央行行长、前国际货币基金组织首席经济学家格赫拉姆-拉扬(Raghuram Rajan)发出警告称，全球经济面临另一次市场崩盘的风险，主要是因为资产价格的飙涨。拉扬以成功预测2008年全球金融危机而闻名。

盘面分析：日线再收中阳线，macd收阳柱，dif与dea金叉后多头发展，ma6向上，四小时金价昨天上升的空间较前天小，ma6与ma26走势看多，macd归0，dif与dea死叉。

操作思路：上方阻力位在1333、1318.33、1315.6、1312下方支撑1303.43、1296.92、1282.39。

1. 黄金1333做空，止损1337看1324.43、1318、1284.

2. 黄金不破破1285.34做多，止损1281.14看1294、1306

3. 白银19.99附近做空，止损20.26看19.76。

4. 美加1.0908做多，止损1.09看1.0978。

5. 美日102.24做空，止损102.76看101.32

6. 澳元0.9278做空，止损0.9286看0.9209。

7. 欧元1.3365做空，止损1.3386看1.3294。

8. 英镑1.6835做空，止损1.6863看1.6692

9. .美瑞0.9075做空，止损0.91看0.9047

10. .美元兑人民币6.15做多，止损6.14看6.17、6.18

11. 美指81.59做空，止损81.61看81.21、80.72