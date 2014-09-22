2014年9月22日黄金外汇行情解读

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本文观点:上周五苏格兰公投公布结果独立派投票失败，结果不意外，但英镑走势去有点意外，后来仔细想想，不外乎投资人担忧英国烂摊子，英国政府因为苏格兰的要求逐步下方政策，将来英国各级地方振幅会效仿，，同时国家政府对地方会失去控制力，形同摆设，英国在国际地位会逐渐降低，英国的辉煌可能会成为历史，这就是名族不统一带来的致命效果，英国的教训很值得我们借鉴。那么英镑走势我们还是调整为观望为好，而黄金上周五再创新低，下跌趋势始终不改，由于俄罗斯对西方国家的制裁有新招，俄罗斯把目光转移到亚洲，其中中国肯定是首选，中国不傻，俄罗斯也聪明，那么到最后拿石头砸自己脚的是西方国家，欧元区货币迎来空头走势，美国自作聪明也好不到哪里去，暂时而已。黄金因为失宠而走空，本周关注1228的阻力，可在此价位阻力有效的情况下做空。

市场分析：【美联储费舍尔：预期明年春天首次加息】达拉斯联储主席理查德-费舍尔（Richard Fisher）周五表示，美联储将可能在明年春天开始加息，这比许多投资者目前预期的加息时间更早，并且加息速度将是逐步缓慢的。

【俄罗斯总理梅德韦杰夫承诺将保持经济开放】俄罗斯总理梅德韦杰夫周五表示，俄罗斯将不会因为西方国家的制裁而保持经济孤立，他还表示改善与亚洲国家的关系将会成为一个关键战略。

【苏格兰公投后穆迪重申英国Aa1评级】评级机构穆迪发表声明，确认了英国国债的Aa1信用评级和稳定的展望评价。穆迪表示，“政治进程的向前发展将导致苏格兰权力的进一步增长，以及财政转移支付方面的某些变化，但是评级机构不认为这些因素会对英国的机构质量，或者是财务强度有重大的影响。”

【巴克莱：欧央行即将启动全面QE项目】巴克莱银行周五发表报告称，在试图提振欧元区需求的其他努力都告无效的情况下，欧洲央行会在2015年开始的时候启动一组全面的量化宽松(QE)项目。

【IMF对新兴市场增长放缓提出警告】国际货币基金组织（IMF）周五警告说，新兴市场正在经历史无前例，范围宽泛的增长放缓局面，可能威胁到全球经济的未来。

盘面分析：上周再收阴线，已经是连续三周下跌，本周阻力1228.12，ma6远离ma26，看空趋势良好，macd继续下降，dif与dea支持看空；日内阻力关组1220，ma6与ma26继续保持良好的看空走势，金价位于ma6下方，macd上升，dif与dea金叉，看来趋势开始调整，多空操作都需谨慎，4小时金价反弹，macd上升，dif上升，有望与dea金叉，亚盘可以短多。

操作思路：反弹无力，关注上方阻力1220.87、1226.8、1228.12下方支撑1214.14、1213.7、1210、1180。

1. 黄金1214.2附近做多止损1210，看1222、1226、1229、1230。

2. 黄金不破1220.23做空，止损1223，看1214.14、1213.7、1210、1180。

3. 黄金不破1228.26做空，止损1230，看1215、1210、1208、1180。

4. 白银观望。

5. 美加1.0944做空，止损1.0959，看1.0928、1.0886。

6. 美日108.65做多，止损108.108.5看110。

7. 澳元0.8972做空，止损0.8999看0.8658。

8. 欧元1.2842做多，止损1.2823看1.2906。

9. 英镑观望。

10. 美瑞0.9428做空，止损0.9454看0.326。

11. 美元兑人民币6.14做空，止损6.15看6.13。

12. 美指848做多，止损83.99看85。