2014年9月19日黄金外汇行情解读

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本文观点:今日北京时间下午2点将公布苏格兰公投结果，居民意调查显示，反对独立人数过半，由于过去大部分资金撤离英镑，也正将陆续回归，上周开始，英镑也开始稳步上涨，而非爆发式，而另一个方面因为受苏格兰公投影响和美联储利率决议以及周四的初请失业金的影响，黄金则受到了打压，日内或再度下跌，高空仍将是首选策略。

市场分析： 【财新网】（见习记者 卿滢）苏格兰独立公投于当地时间18日晚十点结束，计票工作通宵进行，苏格兰境内32个地方当局计票后将逐一公布结果，大部分地方结果将于凌晨3点到5点间公布。正式最终结果将于19日早晨6点半公布。

根据英国调查机构YouGov对1828位投票者进行的调查显示，反对独立的比例为54%，支持独立为46%。YouGov表示这些回复意味着在投票当天，双方形势略微发生变化，更多反对独立的人投了票。YouGov的总裁彼得·凯勒（Peter Keller）对英国天空电视台表示，他99%确定苏格兰独立失败，大体上有更多的人从支持独立变成了反对。

盘面分析：昨日金价走势过山车，先刷新低1215，然后拉回1228，最后震荡于1224收盘，金价仍然承压于ma6线，macd=0，dif与dea金叉，4小时，金价平台震荡，macd大于0，亚盘继续震荡。

操作思路：反弹无力，关注上方阻力1222.37、1228.11、1230.21下方支撑1215.73、1208、1180。

1. 黄金1218.2附近做多止损1216，看1222、1226、1229、1230。

2. 黄金不破1230.2做空，止损1232，看1222.3、1218.11、1215、1210。

3. 黄金不破1226.42做空，止损1230，看1215、1210、1208、1220。

4. 自从黄金跌破1241.后彻底看空至897，拒绝做多。

5. 白银观望。

6. 美加1.0944多，止损1.0924，看1.1008、1.1079。

7. 美日109做多，止损108.6看110。

8. 澳元0.8987做空，止损0.9131看0.9245、0.9354。

9. 欧元1.2904做多，止损1.2836看1.3042。

10. 英镑1.6418做多，止损1.6388看1.6643。

11. 美瑞0.9935做空，止损0.9387看0.9454、0.9750。

12. 美元兑人民币6.14做空，止损6.15看6.13。

13. 美指84.09做多，止损83.99看84.76。