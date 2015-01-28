A股前路看有形之手与大水喉--信报1月28日

外围市场在希腊大选后极速回稳，有避险功用的黄金及瑞郎皆急跌，外围又过了一关，昨天焦点又回到中国A股身上，沪深两市A股指数高位急回，坊间传闻伞形信托被收紧、工业企业利润急跌，以及人民币汇价连日下滑都成了跌市藉口。

有报导指出，中国内地银行收紧伞形信托，以光大银行 为例，非A级客户配资原来可做到1：3，现在降到1：2.5。民生证券研究报告指出，股市持续快速上涨，伞形信托扮演着很重要的角色；因此，对于理财资金透过伞形信托等渠道入市，引起中国内地监管部门的注意。近期中证监已叫停地方的伞形信托，限制理财资金入市。

虽然消息尚未证实，但业界对此早有心理准备，认为当局早应该整治伞形信托，但投资者不用过分担忧，伞形信托始终是比较小众的产品，相信对A股的震慑，不会如早前两融业务受限般大。中国证监会1月16日宣布加强规范中国内地证券商两融业务，以降低失控风险，其后A股出现恐慌性沽货，上证综指单日大跌7.7%。然而，两融资金仅下滑两天而已，接着便出现反弹，刷新多年高位。1月26日，上交所融资余额升至创纪录的7,714亿人民币，高于1月20日的约7,510亿人民币。

中国内地投资者或者认为当局调控两融的风险已经消退，三大券商新开两融账户被叫停后，上证综指于1月19日及20日快速完成跌市，至1月26日再冲上5年高位。中国股市特色就是这样，政府希望搞活股市，让市场发挥集资功能，又怕股市升得太快，投资者在跌市时损手。在有形之手欲调控股市的独特形势下，市场往往炒定预期，昨天A股跌市可能是炒监管当局再出手控风险。另一个跌市因素是，欧洲上周大举放水买债，导致外币大跌，周一人民币延续上周五跌势，在岸和离岸人民币汇价均大幅下跌，人民币兑美元即期汇率一度贬值200点，至6.2518人民币。

美元兑日圆自上周五呈现大阳烛及双日转向的利好形态后，连日来的走势均见受制于20天及50天平均线阻力，暂时方向不明。本来美元兑日圆应不难借助上述利好形态顺利突破上述的平均线阻力，从而挑战更为关键的120日圆心理关口及去年12月8日的121.85日圆高位阻力向下延伸的短期下降阻力线，但汇价却在上述的平均线阻力附近出现了应升不升的古怪走势，故小心稍后汇价的短线走势再次转弱，并在失守上周三的117.14日圆低位支持后，会再度考验前周五的115.83日圆低位支持。短线而言，美元兑日圆要明显突破50天平均线阻力才有望更上层楼，否则在目前日线CCI指标仍然保持在负方水平的不利情况下，随后较大机会朝着日线一目均衡图云雾区的113.52日圆底部支持迈进。

欧罗兑美元本周初向下微破上周的1.1113美元低位16点子后便成功止跌回升，昨天汇价经已顺利返回20天保历加通道的1.1205美元底部阻力以上波动。换言之，即欧罗兑美元已正式返回通道内，这有利汇价摆脱近日的大弱势，并向上作出更明显的超卖反弹浪。但亦要留意昨天欧罗兑美元的日线CCI指标仍然处于负100的重要底部阻力以下，这反映欧罗兑美元仍未能完全摆脱继续以单边市形式往下寻底的危机。

因此，倘若昨晚欧罗兑美元未能承接前天及昨天亚洲市的良好反弹势头高收，反而更回落至前天的1.1235美元收市价以下，那便要小心汇价或会沿着目前仍在明显下跌中的保历加通道的底部支持线往下寻底。因此，那些目前逆势入市博欧罗兑美元反弹的短线投机者，若看见昨晚欧罗兑美元出现低收情况，宜先行获利平仓，避免所持仓位出现由赚变蚀的惨况！昨天亚洲市金价一度失守上周二的1,273.90美元，但破位后仅低见1,272.20美元水平便已强力反弹，故即市走势较为反覆。留意若昨晚金价未能延续此强力反弹势头并且更在1,277美元水平以下收市，今早已见继续走低，将为强烈利淡讯号，预料短期内金价朝着200天平均线方向迈进的机会极高。