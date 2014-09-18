2014年9月18日黄金外汇行情解读

博客时间：7:41:52（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨日美联储公布了利率决议，再次减缩购债规模，并称加息无定期，美元指数受到大幅度提升，黄金受此消息打压跌破1220，凌晨继续跌至1216，今天苏格兰公投，会对英镑产生波动，会涉及的欧系货币，黄金自跌破1231，今天恐难过此关口，个人建议继续在1231上方做空，英镑则继续低多。

市场分析：【美联储再减百亿美元QE 保持长时间宽松措辞】美联储宣布，以8票赞成、2票反对的表决结果，同意继续维持目标利率在接近零点的0%到0.25%不变，同时将每个月的资产采购项目规模再缩减100亿美元，至每个月150亿美元。美联储还在决策声明中继续使用了，在结束旨在提振美国经济的大规模债券采购项目之后的“相当长时间内”维持短期利率在接近零点的用语。

【耶伦：美联储加息并不存在时间表】美联储在周三结束为期两天的9月决策会议并公布最新一期货币政策声明，联储主席珍妮特-耶伦在随后的新闻发布会上强调，对利率的任何调整都将是“数据依赖”的，而不存在一个时间规划。

【美国会众议院批准法案以避免联邦政府关门】美国国会众议院周三以319票赞成、108票反对的结果批准了一组旨在为美国联邦政府提供直到12月的运营资金的法案，将有望避免2013年10月时候灾难性政府关门局面的重演。

【惠誉警告：欧洲可能陷入“厄运循环”】评级机构惠誉国际周三发表报告指出，欧元区将遇到的不仅仅是通货紧缩这一噩梦，可能是包括一系列问题的“厄运循环”。

【世界银行称埃博拉疫情将有“灾难性”经济影响】世界银行周三发表声明称，埃博拉疫情在非洲西部的爆发“已经有非常严重”的经济冲击，如果国际社会不尽快采取严肃的应对行动，结果可能是“灾难性的”。

盘面分析：昨日金价如我们预测一样上试1239阻力，然后回落1220收盘，最低企稳1216.06，k大阴线，上下影较短，K线继续回落ma6线下方，macd小于0，dif与dea金叉，日内或继续反弹，4小时ma6受ma26压制，擦边遛弯形成死叉走空趋势，当前金价承压与两线之下，macd降低止跌，dif与dea看空，亚盘存在反弹趋势。

操作思路：暴跌后反弹继续进行中，关注上方阻力1222.37、1228.11、1230.21下方支撑1215.73、1208、1180。

1. 黄金1216.65附近做多止损1210，看1222、1226、1229、1230。

2. 黄金不破1230.2做空，止损1232，看1222.3、1218.11、1215、1210。

3. 黄金不破1226.42做空，止损1230，看1215、1210、1208、1220。

4. 自从黄金跌破1241.后彻底看空至897，拒绝做多。

5. 白银观望。

6. 美加1.0984多，止损1.0944，看1.1033、1.1079。

7. 美日108.5做多，止损108.06看107.9。

8. 澳元0.8987做空，止损0.9131看0.9245、0.9354。

9. 欧元1.2934做空，止损1.2967看1.2779。

10. 英镑1.6257做多，止损1.6248看1.6357、1.6481。

11. 美瑞0.9417做多，止损0.9347看0.9454、0.9750。

12. 美元兑人民币6.15做多，止损6.14看6.16。

13. 美指84.76做多，止损84.50看84.95。