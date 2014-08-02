昨夜非农数据稍稍利好，外加美国和西欧国家加大力度对俄罗斯制裁，俄罗斯以关闭乌克兰果汁，希腊水果和美国的家禽外贸作为对应制裁，投资者们规避风险而看好黄金，但是这样的结果有可能导致俄罗斯被孤立，投资者们也没有过分看好黄金，因为非农数据不是很糟糕。

【美国7月非农就业增加20.9万人 失业率6.2%】美国劳工部公布报告称，7月份美国非农就业人数增加20.9万人，自1997年以来首次连续6个月增加20万人以上；与此同时，失业率则从6.1%小幅上升至6.2%，原因是更多人进入劳动力人口开始寻找工作。

【奥巴马：制裁将对俄罗斯造成伤害】美国总统奥巴马周五称，美国无法控制普京的想法，不过可以让他面临后果，如果继续为乌克兰亲俄武装提供帮助，制裁措施将对俄罗斯造成伤害，美国也在竭尽所能支持乌克兰政府。

【普京批准开征新销售税以支持地方财政预算】媒体引述知情人士说法报道，俄罗斯总统普京已经在本周批准开征一种销售税，希望以此在西方国家制裁措施加剧经济动荡之际获得资金支持地方财政预算。

【俄罗斯拟在远东创建超前发展区以应对制裁】据俄罗斯之声报道，超前发展区是俄罗斯针对制裁的经济上的回应。远东地区发展部部长亚历山大·加鲁什卡介绍称，在远东地区创建此类区域的联邦法律草案已经准备就绪，预计将在秋季签署。

【阿根廷债务违约触发10亿美元掉期偿付】国际掉期和衍生工具协会周五宣布，阿根廷未能对一批债券进行按期利息付款构成违约，并触发10亿美元的信贷违约掉期合约的偿付；阿根廷国债也在周五出现了2012年以来的最大两日跌势。

【主要汽车厂商7月美国销量均大幅增长】美国汽车行业在7月继续有强劲的销售增长，通用汽车、福特汽车、克莱斯勒集团以及日产汽车均公布了大幅的销售提升。

因此上周的非农既没有冲破周线的中轨1304压力而收阴，也没有冲破4小时的中轨1296和日线的6日均线，所以无论中期或短期，看多走势都理由不充分，从最后的收盘来看下周一直接走低风险很大。1251-1261区间目标依然存在。