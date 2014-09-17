2014年9月17日黄金外汇行情解读

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本文观点:无论市场怎么预测苏格兰公投结果会怎样，英镑不会跌，只会涨，逢低做多英镑是明智选择，黄金可能会震荡，但不改跌势 。

市场分析：【欧盟与乌克兰批准联系国和自由贸易协定】欧洲议会和乌克兰国会周二批准了里程碑式的联系国和自由贸易协定，在此以前乌克兰立法者决定授予该国东部地区以“特殊地位”，这个地区已经由于持续了几个月时间的战斗而陷入分裂状态。

【俄经济部长称援助受制裁企业效果好于实施报复】俄罗斯经济部长阿列克谢-乌尤卡耶夫（Alexei Ulyukayev）周二表示，俄罗斯应该更多专注于援助那些被西方国家的制裁行动影响的企业，而不是实施针锋相对，但是可能伤害到国内制造业者的报复措施。

【俄罗斯前财长称乌克兰危机将持续数年】俄罗斯前任财政部长阿莱克谢-库德林（Alexei Kudrin）周二表示，发生在乌克兰的冲突可能需要数年时间才能得到解决，对俄罗斯的投资环境将有持续影响，可能在当前水平的制裁措施背景下，将该国经济推向衰退。

【中国7月减持35亿美元美国国债 仍是第一大持有国】美国财政部周二公布数据显示，中国依然是美国国债的最大持有国，但是7月时候的数字下降到了1.2649万亿美元，减持了35亿美元。

【斯里兰卡与中国央行签订货币互换协议】斯里兰卡央行周二宣布，已经与中国人民银行签订了为期三年的货币互换协议，以帮助两国日益蓬勃的双边贸易和投资。根据斯里兰卡央行的声明，这份货币互换协议将确保未来三年最多2250亿卢比（17.3亿美元）和100亿人民币（16.3亿美元）的货币互换。

【黑田东彦称日本央行会在必要时采取行动】日本央行行长黑田东彦周二表示，只要这种走势是渐进，而且是对经济基本面的体现，正在弱化中的日元就不会对经济构成一个问题。

【高盛分析称苏格兰独立公投不会获得通过】高盛集团周二公布报告对苏格兰独立公投的发展进行了分析，并称，虽然民意调查显示独立和统一之间的势力差距在收窄，但是投票结果是支持统一的可能性还是高于支持独立的。

盘面分析：昨日金价如我们预测一样上试1241阻力，然后回落1235收盘，最低企稳1231.61，k线长上影，阴线曾经刺破ma6线，当前企稳于该线之上，macd大于0，dif与dea金叉，日内或继续反弹，4小时ma6受ma26压制，是金叉还是擦边遛弯看反弹力度，当前金价承压与两线之下，macd降低至0轴附近，dif与dea可能是死叉，亚盘以观望为好。

操作思路：反弹继续进行中，关注上方阻力1241.76、1259.41下方支撑11231.2、1226.21、1215.73、1208、1180，特别关注1241.76得失。

1. 黄金1231.2附近做多止损1227，看1241、1246、1259、1267。

2. 黄金不破1246.9做空，止损1252，看1235.78、1231.42.1229.41。

3. 黄金不破1241.42做空，止损1246，看1235.78、1230、1225、1215。

4. 自从黄金跌破1259.72后彻底看空至897，拒绝做多。

5. 周二昨天18.43做多，继续止损18.68，持有看18.81、19.19。

6. 美加周一1.1090做空，继续止损1.0978持有看1.0940平仓，反手多，止损1.0859，看最近搞点。

7. 美日106.86做多，止损106.47看110。

8. 澳元0.8996做多，止损0.8982看0.9245、0.9354。

9. 欧元1.2984做空，止损1.2987看1.2910、。

10. 英镑1.6177做多，止损1.6144看1.6264、1.6275、1.6481。

11. 美瑞0.9307做多，止损0.9283看0.9364。

12. 美元兑人民币6.16做空，止损6.17看6.13。

13. 美指84.25做多，止损84.00看84.41、84.62。