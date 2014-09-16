2014年9月16日黄金外汇行情解读

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本文观点:苏格拉独立前，市场显得非常平静，投资者们都在观望结果，我们也不得不如此18日前尽量不要交易 。

市场分析：【俄罗斯称将以应急基金援助受制裁影响企业】俄罗斯财政部长安托-西卢阿诺夫（Anton Siluanov）周一表示，政府将以数十亿美元规模的应急基金向那些因为乌克兰危机而被西方世界实施制裁的企业提供援助。这也被认为俄罗斯已经准备为一个长期的经济孤立局面做好准备。

【梅德韦杰夫称西方制裁是对俄罗斯实力的测试】俄罗斯总理梅德韦杰夫周一表示，俄罗斯的实力正在被西方国家实施的制裁行动所测试，该国必须对此冷静回应。

【乌克兰称该国经济将在2014年萎缩6%】乌克兰财政部长奥勒克山德-什拉帕克（Oleksander Shlapak）周一表示，由于发生在东部地区长达数月的，与分离主义分子之间的武装冲突所带来的财政负担，该国经济可能会在2014年有6%的萎缩。

【美联储通讯社：耶伦出任联储主席后领导方式截然不同】因为被市场视作美联储非正式公共沟通渠道而被称为“美联储通讯社”的知名记者乔恩-希尔森拉特刊文称，在担任美联储副主席时，耶伦曾不加掩饰地倡导宽松政策，并且还向其他美联储高官施压，要求他们也同样“信奉”这种观点。但在出任美联储主席以后，耶伦则采取了一种大不相同的立场，成为了一名有节制的“一致意见寻求者”，走上了前任主席伯南克的老路。

【法兴：苏格兰独立将导致英镑危机】以长期悲观的市场观点闻名的法国兴业银行分析师阿尔伯特-爱德华兹（Albert Edwards）在周一警告说，如果苏格兰通过公投选择独立，英国的剩余部分将会面对一场“灾难性的英镑危机”。

盘面分析：昨日金价窄幅震荡，最后以长上影阳线收盘，金价开始企稳1231.2，目前受压ma6一线，macd回升于-0.5附近，dif与dea有望金叉，金价短线有止跌现象，4小时ma6抬头向上，与ma26有望交叉，macd上升，dif与dea同步上升中，日内倾向看涨1246一带，关注此价位。

操作思路：反弹继续进行中，关注上方阻力1241.76、1259.41下方支撑1226.21、1215.73、1208、1180，特别关注1241.76得失。

1. 黄金1235附近做多止损1230，看1241、1246、1259。

2. 黄金不破1246.9做空，止损1252，看1235.78、1231.42.1229.41。

3. 黄金不破1241.42做空，止损1246，看1235.78、1230、1225、1215。

4. 自从黄金跌破1259.72后彻底看空至897，拒绝做多。

5. 白银昨天18.43做多，继续止损18.68，持有看18.81、19.19。

6. 美加昨日1.1090做空，继续止损1.1069持有看1.0940。

7. 美日107.1做空，止损107.36看105.86。

8. 澳元0.9097做空，止损0.9125看0.8996。

9. 欧元1.2971做空，止损1.2987看1.2870、。

10. 英镑1.6211做多，止损1.6203看1.6264、1.6275、1.6481。

11. 美瑞0.9327做多，止损0.9314看0.9392。

12. 美元兑人民币6.14做多，止损6.13看6.16。

13. 美指84.45做空，止损84.55看84.00