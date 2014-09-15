2014年9月15日黄金外汇行情解读

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本文观点:上周金价跌破1231，并创新低1227.48，收盘前无反弹表现只收在1229.28，空头表现十分强势，我们原本以为收盘会有根下引线的，后来证明我们是错的，本周9·18时间事件多多影响亦多多我们看好英镑多头和黄金空头 。

市场分析：【俄罗斯将向WTO起诉西方制裁】俄罗斯经济部长阿列克谢·乌柳卡耶夫（Aleksey Ulyukaev）周五称，该国认为西方国家对其实施的新一轮制裁措施是不合法的，并准备就此向世界贸易组织（WTO）提出上诉。

【俄罗斯称考虑报复欧美新一轮制裁】俄罗斯政府周五表示，可能对美国和欧盟实施更进一步制裁的决定实施报复，并指责西方世界扩大制裁的做法正在破坏乌克兰的和平进程。

【英国将成首个发行人民币国债的西方国家】英国财政大臣乔治-奥斯本表示，英国将会成为首个发行离岸人民币国债的西方国家。他说，“我可以在此宣布，英国政府有意成为首个在中国之外发行以中国的货币计价的债券的国家政府。”

【加拿大政府正式批准与中国投资协议】加拿大贸易部长艾德-法斯特（Ed Fast）在声明中说，名为外国投资促进和保护协议的这个双边协议旨在强化双向的投资流动，预定在10月1日生效。

【美监管机构批准首个比特币金融产品】TeraExchange周五宣布，该交易所已经正式推出一种基于比特币这种虚拟货币的掉期产品，成为首个获得美国联邦监管机构批准的，基于数字货币的金融产品。

【标普提高希腊主权评级至B 展望稳定】评级机构标准普尔周五发表报告，将希腊的主权信用评级由B-提高一级至B。在对债务负担沉重的希腊做出最新一次评价提升决定之际，标准普尔也预测，该国会在未来几年继续给出利息付款之前的预算盈余成绩。

盘面分析：上周五空头发威，勇探1227新低，并坚守住1229阵地导致日线收光头光脚大阴线，同时周线也收光头光脚大阴线，这情景显得多头阵地连失，趋势被强化看跌，ma6与ma26距离拉开，但macd止跌，并有所回升，dif有些趋缓，而dea则加强看空，4小时ma6与ma26看空表现良好，dea与dif形成金叉亚盘可能反弹或企稳。

操作思路：上周线收光脚大阴后，周一预计反弹，上方阻力位在1241.76、1245.64下方支撑1226.21、1215.73、1208、1180。

1. 黄金1226、1227附近做多止损1225，看1235、1241、1246。

2. 黄金不破1246.9做空，止损1252，看1235.78、1231.42.1229.41。

3. 黄金不破1241.42做空，止损1246，看1235.78、1230、1225、1215。

4. 黄金不破1235.42做空，止损1241，看1230、1227。

5. 自从黄金跌破1259.72后彻底看空至897，拒绝做多。

6. 白银18.48做多，止损18.43，看18.81。

7. 美加1.1090做空，止损1.1105看1.1060。

8. 美日107.24做多，止损107看110.65。

9. 澳元0.9010做多，止损0.90看0.9098。

10. 欧元1.2965做空，止损1.2987看1.2870、。

11. 英镑1.6211做多，止损1.6203看1.6264、1.6275、1.6481。

12. 美瑞0.9327做多，止损0.9314看0.9392。

13. 美元兑人民币6.15做空，止损6.16看6.14。

14. 美指84.45做空，止损84.55看84.00