2014年9月12日黄金外汇行情解读

博客时间：14.9.12（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天再探底1235附近，但是最后收回1241，这样一来，1247成为新的阻力，而1242将会面临突破，金价正努力寻求1月30日的低点1237.69的支撑和1月23日的低点1231.42支撑，高空基调不变，但是今天是周末，1231附近支撑密集，存在反弹属于很正常的事，需要小心。下周苏格兰公投，对于黄金可能会有影响，个人看好空单，但是没有明确前，不建议盲目操作 。

市场分析：【欧盟公布对俄罗斯最新制裁措施】外交官员表示，欧盟各国已在周四达成一致，同意将于周五对俄罗斯实施新一轮的制裁，从而终结多日以来有关是否推行制裁措施的僵局。

【美国总统奥巴马宣布新一轮对俄罗斯制裁措施】美国总统奥巴马周四宣布，美国将和欧盟一起对俄罗斯的金融、能源和防务领域实施更严格的制裁，以此回应俄罗斯向乌克兰东部地区派遣军队的行为。新制裁措施的更多细节将在周五公布。

【俄罗斯或禁止二手车等产品进口以报复制裁】俄罗斯国际新闻社周四引述政府官员说法报道，俄罗斯可能很快回应西方国家的新一轮制裁措施，禁止包括二手车等其他消费产品的进口。不过报道也指出，政府官员还是希望西方世界的常识能够占上风，克制对俄罗斯的制裁行动。

【美国8月预算赤字1290亿美元 同比减少13%】美国财政部周四公布报告称，美国联邦政府在8月有1290亿美元的预算赤字，同比减少13%。美国联邦政府预算赤字额在2013年8月是1480亿美元；市场调查显示，分析师平均预期2014年8月的赤字规模应该是1300亿美元。

【德拉吉呼吁欧元区国家增加投资力度】欧洲央行行长德拉吉周四对欧元区各国政府发出呼吁，希望它们采取强有力的措施来提振投资，包括为小企业贷款提供政府担保，以及由那些有能力承担的国家大规模增加公共投资开支。

盘面分析：昨日收下影中阴线，金价试探前低1231失败返回前日，收盘价创低，金价继续承于ma6线，ma26看空走势保持良好，macd保持0轴下方，dif与dea弱势看空。4小时显示k线连续性下降，下跌幅度不减，ma6压住金价，至博客发表，ma6下行有所加强，ma26向下，速度在加快，macd0轴震荡，dif与dea0轴下方可能金叉；周线金价在1246下方，收盘关注此价位，macd在加速下跌，dif与dea同时在加速下跌，dif速度稍快于dea。

操作思路：本周线收阴后，周一跌穿1261.6，刷新低至1251.33，看空明朗，上方阻力位在1251、1246.89下方支撑1237.96、1235.78、1231.42、1229.41。

1. 黄金不破1246.9做空，止损1252，看1235.78、1231.42.1229.41。

2. 黄金不破1231.42做多，止损1229，看1235.78、1241、1246。

3. 黄金不破1229.42做多，止损1225，看1237、1246。（3、4多单盈利平仓，不保留）。

4. 自从黄金跌破1259.72后彻底看空至897，拒绝做多。

5. 白银18.58做多，止损18.18，看18.89。（此单盈亏比例相反，自己决定操作）。

6. 美加1.1044做空，止损1.0941看1.1020、1.1278。

7. 美日107.02做多，止损106.63看110.65。

8. 澳元0.9090做空，止损0.9122看0.9010。

9. 欧元1.2950做空，止损1.2987看1.2870、。

10. 英镑1.6244做多，止损1.6213看1.6294、1.6308、1.6540。

11. 美瑞0.9347做多，止损0.9314看0.9392。

12. 美元兑人民币6.135做空，止损6.14看6.13。

13. 美指84.29做空，止损84.55看83.86