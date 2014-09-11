2014年9月11日黄金外汇行情解读

博客时间：14.9.11（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天再探底1242附近，但是最后收回1249，这样一来，1257的阻力被巩固，而1242将会面临突破，高空基调不变 。

市场分析：对苏格兰9月18日公投独立，我们关注三个方面：

第一它只属于分家，与外界没有多大关系

第二独立的可能性。

第三即使独立了，他的货币还是英镑，

首先它只属于家里的事，与外界无关。

1998年。布莱尔上台后，开始了一项针对苏格兰和威尔士新政策——“放权”改革，

这一改革并没有解决苏格兰与中央政府之间的问题，反而使苏格兰人寻求自治的胃口越来越大。

2012年10月15日，英国首相卡梅伦与苏格兰首席大臣萨尔蒙德(Alex Salmond)就在2014年举行苏格兰独立公投签署协议。]

第二，它独立的可能性是否纯在，

卡梅伦反对联合王国解体，坚称英国只有团结在一起才更强大。英国政治分析人士表示，卡梅伦将竭力避免作为一名监督联合王国解体的首相而被载入史册，尤其是他在2015年面临连任选举。

英国首相、保守党领袖卡梅伦，英国副首相、自民党领袖克莱格，工党领袖米利班德都缺席当天的议会例行会议，分头前往苏格兰劝说选民在公投中反对苏格兰独立

三大政党对苏格兰独立，我们关注三个反面：

第一它只属于分家，与外界没有多大关系

第二独立的可能性。

第三即使独立了，他的货币还是英镑，

首先它只属于家里的事，与外界无关。

1998年。布莱尔上台后，开始了一项针对苏格兰和威尔士新政策——“放权”改革，

这一改革并没有解决苏格兰与中央政府之间的问题，反而使苏格兰人寻求自治的胃口越来越大。

2012年10月15日，英国首相卡梅伦与苏格兰首席大臣萨尔蒙德(Alex Salmond)就在2014年举行苏格兰独立公投签署协议。]

第二，它独立的可能性是否纯在，

卡梅伦反对联合王国解体，坚称英国只有团结在一起才更强大。英国政治分析人士表示，卡梅伦将竭力避免作为一名监督联合王国解体的首相而被载入史册，尤其是他在2015年面临连任选举。

英国首相、保守党领袖卡梅伦，英国副首相、自民党领袖克莱格，工党领袖米利班德都缺席当天的议会例行会议，分头前往苏格兰劝说选民在公投中反对苏格兰独立

三大政党领袖表示，维护英国的统一是他们目前的当务之急。他们传递给苏格兰人民的信息就是要继续留在英国。

第三即使独立了，他的货币还是英镑，

我们注意到，苏格兰没有俗与自己的银行，苏格兰无独立的金融决策机构，所有银行仍然接受英国央行——英格兰银行的管辖

苏格兰首席大臣萨蒙德和他领导的一批支持独立运动的人对于货币问题有一个很简单的答案——苏格兰将会继续使用英镑。

萨蒙德希望苏格兰在独立后会加入欧元区，因为苏格兰政府已经坚定地宣布了它要加入欧盟的愿望。

那么既然这样，苏格兰独立对英镑的影响是利多的，过去投资者由于对英镑的风险预估，资金大量逃离，那么我个人认为，独立后，英镑会出现大幅反弹，因为之前英央行行长卡尼说过英镑会加息，由于原先的大量资金逃空，可能会在投票借宿后重新回来，那个时候英镑会大幅反弹，而对于黄金影响则可能利空，这是因为资金的转移而使得黄金更加没有吸引力。

领袖表示，维护英国的统一是他们目前的当务之急。他们传递给苏格兰人民的信息就是要继续留在英国。

第三即使独立了，他的货币还是英镑，

我们注意到，苏格兰没有俗与自己的银行，苏格兰无独立的金融决策机构，所有银行仍然接受英国央行——英格兰银行的管辖

苏格兰首席大臣萨蒙德和他领导的一批支持独立运动的人对于货币问题有一个很简单的答案——苏格兰将会继续使用英镑。

萨蒙德希望苏格兰在独立后会加入欧元区，因为苏格兰政府已经坚定地宣布了它要加入欧盟的愿望。

那么既然这样，苏格兰独立对英镑的影响是利多的，过去投资者由于对英镑的风险预估，资金大量逃离，那么我个人认为，独立后，英镑会出现大幅反弹，因为之前英央行行长卡尼说过英镑会加息，由于原先的大量资金逃空，可能会在投票借宿后重新回来，那个时候英镑会大幅反弹，而对于黄金影响则可能利空，这是因为资金的转移而使得黄金更加没有吸引力。

盘面分析：昨日收擀子阴线，上下影线相等，金价试探前低1242失败返回前日收盘价收盘，金价继续承于ma6线，ma26看空走势保持良好，macd保持0轴下方，dif与dea弱势看空。4小时显示k线梯级下降，小阴拦截，ma6压住金价，至博客发表，ma6弱势下行，ma26向下，现值1248，macd0轴震荡，dif与dea0轴下方纠缠。

操作思路：本周线收阴后，周一跌穿1261.6，刷新低至1251.33，看空明朗，上方阻力位在1257.78、1250.79下方支撑1251.76 、1240.28、1237.96。

1. 黄金不破1250.6做空，止损1252，看1242.28、1237.96。

2. 自从黄金跌破1259.72后彻底看空至897，拒绝做多。

3. 白银18.85做空，止损19.04，看18.62、18.19

4. 美加1.09743做多，止损1.0941看1.1020、1.1278。

5. 美日106.85做多，止损106.63看110.65。

6. 澳元0.9210做空，止损0.9230看0.9122、0.9092。

7. 欧元1.2955做空，止损1.2987看1.2859、。

8. 英镑1.6190做多，止损1.6174看1.6481。

9. 美瑞0.9366做空，止损0.9379看0.9283。

10. 美元兑人民币6.1298做多，止损6.12看6.1346。

11. 美指84.29做空，止损84.55看83.86