2014年9月9日黄金外汇行情解读

博客时间：14.9.9（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天的走势令很多人难堪，连都以为最起码震荡都不是，晚盘一路的单边下来，就连非农都没有这么大的行情，这在我的理解是投资者们在等待乌克兰停火协议签字的真实结果，周五这个结果公布的晚了，非农包括周五所有的大事件带给大家的就只能是震荡，自然，周一这一切都明朗化了以后，那就是单边利空了，因此接下来我们的观点也由原来的震荡看多转变为看空 。

市场分析：【欧盟正式对俄罗斯实施新制裁措施】欧洲理事会主席范龙佩周一宣布，欧盟已经正式对俄罗斯采取一组新的制裁措施，但是也表示，制裁措施的强制实施会有所延迟，以便有更多时间对乌克兰东部地区的停火是否会得到延续进行评估。

【报道称俄罗斯政府可能向俄石油提供400亿美元援助】俄罗斯本地报纸周一报道称，俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，政府可能为急需资金偿付巨额债务的俄罗斯国家石油公司Rosneft提供1.5万亿卢布（406亿美元）的国家援助，这些资金可能在未来很长时间中从国库中拨付。

【德国称将与法国一起寻求提振欧洲投资】德国财政部发言人周一表示，德国和法国财政部长正在制定一个联合方案，希望以此增加在欧洲的投资，他们会在周末期间的欧盟财政部长米兰会议期间与其他国家的同僚讨论这一计划。

【美联储研究显示投资者低估了加息路径】旧金山联储周一公布的一份研究报告指出，金融市场 的低波动性可能显示，投资者对于美联储将会如何快速地提高利率有所低估。

【经合组织领先指标显示全球经济前景平淡】经济合作与发展组织周一公布的领先指标显示，世界大多数主要经济体的增长速度会在未来几个月内维持温和的水平，这也意味着2014年会有经济复苏速度的一次大规模提升的希望将会落空。

盘面分析：昨日收大阴线，上下影线较短，金价跌穿1258.7，金价继续承于ma6线，ma26看空走势保持良好，macd保持0轴下方，dif与dea转为看空，金价。4小时显示k线大阴压制，金价继续承压于ma6，至博客发表，ma6远离ma26向下，看空走势转强，macd企稳，dif与dea企稳。

操作思路：本周线收阴后，周一跌穿1261.6，刷新低至1251.33，看空明朗，上方阻力位在1257.78、1262.3、1271下方支撑1251.76 、1240.28

1. 黄金不破1261.6做空，止损1265，1251.9、1247、1240.28。

2. 黄金跌破1259.72彻底看空至897。这必须在俄乌欧美三方谈判成功前提下才有可能，当然现在欧盟没有看清事情的真相，上了美国的贼船，还不迷途知返，欧盟经济堪忧。

3. 白银19.19做空，止损19.33看18.94、18.62。

4. 美加1.0975做多，止损1.0941看1.1278。

5. 美日105.74做多，止损105.45看110.65。

6. 澳元0.9287-0.9304做空，止损0.9364看0.9400。

7. 欧元1.2949做空，止损1.3828看1.2754。（中线）

8. 英镑1.6139-1.6264做空，止损1.63.7看1.5853。4中线）

9. 美瑞0.9336做多，止损0.9311看0.9361、0.9454。

10. .美元兑人民币6.1388做空，止损6.14看6.12

11. 美指84.31做空，止损84.95看83.58