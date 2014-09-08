2014年9月8日黄金外汇行情解读

博客时间：14.9.8（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:上周五非农如我们所料一样虽然数据利多，由于乌克兰停火协议已签字，及，欧盟推出QE等等，都相互冲突了数据的影响作用，最后金价没有走出震荡，但是尽管这样后期走势都不建议做空，因为在周线和月线上都企稳了1262和1266.我们只能以地多对待 。

市场分析：【美国8月非农就业数据远不及预期】美国劳工部公布报告称，8月份美国非农就业人数增加14.2万人，创下自去年12月份以来的最小增幅，远不及经济学家此前预期。

【欧盟将于8日正式对俄罗斯实施进一步制裁】媒体引述欧盟外交人员说法报道，欧盟国家已经确定将会因为俄罗斯对乌克兰局势的介入而对其实施进一步惩戒，“原则上新制裁已被通过”，欧盟将于8日正式实施。新的制裁措施将会包括对资本市场的准入，对防务领域军民两用产品和敏感技术的限制。消息来源也说，欧盟还将把俄罗斯天然气工业股份公司名下的天然气工业银行，以及其石油业务天然气工业石油公司列为新的制裁目标。

【奥巴马：美国及其盟友已准备好对俄实施新一轮制裁】美国总统奥巴马表示，虽然乌克兰政府已经宣布与叛军达成了停火协议，但是美国及其北大西洋公约组织盟友还是会依照计划执行新的制裁措施。

【乌克兰政府与亲俄武装分子达成停火协议】乌克兰政府周五宣布，已经与在该国东部地区活动的亲俄罗斯武装分离主义分子签订了停火协议，这将是朝向结束已经造成至少2000人死亡的，长达五个月武装冲突方向的重要一步。

【美联储柯薛拉柯塔：美国利率仍然太高】明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔表示，他认为美国的利率水平仍太高，在被问及美联储为何收紧其压低借贷成本的努力时，他表示他没有合理的答案。他表示，美联储无法实现其最大化就业和推动通胀率至2%的双重目标表明仍需要低利率。

盘面分析：日线周五收长带上影大阳线，上影线小于实体，底部光头，金价企稳1258.87，金价承于ma6线纠结，ma26看空走势保持良好，macd开始回升，dif与dea可能金叉，金价。4小时显示k线阳柱增多，金价在ma6附近纠结，至博客发表，ma6依然位于ma26下方，看空走势转弱，macd下跌，dif与dea保持看多。

操作思路：周线收阴后，由于有下引线，可能转势，上方阻力位在1271.86、1274.16、1277.24、1283.3、1292.53下方支撑1261.93、1251.76

1. 黄金企稳1266.86做多，止损1245，看1316、1333、

2. 黄金跌破1259.72彻底看空至897。这必须在俄乌欧美三方谈判成功前提下才有可能，当然现在欧盟没有看清事情的真相，上了美国的贼船，还不迷途知返，欧盟经济堪忧。

3. 白银19.04做多，止损18.9看19.30。

4. 美加1.09028做空，止损1.0955看1.0833。

5. 美日105.15做空，止损105.25看104.95、103.71。

6. 澳元0.9358做多，止损0.9331看0.9400。

7. 欧元1.2962做多，止损1.2042看1.3284。（中线）

8. 英镑1.6282做多，止损1.6251看1.6270、1.6388、1.6494（中线）

9. 美瑞0.9328做空，止损0.9350看0.9245、0.9225。

10. .美元兑人民币6.14做空，止损6.145看6.12

11. 美指83.81做空，止损84看83.58