齐平：有一种股市叫“疯牛市”

一大波行情 、一波大行情，呼啸着向A股市场走来了。全都是牛市的标配：飙升的股指回来了，天量的成交回来了，排队开户的景象回来了；各方的怀疑和犹豫也烟消云散。



有券商研究报告对比了此轮行情和1996年牛市的表现，认为在经济增速下滑的情况下，借助于深化改革、结构调整以及制度变迁带来的动力，股市走高有前例可循。

其实，牛市之来，出场时机和方式本没有一定之规。即使美国股市上世纪八九十年代长达16年、道琼斯指数增长13倍的大牛市，初起之时同样看似缺乏基本面支撑。



从技术角度讲，市场总会向阻力最小的方向寻求突破。可以想见，对于这一轮牛市，各方都是欢迎的。眼下可以见到的好处，就有11月股票交易印花税暴增1.2倍；接下来可以预期，行情可以为上市公司再融资、中小企业IPO等提供有利的基础；眼光再放长远点，借助牛市氛围顺利推出注册制改革，打通资本市场和实体经济间的梗阻，功莫大>博客 ，微博 )焉。此外，还有财富效应的扩散，拉动消费、扩大内需，等等。



只是，这些推理或想象，可以解除人们对这个开头过于突兀的疑问，却无法解除这个故事将如何结尾的担忧：老股民记得，为给投机气氛过于火爆的股市降温，1996年10月，管理层连发“十二道金牌”；2007年6月，有关部门使出了半夜上调印花税的撒手锏。可以说，几乎每一轮A股市场的牛市，不论如何开端，都以暴跌结束。A股牛市的每一次告别演出，都比开头更令人惊心动魄。



如果说牛市就是让你稳稳当当通过经济发展享受财富增值，或者让你踏踏实实通过企业成长赚取资本收益，那么，几乎中国A股市场所经历过的牛市，都只能称作“疯牛市”。



有鉴于此，从此轮天量暴涨一开始，各方就向股市喊话：不要卖房炒股 ，要有质量的牛市。但是，明明知道“疯牛市”行之不远，但这头“疯牛”却难以摆脱“囚徒困境”：因为珍惜“牛短熊长”的好时光，所以要抓紧炒作；而过度炒作，又使得行情更快结束。



中国股市的定位，重点从来就不在价格发现、资源配置等作为市场的本原，而是承载了国企脱困、银行改制、吸引外资等种种使命。历次牛市的根基，说到底都在于股市的“有用性”。



眼下从各方看来，发动一场牛市，扩大企业直接融资，分流银行压力，堪称实用又好看。放出A股之牛，是要充当各项改革急先锋的“火牛阵”。如果这头牛不顾大局，成了闯进瓷器店的公牛，那就离变成餐桌上的牛排不远了。



此次央行降息，意在降低企业融资成本、缓解实体经济困境，却多少被股市这头牛搅了局：一是银行间7天回购利率在短暂下滑后持续反弹，降息的价格引导作用打了折扣；二是股市暴涨形成的资金虹吸作用，事实上形成了与实体经济争夺资金的格局。



在每天万亿元级别的成交中，有跑步入场的居民储蓄、有放弃主业的产业资本，也有从银行渠道新增的杠杆资金。统计表明，银行通过投资两融受益权、股权质押、发行伞形结构信托等为股市提供了弹药，初步估计余额至少数千亿元；另外有不少P2P平台投资大量转战股市，导致产品募集期拉长或索性项目流标。



从市场表现看来，眼下的“疯牛”也有点忘乎所以。证监会新闻发言人坦承，近期股市坐庄、操纵股价等违法违规活动有所抬头。



12月8日，中证登一纸加强企业债券回购风险管理的通知，就引发了股市的巨幅震荡，暴露出“疯牛”的底气不过是“有钱”。看懂这一点，就不能那么“任性”。