2014年9月5日黄金外汇行情解读

博客时间：7:13:04（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:今天周五，每月一次的美国非农数据将登陆舞台，这将是一次决定美联储退出QE具体时间的警示性数据，意义重大，根据昨日的ADP数据和失业金初请数据，今晚非农可能利多黄金，但昨日由于欧央行推出量化宽松，打压黄金，这本来是欧盟自找的麻烦，加上俄罗斯与乌克兰达成停火协议，有外界议论是普京为缓和俄罗斯的外界压力采取的缓兵之计，未必有太多的诚意，因此今晚很有可能是金价先跌后涨，重新回归震荡行情。

市场分析：【欧洲央行意外降息 宣布购买资产支持债券计划】欧洲央行周四出人意料地将其所有利率均下调至历史新低，并将进一步调降了此前已是负值的银行存款利率，旨在阻止处于超低水平的通胀率破坏脆弱的欧元区经济复苏进程。在作出这一利率决定后，该行行长德拉吉召开新闻发布会，公布了购买欧元计价资产担保债券（covered bond）以及资产支持债券（ABS）的计划。

【欧盟将扩大对俄制裁 国有石油公司将是新目标】媒体报道称，欧盟准备禁止俄罗斯国有的石油公司通过欧洲资本市场获取融资，这将是欧洲方面制裁措施的一次显著升级，可能对包括俄罗斯国家石油公司在内的部分该国最大的能源企业造成严重打击。

【俄财政部：需规管SWIFT路透彭博以保护俄罗斯利益】俄罗斯财政部周四表示，俄罗斯政府必须将银行间支付系统SWIFT，以及由汤森路透和彭博运营的交易系统归类为“关键性服务运营商”，以便在它们停止运营在俄罗斯的平台时对它们实行惩罚。

【美国7月对中国贸易赤字创下历史新高】美国商务部周四公布数据显示， 美国对中国的贸易赤字在7月有2.7%的增长，至创纪录的309亿美元，凸显了两个经济巨头贸易地位的转变。

【美联储梅斯特：应改变“相当长时间”维持低利率承诺】克利夫兰联储主席洛瑞塔-梅斯特（Loretta Mester）周四表示，随着债券采购项目越来越接近尾声，美联储需要改写前瞻指引中的承诺用语。

【波音称中国将超越美国成为全球最大航空市场】飞机制造巨头波音公司周四表示，中国将会取代美国成为全球最大的航空市场，对单通道飞机的需求将会激增。

盘面分析：日线昨天收长上影大阴线，上影线几乎等实体不分，金价创新低1258.87，金价承压于ma6线，ma26看空走势保持良好，macd继续下降，dif与dea保持看空。4小时显示k线阴柱增多，金价在ma6下方运行，至博客发表，ma6依然位于ma26下方，看空走势良好，macd下跌，dif与dea死叉保持看空；今日收周线，周线阴阳交替，本周已刷新低，0.89支撑位为1266.8这是决定下周的走势，今晚能否企稳于这个价格很重要，今晚不建议留单，我们参考了月线macd，看空嫌疑很大。

操作思路：大阴后，稍稍下跌便反弹收盘阳线，虽然不强，也不应看空，今日继续以ma61277为阻力震荡操作，上方阻力位在1271.86、1274.16、1277.24、1283.3、1292.53下方支撑1261.93、1251.76

1. 黄金不破1266.86.12做空，止损1274.48看1257.5、1252、1240.34

2. 黄金企稳1266.86做多，止损1245，看1316、1333、

3. 黄金跌破1257彻底看空至897。这必须在俄乌欧美三方谈判成功前提下才有可能，当然现在欧盟没有看清事情的真相，上了美国的贼船，还不迷途知返，欧盟经济堪忧。

4. 美加1.0877做多，止损1.0869看1.0933。

5. 美日105.05做多，止损104.8看105.43、110.6

6. 澳元0.9358做空，止损0.9389看0.9277、0.9248、0.9217。

7. 欧元1.2962做多，止损1.1.2042看1.3284。（中线）

8. 英镑1.6313做多，止损1286看1.6507（中线）

9. 美瑞0.9328做空，止损0.9350看0.9230、

10. 美元兑人民币6.14做多，止损6.13看6.15

11. 美指83.93做空，止损84看83.58