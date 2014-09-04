2014年9月4日黄金外汇行情解读

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本文观点:【乌克兰停火方案成形 俄罗斯股市大涨3.5%】乌克兰早前声称与俄罗斯达成停火协议，不过俄罗斯随后否认了这一说法，乌克兰也撤回了相关的声明，但是各方报道显示，一个停火计划正在形成中，最快可能在周五公布，市场气氛普遍积极，到目前为止，我们的观点依然是不要太看空，因为这是在技术盘面上来看，周线关键支撑1251和月线关键支撑1262已经触碰了一个，对于非农个人理解为1251反弹看1316，突破看1333，不破1316将下坡1251。今天周四美联储公布ADP就业人数。值得关注。

市场分析：【美联储褐皮书：美国经济温和增长步伐没有变化】美联储周三公布最新的联储地区经济状况报告，也就是所谓联储褐皮书。本期褐皮书称，到8月下旬为止，美国经济继续以温和或适度的步伐增长，仅有房地产市场略有滞后。

【美联储费舍尔：加息时间线已经提前】达拉斯联储主席费舍尔：美联储加息时间线已经提前，但他拒绝指明加息的确定时间。费舍尔称，逐步加息不会造成美国经济停滞不前，美国经济复苏正在持续下去。

【美国考虑对俄罗斯能源行业实施更严厉制裁】美国驻欧盟大使安东尼-加德纳（Anthony Gardner）周三表示，美国正在考虑限制对俄罗斯北极圈石油和天然气行业的高科技出口，以此强化就乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁。

【西方世界考虑抵制2018年俄罗斯世界杯】媒体周三报道称，在乌克兰危机爆发九个月之后，欧盟外交人员首次积极考虑，通过抵制2018年世界杯，相对越来越多的经济制裁手段，更加有效地对俄罗斯总统普京施加压力。

【葡萄牙启动2008年以来最大规模国债发售】葡萄牙政府周三宣布启动2008年以来最大规模的国债发售，将通过一个银团协议出售35亿欧元（46亿美元）债券。

盘面分析：日线昨天收小阳线，上下影线几乎相等，金价创新低161.16，金价渐渐返回ma6线，ma26看空走势保持良好，macd继续下降，dif与dea保持看空。4小时显示k线阴柱增多，但ma6显示支撑乏力，至博客发表，ma6依然位于ma26下方，macd止涨，dif与dea保持看多。

操作思路：大阴后，稍稍下跌便反弹收盘阳线，虽然不强，也不应看空，今日继续以ma61277为阻力震荡操作，上方阻力位在1271.86、1274.16、1277.24、1283.3、1292.53下方支撑1261.93、1251.76

1. 黄金不破1277.69做空，止损1272.14看1262、1252

2. 黄金不破1268做多，止损1262，看1271.86、1277、1280.29

3. 黄金不破1251做多，止损1245，看1316、1333、

4. 黄金跌破1251彻底看空至897。这必须在俄乌欧美三方谈判成功前提下才有可能，当然现在欧盟没有看清事情的真相，上了美国的贼船，还不迷途知返，欧盟经济堪忧。

5. 美加1.0877做多，止损1.0869看1.0933。

6. 美日104.46做多，止损104.25看105.43、110.6

7. 澳元0.9358做空，止损0.9372看0.9277、0.9248、0.9217。

8. 欧元1.1354做空，止损1.1395看1.2040。（长线）

9. 英镑1.6540做空，止损1.6523看1.4812（长线）

10. 美瑞0.9184做空，止损0.9211看0.9138、

11. 美元兑人民币6.15做空，止损6.16看6.13

12. 美指82.87做多，止损82.33看84.9