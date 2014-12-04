“从大类资产角度，明年我看好股票和美元。”高盛亚洲私人财富管理部中国业务负责人严力耘在接受本报记者采访时表示。他认为，明年美股仍旧值得看好，而A股则会显著上扬。



严力耘表示，最近A股市场的上涨并非“沪港通”的作用，更为重要的，一方面是降息对股市将构成利好；另一方面，目前居民对房价相对悲观，北上广等一线城市以外的城市，估计要3年才能消化完库存，并且人口老龄化、城镇化等都是对房地产需求偏负面的影响，这都也会导致资金流入股市。



从资产配置的角度，明年严力耘最看好美元和股票。美国有望加息，美元对其他国家货币又将维持强势，相应的美股也值得看好，因为美国企业在经历去杠杆后，经济恢复稳定增长，就业率上升，企业的数据健康，并且正在增加投资，预计明年整体美股会有升幅；贵金属以及石油后市看淡，在没有通胀压力和较大风险的情况下，黄金的投资回报将显著降低，而页岩气的开发，又会对于油价形成压力；在信用市场上，美国的政府债、企业债也因为美国加息的预期而被市场看淡。至于A股市场，严力耘表示，最值得看好的行业是互联网、环保、医疗服务。而且明年A股市场的回报将超过美国。

