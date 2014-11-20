当前市场最致命的威胁！

周三，大多数板块下挫，沪深大盘开盘涨跌互现。开盘后，酿酒、建筑、资源板块跌幅居前压制着大盘，沪指承压明显。不过中小市值股表现相对活跃，对分时市场空头有所牵制。早市沪深大盘以震荡运行为主基调，终以涨跌互现报收。午后，以TMT为首的中小市值股表现活跃，沪指上行反抽翻红，但是依然没有打破分时震荡运行的轮廓。临近尾盘，汽车、券商等权重再度走弱打压股指，大盘震荡重心下移直到收盘。最终，沪深两指以涨跌互现报收，全天呈现震荡运行的格局。



截至收盘时，上证指数报2450.99点，下跌5.39点，跌幅为0.22%；深证成指报8225.07点，上涨28.48点，涨幅为0.35%。两市共成交3261亿元，量能相比上一交易日大致相当，呈沪市缩量、深市放量的分化格局。



从盘面上看，两市收涨个股略多，涨跌比率为1.56，非ST有27支个股涨停，无股跌停。板块方面，各板块多空分化，涨跌板块大致相当，其中涨幅居前的三牛是TMT、医药、化工，跌幅居前的三熊是汽车、建筑、酿酒。看整体，分时市场八二分化，权重继续反压指数，整体市场分时盘面呈分化的偏弱格局。



从技术上看，沪指日K线呈现缩量阴十字星，三连阴，运行在周线、两周线下方，其它均线上方；MACD指标DIF值、KDJ指标继续下行。中长期上，张中秦死空，明确告诉你沪指大盘1849点不是大底，必在马年失守！张中秦一定会带领大家完成令人难以置信的任务：抄熊市最低点！10倍利润大底！



昨日，张中秦在博文《一意外数据让大盘在高空中颤抖！》中指出：“沪港通正在迅速降温，再这样下去，不仅沪港通有被市场架空的危险，而且还会给这轮大盘上涨带来严重的质疑挑战。”



沪港通启动第三日，交易额继续大幅萎缩，呈逐日递减之势。11月19日收盘，根据沪港交易所数据显示，沪股通每日额度130亿还剩103.88亿，仅用两成多点的额度；港股通每日额度105亿人民币还剩102.47亿，仅仅用去2.41%日限额。



第三季度A股表现本就与经济面呈背离之势，芸芸众生硬是把上涨根源归结于沪港通，说沪港通能如何如何。预判嘛，纯属主观猜想，本没有罪，但现在铁板数据摆在那，沪港通热度远不及预期，再臆想就是犯罪。



雷声大雨点小的沪港通，让期待外资改变A股的投资者情何以堪？多头情何以堪？拉高的蓝筹岂不是已成为空中楼阁？



超级权重连跌三日绝不是空穴来风，上证50指数“墓碑线”高悬也绝不是偶然，这些都与沪港通启动后的表现息息相关。沪港通正遭遇冷板凳是当前A股最致命的威胁，这意味着前期拉涨与任何市场层面上的改变无关，就是资金诱多行为。A股即将进入牛市谎言破灭时，多头将在此时此刻人人自危！

