2014年8月29日黄金外汇行情解读

博客时间：8:56:42（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:一直乌克兰问题一直牵动着投资者的心，俄乌会谈未能取得实质性进展，这说明了黄金支撑的强大。我们不得不否认空头的实力和看空谨慎性。看多趋势未改，目前还未有空头显示的地方，但今天是周末，是月线和周线收官，今天有可能冲高回落。建议高空。

市场分析：【乌克兰局势再度恶化 标普指数结束三连涨】美国股市周四小幅收低，标普500指数在连续3天创出新高后回落，收跌0.17%失守2000点关口。乌克兰地缘政治紧张局势再度升温，市场忧虑重燃。经济数据表明美国经济仍在增长，美国商务部公布，第二季度经季节调整后的美国GDP环比年化增长率的终值达4.2%。

【乌克兰指责俄罗斯入侵其领土 美欧或扩大制裁】乌克兰政府周四指控俄罗斯已经侵入其领土。分析称，这一发展已经彻底粉碎了出现一个外交解决方案的希望，将迫使西方国家对此有所回应。美国政府发出警告称，该国正在考虑就乌克兰问题对俄罗斯实施新的制裁措施。德国总理默克尔说，欧盟国家领导人将会在这个周末期间的布鲁塞尔会议中讨论加强经济制裁措施。

【乌克兰总理呼吁美国欧盟和G7冻结俄罗斯资产】乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)周四呼吁美国、欧盟和七国集团（G7）国家冻结俄罗斯的资产，直到俄罗斯军队退出乌克兰领土为止。

【IMF称乌克兰符合获得下一轮贷款要求】国际货币基金组织（IMF）发言人周四表示，乌克兰当局迄今为止仍符合所有获得其提供的170亿美元紧急救援贷款项目的要求。这意味着乌克兰将能够获得该贷款项目的下一轮贷款。

【消息称IMF董事会将继续支持总裁拉加德】媒体周四引述消息人士说法报道，国际货币基金组织（IMF）最快会在本周召集董事会会议，听取基金组织总裁拉加德就她所涉及的一起法国国内诉讼的情况进行说明；另有消息来源说，董事会应该会继续表达对拉加德女士的支持立场。

【美国银行业贷款规模在第二季度加速增长】美国联邦存款保险公司（FDIC）周四公布报告称，美国银行业在2014年第二季度中增加了贷款规模，程度是金融危机爆发前一段时间以来最大的。这也被视作美国经济缓慢复苏之际，贷款规模增速提高的一个证据。

盘面分析：月线显示1261.93处有支撑，支撑来自于1920-1180的黄金分割0.89线，以及99年8月的251.7-13年12月的1182.32形成的趋势，macd开始下降，dif上升趋缓，dea继续看多，周线价格仍在ma6下方运行，macd在减少dif继续下行，日线昨天收长上影中阳线，引线等于实体，0.89线在1277.43，早上开盘后走低，金价企稳ma6线上方，macd继续收阳，dif与dea金叉后看多。4小时显示k线阴柱开始增多，联排阴十字，金价下滑ma6下方，至博客发表，金价与ma26上方，ma6在ma26上方行走，macd阳柱回到0轴，dif在dea死叉。

操作思路：上方阻力位在1288.66、1295.44、1317.08、1333.21下方支撑1278.33、1274.83、1261.93、1251.76

1. 黄金1295下方做空，止损1298看1288.66、1278、1262

2. 上面空单被扫的话，可在1290.74附近再做多，止损1274.83看1288.66、1295.44、1317.08

3. 黄金不破1261.93做多，止损1251.14看1317.08、1333.21

4. 白银站稳19.55附近继续多单持有，止损19.4看19.67、19.97、20.12。

5. 美加跌破1.0880追空，止损1.0925看1.0618。

6. 美日103.62做多，止损103.49看104.20

7. 澳元0.9353做多，止损0.9334看0.9469。

8. 欧元1.3171做多，止损1.3157看1.3312。

9. 英镑1.6565做多，止损1.6533看1.6643

10. 美瑞0.9153做多，止损0.9145看0.9092

11. 美元兑人民币6.15做空，止损6.16看6.138、6.04

12. 美指82.68做空，止损82.79看81.34、81.76