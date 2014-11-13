13日海外大宗商品交易市场综述

能源方面：尽管国际原油供给充足，但石油输出国组织(OPEC)却表示在即将召开的会议当中无意减产，令国际油价继续下探。



周三(11月12日)，伦敦交易所布伦特原油十二月合约下跌1.29美分，收于80.38美元/桶。布伦特原油价格周三最低触及79.84美元，为2010年9月以来最低水平。



美国原油基准西德克萨斯中质油(WTI)十二月合约下跌76美分，收于77.18美元/桶。



“市场出于对原油需求温和与OPEC无意减产的担忧令油价持续下跌。”CMC新加坡市场分析师Desmond Chua说。



投资者目前密切关注OPEC将于11月27日在维也纳召开的成员国会议，从现在的信息来看OPEC12个成员国并不同意减产，因此这次会议上成员国做出的言论将对原油市场至关重要。



科威特原油大臣Ali al-Omair周二 表示，“我希望原油价格不要跌到损害科威特经济的价格区间内。”石油收入占科威特总公共收入的94%。Omair认为油价下滑是因为供应充足，而全球经济疲软。



他表示在本月末与成员国会面时OPEC将会对油价做出讨论，并且将会采取以成员国利益为主的最合理决定。



如果OPEC决定减产，那么这将与沙特近期削减对美出口石油价格相违背。



另外，本应在周三公布的美国原油库存报告因退伍军人节而推迟到今天公布。据今晨05:30时公布的数据显示，11月7日当周美国API原油库存下降150万桶，汽油库存增加110万桶，精炼油库存下降130万桶。



贵金属方面：美元持续走高将投资者逐渐驱离黄金市场，黄金价格再度走低。

纽交所Comex黄金期货十二月主力合约下跌3.9美元，跌幅0.3%，收于1159.1美元/盎司，然而在早盘时段黄金最高触及1169.4美元/盎司。



乌克兰危机重燃对金价形成了支撑。欧安组织周三表示，一组武装部队在乌东部城市活动时遭到阻击，并迅速使这一地区形势恶化。周三早晨德国总理默克尔与乌克兰总统波罗申科通电话后，指责俄罗斯破坏这一地区的和平停火协议。



投资者通常会在政治局势不确定时选择购买黄金，因为他们相信持有黄金会比持有其他资产更容易保值。



基础金属方面：铜价昨天(11月12日)震荡下行，投资者担心中国和欧洲经济增长放缓会影响这一工业用金属的需求。



纽交所Comex期铜(47400, 140.00, 0.30%)十二月主力合约下跌0.3%，收于3.025美元/磅。近期期铜价格持续震荡于一个窄幅区间内。



全球最大的两个铜消费地区中国和欧洲经济增长放缓限制了铜价的上涨。而美元不断走高也让非美元投资者购买铜的成本上升。