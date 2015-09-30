嘉能可点燃市场新“火药桶” 大宗商品熊途才刚开始？

隔夜全球股市和大宗商品再度陷入“风雨飘摇”之中，欧美各主要股指全线暴跌，商品巨头瑞士嘉能可集团的股价重挫近30%。铂金则领衔大宗商品集体走软，现货铂金价格触及六年半低位。周二(9月29日)，亚太股市受到影响出现普跌，欧洲各主要股指也低开低走，金融市场新一轮动荡似乎近在眼前。

全球经济担忧阴云笼罩市场 大宗商品“熊途漫漫”

受到纽约联储主席杜德利(William Dudley)鹰派讲话和中国经济数据低迷的影响，大宗商品周一再现“哀鸿遍野”的景象。

美联储(FED)三号人物、纽约联储主席杜德利隔夜讲话称，美联储可能在今年晚些时候加息。这也令市场对于联储年内加息的预期升温。

杜德利在纽约就货币政策问题发表讲话称，“(美国)经济表现非常好，在朝着美联储目标取得进展，预计美联储将在今年晚些时候加息。”

另一位美联储官员-旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)也讲话力挺年内加息。他在讲话中再次呼吁“今年晚些时候”首次加息，并称准充分就业和快速上涨的房价可能是经济过度乐观的迹象。

威廉姆斯在加州大学洛杉矶分校安德森管理学院演讲称：“鉴于我们已经取得的进展以及我们持续向目标前进，我认为逐步加息是下一步适宜的举措，最可能于今年晚些时候某个时候开始。”

威廉姆斯指出，“经济能应对升息进程的开始。我们不得不先加息，然后再重新评估政策。”

美联储两大官员的讲话让市场对于年内加息重燃预期，中国经济数据又给了大宗商品市场以“沉重的打击”。中国国家统计局公布的数据显示，8月全国规模以上工业企业利润同比下滑8.8%，创出至少4年来最大降幅。

铂金领衔大宗商品集体走软，现货铂金价格触及六年半低位917.25美元/吨。伦敦金属交易所(LME)3个月期铜价格下跌逾1%，盘中一度触及4926美元/吨，是8月份以来首次跌破5000美元大关。现货黄金和白银也双双走低，金价收于1131.80美元/盎司。

对于大宗商品的前景，市场分析人士认为未来可能更糟。Ned Davis Research Group分析师John LaForge和Warren Pies警告称，情况可能更糟，大宗商品目前可能处在长达20年的“超级熊市周期”的第四年。

日内欧市盘中，现货黄金延续跌势，金价最低触及1125.10美元/盎司；现货白银则一度下探至14.44美元/盎司，刷新近两周低位。现货铂金扩大跌幅逾1%，并刷新899.80美元/盎司的2009年1月来低位。

技术上看，日线级别中，现货黄金下穿1140之后又击穿1130，短线面临跌向1120的风险。MACD指标红色动能柱收窄，布林带中正位于中轨位置，暗示金价该位置或有支撑。

知名技术分析机构FX Empire表示，如果金价跌破1120美元/盎司水平，那么下行支撑将在1100左右。在金价跌至1100水平之前，该机构认为不倾向于卖盘。

香港永丰金融集团指出，金价跌了5日和10日移动均线，下行受到20日均线的支撑。布林带自上行线下的至均线水平，MACD线则依然在0值上方。

美元指数仍延续窄幅震荡的走势。欧市盘中，美元指数一度跌破96关口，最低下探至95.71，刷新近三个交易日的低位。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)指出，在9月非农公布之前，想好做多美元恐非易事。

法国农业信贷银行在分析中称，“这两天做多美元可不容易。事实上，投资者近期对美联储最近一次的决议进行了激烈讨论，其释出的信息令投资者相信美联储升息放缓，从而对美元构成不利影响。最新的IMM数据显示，美元多头仓位已经降至逾一年来低位。”

该行表示，“本周公布的美国关键经济数据或将令投资者重新做多美元。美国非农数据将主宰行情。本行经济学家预计就业人口增加和薪资数据都会改善。我们认为薪资的增长会对市场产生显著影响，因其会抵消近期通胀数据和通胀预期走软的不利影响。”

晚间，美国谘商会将公布美国9月谘商会消费者信心指数，市场预期96.1，前值101.5，预计该数据或将对美元和金价走势产生一定的影响。

“风暴雨”席卷欧美股市 嘉能可恐成新雷曼兄弟？

大宗商品跌跌不休也累计股市，隔夜全球股市迎来“暴风雨”，商品巨头瑞士嘉能可集团(Glencore Xstrata)的股价重挫近30%，市值已经累计蒸发400亿英镑。

美国三大股指全线收跌，标普500指数收盘下跌2.5%，道琼斯工业平均指数收盘重挫1.9%，纳斯达克综合指数收盘大跌3%。美股大跌也波及周二的亚太股市走势，日经225指数遭受重挫逾4%，最低跌至16901.49点，跌破17000关口，创1月19日以来新低。香港恒生指数收盘大跌3%，盘中创两年来新低。

瑞穗证券(Mizuho Securities)投资信息部门主管Hiroaki Mino表示。“今日市场走势显示，投资者对于全球经济前景颇为忧虑。目前还不能说股市是否已触底，因为很难预测企业估值。一旦有迹象显示中国经济放缓对企业获利的影响多大，可能就会出现逢低吸纳买盘。”

中国股市也未能幸免，上证综指收盘大跌2.02%，报3038.14点；深证成指收盘下跌1.64%，报9949.42点；创业板指数收盘下跌1.12%，报2098.57点。

新加坡大华银行(UOB)继显证券驻香港主管Steven Leung称，投资者担心中国经济大幅放缓。但最大的风险是全球经济衰退，而不仅是中国一方。Leung指出，“如果看看日本的情况，日本的经济状况不佳，欧洲经济状况也不好。”

欧洲各主要股指集体低开，德国DAX指数和法国CAC 40指数跌幅一度近2%。嘉能可集团的股价上个交易日收盘狂跌29%，创历史最大单日跌幅记录。日内欧市盘初，嘉能可股价有所反弹，一度上涨10%，这也推动欧股收窄跌幅。

嘉能可股价自2014年7月份以来下跌约81%，市值损失约400亿英镑。2011年5月上市时，嘉能可市值达到371亿英镑。

有市场分析人士指出，嘉能可的债务问题相当严峻，同时大宗商品持续下跌不断侵蚀该公司的盈利能力，未来嘉能可甚至面临重蹈“雷曼兄弟”覆辙的风险。

U.S. Global Investors的公司CEO Frank Holmes表示，“嘉能可就像雷曼兄弟，他们都有金属、煤炭、铜、铁矿石等商品相关的最为复杂的交易系统，如果问题爆发，将会造成全球性的冲击。”

雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)曾是美国第四大投资银行，2008年受到次贷危机的冲击而最终宣布破产，这也对金融市场造成了严重的冲击。