强势美元和大宗商品价格下挫 打压多数新兴亚币下滑

周一（11月23日）亚太时段，多数新兴亚洲货币下滑，因欧洲央行（ECB）进一步宽松的预期升温，助推美元指数上涨触及7个月高点，同时大宗商品价格下挫暗示全球需求低迷。

日内人民币兑美元触及近3个月低点，这同时也增加了亚洲货币的下行压力。

印尼盾和马来西亚林吉特大幅下跌，因大宗商品价格走低，突显出市场对这些国家出口下滑的担忧。林吉特削减稍早的多数跌幅，因媒体报道称中国将扩大购买马来西亚公债。

韩元受离岸基金卖盘影响下跌，因外资继续卖出韩股。外资连续第2个交易日卖超韩股。韩国交易所数据显示，近2日卖超金额达2718亿韩元(2.346亿美元)。

分析师表示，韩元兑美元技术面阻力位于1154与1155附近。但韩元下档空间有限，因出口商存在月底结算需求，料在1160附近买进韩元。

交易员指出，亚洲货币不大可能从欧洲央行的刺激政策中获得较大支持，因该行宽松政策将提振美元。

澳新银行驻新加坡资深外汇策略师Khoon Goh表示，“预计亚币在美元走强的情况下将进一步走软。”

与此同时，日内坡元下跌，短线投资者受人民币下跌影响从而抛售坡元。坡元走势与人民币密切相关，因交易商与分析师认为，人民币被新加坡央行纳入用来管理货币政策的未公开货币篮子。

稍早公布的数据显示，新加坡10月核心CPI较上年同期上升0.3%，逊于上升0.5%的预估。整体CPI较上年同期下滑0.8%，同样不及下滑0.5%的预估。

马来西亚林吉特也下跌，原油价格下滑凸显对马来西亚石油与天然气营收的疑虑，马来西亚为棕榈油与液化天然气主要出口国。

日内交易商对马来西亚林吉特获利了结，上周林吉特兑美元上扬2.0%，在新兴亚币中表现最佳。