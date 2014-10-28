2014年10月28日黄金外汇行情解读

博客时间：8:40:57（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天金价一整天的盘整，未能上坡1232，显得上行疲惫，临尾盘突破1228至1225，以1226收出小阴线，日线组合上看虽然收阴但是幅度越来越小，同时价格也到了关键位1223附近，今天开盘探低1222.38成功反弹，由于上方MA6下走压力明显，macd没有给出明显的支持多头信号，今日恐还是免不了1219-1231的区间整理，建议高空低多。

操作思路：上方阻力1231.61、1234.19、1243.33、1252.48下方支撑1223.33、1219、1210.74、1198；

1. 黄金1231.63附近做空，止损1234.19看1222.2、1219、1210.74；

2. 黄金上破1234.33附近做多，止损1231看1243.2、1252.48；

3. 跌破1219在1223做空，止损1227，看1210，1198；

4. 白银17.12附近做多，止损16.78看17.3、17.65；

5. 美加1.1246做空，止损1.1262，看1.1190、1.1096、1.1039；

6. 美日108做空，止损108.69看107.63、106.76；

7. 澳元0.8828做空，止损0.8840看0.8777、0.8731、0.8709；

8. 欧元1.2702做空，止损1.2722看1.2623；

9. 英镑1.6072做多 ，止损1.6010，看1.6198，1.6183、1.6287；

10. 美瑞0.9522做空，止损0.9539看0.9461；

11. 美元兑人民币6.129做空，止损6.13看6.10；

12. 美指85.69做空，止损85.78看84.77、84.26、84.43；