价格行为分析工具包开发（第六部分）：均值回归信号捕捉器

概述

均值回归是一种颇具吸引力的交易策略，许多技术娴熟的交易者都运用它来优化对市场的分析。这一概念的核心是，资产价格往往会回归其历史平均值，从而为策略性地把握交易时机创造机会。然而，手动分析价格走势既耗时又容易疏忽。这时，自动化就能显著提升交易体验。

在本文中，我们将开发一款基于MQL5的EA，旨在识别基于均值回归原理的交易机会。通过运用50周期的指数移动平均线（EMA）和相对强弱指数（RSI），我们将生成精确的入场信号，以便利用市场波动获利。为了使交易过程更加直观，我们的EA将在图表上直接以可视箭头显示买入和卖出信号，同时还会显示一个信息摘要，详细说明这些信号。



如果您渴望简化交易流程并利用自动化的强大功能，那么请与我们一同探索如何创建一款能体现均值回归精髓的MQL5的EA。让我们深入细节，看一下目录内容。





什么是均值回归

均值回归是一个金融概念，它认为随着时间的推移，资产价格、收益率或其他市场指标往往会回归到其历史平均值或“均值”。这一均值可以通过不同方法计算得出，包括指定时间段内的平均价格、移动平均线或标准基准收益率。

该理论基于这样的理念：市场中的极端波动通常是短暂的，价格最终会趋于稳定。交易者和分析师们利用这一原则来发现潜在的交易机会，尤其是当价格显著偏离其历史平均值时。

简要的历史与起源

均值回归是一个源于统计学和金融学的概念，最早在20世纪初弗朗西斯·高尔顿（Francis Galton）等数学家的著作中得以确认。该概念最初应用于研究自然现象，例如种群中极端特征（如身高）在几代人中回归到平均水平的趋势，后来，均值回归成为金融理论的一个基石。在金融市场中，经济学家们例如约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）等推广了这一理念，他们观察到资产价格常常围绕其基本面价值波动。这样就催生了利用这些趋势的交易策略。例如，在上世纪90年代末的互联网泡沫期间，许多被高估的科技股最终都回归到了其基本面价值，展现了均值回归的实际作用。

均值回归的实际案例

股票市场： 在新冠疫情期间，许多股票的价格与其历史平均值出现了大幅偏离。例如，旅游业股票大幅下跌至平均值以下，但随着市场恢复正常，后来又出现了反弹。

在新冠疫情期间，许多股票的价格与其历史平均值出现了大幅偏离。例如，旅游业股票大幅下跌至平均值以下，但随着市场恢复正常，后来又出现了反弹。 货币对： 由于中央银行的政策和经济基本面因素，货币汇率常常会回归到其长期均值。例如，美元/日元汇率历史上会在一段时间内在一个可预测的范围内波动。

由于中央银行的政策和经济基本面因素，货币汇率常常会回归到其长期均值。例如，美元/日元汇率历史上会在一段时间内在一个可预测的范围内波动。 大宗商品： 黄金和石油价格经常表现出均值回归的特性，在因地缘政治事件导致价格出现极端上涨或下跌后，往往会回归到历史水平。

结合我们的EA阐述均值回归的定义

在本项目中，均值回归指的是资产价格在显著高于或低于其平均值（均值）后，回归到该平均水平的趋势。这一原则构成了EA将生成的交易信号的基础。

均值（50周期指数移动平均线）： 代码使用50周期的EMA来表示均值。EMA会根据近期价格数据动态调整，为当前市场趋势提供一个可靠的基准。当价格与EMA出现显著偏离时，就预示着可能会出现回归。

代码使用50周期的EMA来表示均值。EMA会根据近期价格数据动态调整，为当前市场趋势提供一个可靠的基准。当价格与EMA出现显著偏离时，就预示着可能会出现回归。 回归现象实操： 当价格低于50周期EMA且RSI显示超卖时，EA会生成买入信号，预测价格将向上回归至EMA水平。相反，当价格高于50 EMA且RSI显示超买时，EA会生成卖出信号，预期价格将向下修正。





策略概述

本策略基于均值回归概念构建，该概念认为价格在显著偏离平均水平后，往往会回归至平均水平。结合50 EMA和RSI等可靠指标，这种行为为交易创造了机会。

策略运作方式

该策略使用两个关键指标：

50 EMA作为基准，代表特定时间段内的动态平均价格。 RSI用于识别超买或超卖状态。

当价格偏离50 EMA过远，且RSI确认极端状态时，策略认为价格很可能向均值反转。

价格



图例1. 均值回归概念

上图1展示了价格相对于EMA的变动情况，并突出了在RSI达到极端水平时触发的交易信号。

买入信号的产生条件：

价格低于50 EMA时，表明价格向下偏离。RSI低于30，确认市场处于超卖状态。这种情形预示着价格可能会反弹回均值水平。

卖出信号的产生条件：

价格高于50 EMA，表明价格向上偏离。RSI高于70，确认市场处于超买状态。这种情形预示着价格可能会出现回调，回归均值。

可视化提示与信息总结：

止损： 对于买入头寸，止损设置在近期低点下方；对于卖出头寸，止损设置在近期高点上方。 止盈 ：目标设定在接近50 EMA的位置，预期价格会回归此处。 冷却机制。 为避免重复信号和过度交易，策略设置了冷却期。触发信号后，策略会等待指定数量的K线后，才考虑新的信号。这一功能有助于在市场波动剧烈时减少干扰。

绿色箭头表示买入信号。红色箭头表示卖出信号。图表右上角会显示文字总结，包括信号类型（买入/卖出）。该策略包含明确的止损和止盈规则：

平均真实波幅（ATR）用于设定动态的止盈（TP）和止损（SL）水平。

策略的主要优势

优势

解释说明

逻辑简单却有效

结合EMA和RSI，寻找可靠的均值回归机会。

可视化信号

箭头和文字摘要使信号清晰易懂且可操作。

风险管理集成

明确的止损和止盈规则可保护交易并管理风险。

降噪 冷却期有助于在行情震荡的市场中过滤掉冗余信号。 可配置参数 可轻松自定义EMA周期、RSI水平以及冷却设置。

该EA的MQL5代码：

#property copyright "Christian Benjamin" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #property indicator_chart_window input int EMA_Period = 50 ; input int RSI_Period = 14 ; input double RSI_Overbought = 70.0 ; input double RSI_Oversold = 30.0 ; input int CooldownBars = 3 ; input double ATR_Multiplier = 2.0 ; input int ATR_Period = 14 ; input color BuySignalColor = clrGreen ; input color SellSignalColor = clrRed ; input int ArrowSize = 2 ; input color TextColor = clrDodgerBlue ; int EMA_Handle, RSI_Handle, ATR_Handle; datetime lastSignalTime = 0 ; int OnInit () { EMA_Handle = iMA ( NULL , 0 , EMA_Period, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); RSI_Handle = iRSI ( NULL , 0 , RSI_Period, PRICE_CLOSE ); ATR_Handle = iATR ( NULL , 0 , ATR_Period); if (EMA_Handle == INVALID_HANDLE || RSI_Handle == INVALID_HANDLE || ATR_Handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create indicator handles. Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } Print ( "Mean Reversion EA initialized." ); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , "SignalSummary" ); Print ( "Mean Reversion EA deinitialized." ); } void OnTick () { if (BarsSinceLastSignal() < CooldownBars) return ; double EMA_Value = GetEMA(); double RSI_Value = GetRSI(); double ATR_Value = GetATR(); if (EMA_Value == 0 || RSI_Value == 0 || ATR_Value == 0 ) return ; double closePrice = iClose ( NULL , 0 , 0 ); double highPrice = iHigh ( NULL , 0 , 1 ); double lowPrice = iLow ( NULL , 0 , 1 ); if (closePrice < EMA_Value && RSI_Value <= RSI_Oversold) { DrawSignalArrow( "BuySignal" , closePrice, BuySignalColor); DisplayTextSummary( "BUY" , closePrice, lowPrice, ATR_Value); UpdateSignalTime(); } else if (closePrice > EMA_Value && RSI_Value >= RSI_Overbought) { DrawSignalArrow( "SellSignal" , closePrice, SellSignalColor); DisplayTextSummary( "SELL" , closePrice, highPrice, ATR_Value); UpdateSignalTime(); } } double GetEMA() { double emaValues[ 1 ]; if ( CopyBuffer (EMA_Handle, 0 , 0 , 1 , emaValues) <= 0 ) return 0 ; return emaValues[ 0 ]; } double GetRSI() { double rsiValues[ 1 ]; if ( CopyBuffer (RSI_Handle, 0 , 0 , 1 , rsiValues) <= 0 ) return 0 ; return rsiValues[ 0 ]; } double GetATR() { double atrValues[ 1 ]; if ( CopyBuffer (ATR_Handle, 0 , 0 , 1 , atrValues) <= 0 ) return 0 ; return atrValues[ 0 ]; } void DrawSignalArrow( string signalType, double price, color arrowColor) { string arrowName = signalType + "_" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES ); if ( ObjectFind ( 0 , arrowName) != - 1 ) { ObjectDelete ( 0 , arrowName); } ObjectCreate ( 0 , arrowName, OBJ_ARROW , 0 , TimeCurrent (), price); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , (signalType == "BuySignal" ) ? 233 : 234 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_COLOR , arrowColor); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_WIDTH , ArrowSize); } void DisplayTextSummary( string signalType, double price, double refPrice, double ATR) { string objectName = "SignalSummary" ; if ( ObjectFind ( 0 , objectName) != - 1 ) { ObjectDelete ( 0 , objectName); } double SL = (signalType == "BUY" ) ? refPrice - (ATR * ATR_Multiplier) : refPrice + (ATR * ATR_Multiplier); double TP = (signalType == "BUY" ) ? price + (ATR * ATR_Multiplier) : price - (ATR * ATR_Multiplier); string summary = signalType + " Signal

" + "Price: " + DoubleToString (price, 5 ) + "

" + "TP: " + DoubleToString (TP, 5 ) + "

" + "SL: " + DoubleToString (SL, 5 ); ObjectCreate ( 0 , objectName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_TEXT , summary); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_COLOR , TextColor); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_YDISTANCE , 10 ); } void UpdateSignalTime() { lastSignalTime = iTime ( NULL , 0 , 0 ); } int BarsSinceLastSignal() { datetime currentBarTime = iTime ( NULL , 0 , 0 ); if (lastSignalTime == 0 ) return INT_MAX ; return ( int )((currentBarTime - lastSignalTime) / PeriodSeconds ()); }





代码分解

头部信息

#property copyright "Christian Benjamin" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window

头部为EA提供基本信息数据，包括其名称、作者和版本。这些信息有助于识别该EA并确保署名归属。#property 指令用于指定基本数据，例如版权信息、作者链接和版本信息，这些信息会在使用该EA时显示出来。此外，indicator_chart_window指令表明，此EA在主图表窗口中运行，而非单独的子窗口。

输入参数

输入参数使用户无需修改代码本身，即可自定义EA的运行方式。这些参数包含关键设置，例如EMA、RSI和ATR的周期，以及RSI超买和超卖水平的阈值。用户还可设置冷却期，以防止频繁生成信号，从而减少市场干扰，确保信号清晰。此外，用户还能指定买卖信号箭头的颜色和大小等视觉元素，以及图表上显示总结信息的文字颜色。通过调整这些参数，交易者可以根据自身交易策略或市场状况对EA进行个性化定制。

input int EMA_Period = 50 ; input int RSI_Period = 14 ; input double RSI_Overbought = 75.0 ; input double RSI_Oversold = 25.0 ; input int CooldownBars = 3 ; input double ATR_Multiplier = 2.0 ; input int ATR_Period = 14 ; input color BuySignalColor = clrGreen ; input color SellSignalColor = clrRed ; input int ArrowSize = 2 ; input color TextColor = clrDodgerBlue ;

全局变量

全局变量部分定义了EA所使用的关键状态跟踪变量和指标引用。此处声明了EMA、RSI和ATR指标的句柄，同时还声明了lastSignalTime变量，用于存储最近一次信号的时间戳。这些变量确保EA能够高效地访问指标数据，并执行诸如信号间冷却期等逻辑。

int EMA_Handle, RSI_Handle, ATR_Handle; datetime lastSignalTime = 0 ;

初始化（OnInit）

将EA加载到图表上时，OnInit 函数便会执行。其主要作用是使用诸如用于EMA的iMA函数、用于RSI的iRSI函数以及用于ATR的iATR函数，来初始化指标句柄。这些句柄对于在运行时获取指标值至关重要。该函数还会执行错误检查，以确保所有句柄都成功创建。如果任何句柄创建失败，则会记录错误信息，且EA将停止运行。若初始化成功，则会向日志输出确认信息，表明EA已准备好运行。

int OnInit () { EMA_Handle = iMA ( NULL , 0 , EMA_Period, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); RSI_Handle = iRSI ( NULL , 0 , RSI_Period, PRICE_CLOSE ); ATR_Handle = iATR ( NULL , 0 , ATR_Period); if (EMA_Handle == INVALID_HANDLE || RSI_Handle == INVALID_HANDLE || ATR_Handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create indicator handles. Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } Print ( "Mean Reversion EA initialized." ); return INIT_SUCCEEDED ; }

清理（OnDeinit）

当EA从图表中移除或重新初始化时， OnDeinit 函数会自动调用。其主要职责是清理EA运行期间在图表上创建的图表对象。具体而言，它会删除“SignalSummary”标签，以确保图表保持整洁。该函数还会记录一条确认EA已反初始化的消息，使其终止过程清晰明了。

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , "SignalSummary" ); Print ( "Mean Reversion EA deinitialized." ); }

信号处理（OnTick）

OnTick函数是EA的核心，负责处理每个新的市场报价（tick）。它首先会检查自上次信号发出以来冷却期是否已过。如果冷却期未过，函数将提前退出，以避免发出冗余信号。接着，它会使用相应的指标句柄获取EMA、RSI和ATR的最新值。利用这些值，EA会评估买入或卖出信号的条件。

当价格低于EMA且RSI处于超卖区域时，会触发买入信号。相反，当价格高于EMA且RSI处于超买区域时，会触发卖出信号。对于每个信号，函数会在图表上绘制一个箭头，并显示包含价格、止损和止盈水平的文字摘要。同时，会更新信号的时间戳，以确保冷却机制得以执行。

void OnTick () { if (BarsSinceLastSignal() < CooldownBars) return ; double EMA_Value = GetEMA(); double RSI_Value = GetRSI(); double ATR_Value = GetATR(); double closePrice = iClose ( NULL , 0 , 0 ); if (closePrice < EMA_Value && RSI_Value <= RSI_Oversold) { DrawSignalArrow( "BuySignal" , closePrice, BuySignalColor); DisplayTextSummary( "BUY" , closePrice, iLow ( NULL , 0 , 1 ), ATR_Value); UpdateSignalTime(); } else if (closePrice > EMA_Value && RSI_Value >= RSI_Overbought) { DrawSignalArrow( "SellSignal" , closePrice, SellSignalColor); DisplayTextSummary( "SELL" , closePrice, iHigh ( NULL , 0 , 1 ), ATR_Value); UpdateSignalTime(); } }

实用函数

获取指标值

诸如GetEMA、GetRSI和GetATR等实用函数，旨在从各自对应的指标中获取最新值。这些函数使用CopyBuffer方法从指标句柄中提取数据。如果因任何原因导致数据获取失败，这些函数将返回0值，表明EA应跳过对当前报价的处理。这些函数设计简洁且模块化，使代码工整清晰且易于维护。

double GetEMA() { double emaValues[ 1 ]; if (CopyBuffer(EMA_Handle, 0 , 0 , 1 , emaValues) <= 0 ) return 0 ; return emaValues[ 0 ]; } double GetRSI() { double rsiValues[ 1 ]; if (CopyBuffer(RSI_Handle, 0 , 0 , 1 , rsiValues) <= 0 ) return 0 ; return rsiValues[ 0 ]; } double GetATR() { double atrValues[ 1 ]; if (CopyBuffer(ATR_Handle, 0 , 0 , 1 , atrValues) <= 0 ) return 0 ; return atrValues[ 0 ]; }

绘制信号箭头

DrawSignalArrow函数会在图表上添加一个可视化提示，用以指示买入或卖出信号。它会根据信号类型和当前时间动态生成每个箭头的唯一名称，确保不会与现有对象重叠。如果已存在同名箭头，则会在创建新箭头之前将其删除。箭头的属性（如颜色、大小和类型）由用户定义的输入参数决定，从而实现了清晰且可自定义的视觉呈现。

void DrawSignalArrow( string signalType, double price, color arrowColor) { string arrowName = signalType + "_" + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_MINUTES ); if ( ObjectFind ( 0 , arrowName) != - 1 ) ObjectDelete ( 0 , arrowName); ObjectCreate ( 0 , arrowName, OBJ_ARROW , 0 , TimeCurrent (), price); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , (signalType == "BuySignal" ) ? 233 : 234 ); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_COLOR , arrowColor); ObjectSetInteger ( 0 , arrowName, OBJPROP_WIDTH , ArrowSize); }

显示止盈/止损汇总信息

DisplayTextSummary函数会提供信号的简要汇总，包括价格、止损和止盈水平。这些信息会以标签的形式显示在图表的左上角。该函数会根据ATR及其乘数来计算止盈和止损水平，提供可随市场波动性动态调整的水平。如果已存在汇总标签，则会在创建新标签之前将其删除。这样可以确保仅显示最新的信号信息，减少图表杂乱，提高可读性。

void DisplayTextSummary( string signalType, double price, double refPrice, double ATR) { string objectName = "SignalSummary" ; if ( ObjectFind ( 0 , objectName) != - 1 ) ObjectDelete ( 0 , objectName); double SL = (signalType == "BUY" ) ? refPrice - (ATR * ATR_Multiplier) : refPrice + (ATR * ATR_Multiplier); double TP = (signalType == "BUY" ) ? price + (ATR * ATR_Multiplier) : price - (ATR * ATR_Multiplier); string summary = signalType + " Signal

" + "Price: " + DoubleToString (price, 5 ) + "

" + "TP: " + DoubleToString (TP, 5 ) + "

" + "SL: " + DoubleToString (SL, 5 ); ObjectCreate ( 0 , objectName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , objectName, OBJPROP_TEXT , summary); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_COLOR , TextColor); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , objectName, OBJPROP_YDISTANCE , 10 ); }

冷却期管理

void UpdateSignalTime() { lastSignalTime = iTime ( NULL , 0 , 0 ); } int BarsSinceLastSignal() { datetime currentBarTime = iTime ( NULL , 0 , 0 ); if (lastSignalTime == 0 ) return INT_MAX ; return ( int )((currentBarTime - lastSignalTime) / PeriodSeconds ()); }

测试结果

历史数据范围： 务必使用涵盖不同市场状况的数据，比如趋势市场和震荡市场。这样有助于您评估EA的适应性。

务必使用涵盖不同市场状况的数据，比如趋势市场和震荡市场。这样有助于您评估EA的适应性。 关键指标： 通过重要指标来衡量表现，包括盈利因子、胜率、最大回撤和平均交易时长。这些指标能让您更清楚地了解策略的有效性。

通过重要指标来衡量表现，包括盈利因子、胜率、最大回撤和平均交易时长。这些指标能让您更清楚地了解策略的有效性。 优化： 不要犹豫，尝试调整您的输入参数，比如EMA周期和RSI水平，找出特定交易品种或时间框架下最有效的设置。

不要犹豫，尝试调整您的输入参数，比如EMA周期和RSI水平，找出特定交易品种或时间框架下最有效的设置。 可视化验证： 最后，一定要检查您的EA生成的箭头和信号是否符合预期的交易逻辑。这是确保您的策略按设计运行的关键。

该EA在信号之间设置了冷却期，以防止在市场波动剧烈时过度交易。函数会使用最近一次信号的时间戳来更新变量，而函数则计算自上次信号发出以来经过的K线数量。如果尚未生成任何信号，则返回一个较大数值，以保证系统正常运行。这一机制确保信号间隔合理，为交易者提供更清晰、更可靠的交易参考。我们来聊一聊回测，这是评估EA时必不可少的一个环节。本质上，回测就是让您的EA在历史市场数据上运行，看看它在过去的表现如何。这一过程对于判断您的策略是否适应不同的市场状况，以及深入了解其整体稳健性至关重要。以下是回测时需要牢记的几个要点：

充分考虑这些因素，对您的EA进行全面回测，就能构建出更可靠、更有效的交易策略。

图例2. 测试结果1

上图展示了在29天的时间内，针对波动率75（1秒）指数在两个不同时间框架下所进行的测试。以下，我们将两个测试的结果以表格的形式呈现。

信号生成与表现表

表格1

信号类型 时间框架 生成的总信号数

有效信号（信号发出后价格上涨的情况）

买入信号准确率（%）

买入 M30 41 33 80.5% 卖出 M30 21 15 71.4%

表格2

信号类型 时间框架 生成的总信号数

有效信号（信号发出后价格上涨的情况）

买入信号准确率（%）

买入 H1 19 14 73.6% 卖出 H1 13 8 61.5%

以下是该EA实时测试结果的图示说明。

图例3. 测试结果2

让我们再来看一下下面的这张动图。

图例4. 测试结果3

参考信息：

De Bondt, Werner F. M.与Richard Thaler合著：《股市是否存在过度反应现象？》，金融杂志，1985年

Pindyck, Robert S.：《大宗商品现货与期货市场的动态：入门指南》，能源杂志，2001年



J. Welles Wilder Jr.：《技术交易系统新概念》，趋势研究，1978年







结论



均值回归收割器EA基于均值回归原理，提供了一套可靠的信号生成系统，其买入信号准确率至少可达70%，表现令人瞩目。该系统利用ATR设定止损和止盈水平，使系统能够适应各种市场波动状况，在震荡市场中尤为有效。

然而，需要注意的是，在强劲的趋势市场中，该EA的效果可能会打折扣，这也是均值回归策略的典型特征。为提升交易体验，建议对参数进行微调，并探索为卖出信号增设附加的过滤器。由于该EA不会自动执行交易，因此其发出的信号对希望利用短期反转获利的手动交易者尤为有益。

简而言之，对于关注市场反转形态的交易者而言，均值回归收割器EA可以成为得力的助手。密切关注市场状况，并随时准备调整交易策略，您就能充分发挥这一工具在交易中的潜力。