价格行为分析工具包开发（第六部分）：均值回归信号捕捉器
概述
均值回归是一种颇具吸引力的交易策略，许多技术娴熟的交易者都运用它来优化对市场的分析。这一概念的核心是，资产价格往往会回归其历史平均值，从而为策略性地把握交易时机创造机会。然而，手动分析价格走势既耗时又容易疏忽。这时，自动化就能显著提升交易体验。
在本文中，我们将开发一款基于MQL5的EA，旨在识别基于均值回归原理的交易机会。通过运用50周期的指数移动平均线（EMA）和相对强弱指数（RSI），我们将生成精确的入场信号，以便利用市场波动获利。为了使交易过程更加直观，我们的EA将在图表上直接以可视箭头显示买入和卖出信号，同时还会显示一个信息摘要，详细说明这些信号。
如果您渴望简化交易流程并利用自动化的强大功能，那么请与我们一同探索如何创建一款能体现均值回归精髓的MQL5的EA。让我们深入细节，看一下目录内容。
什么是均值回归
均值回归是一个金融概念，它认为随着时间的推移，资产价格、收益率或其他市场指标往往会回归到其历史平均值或“均值”。这一均值可以通过不同方法计算得出，包括指定时间段内的平均价格、移动平均线或标准基准收益率。
该理论基于这样的理念：市场中的极端波动通常是短暂的，价格最终会趋于稳定。交易者和分析师们利用这一原则来发现潜在的交易机会，尤其是当价格显著偏离其历史平均值时。
简要的历史与起源均值回归是一个源于统计学和金融学的概念，最早在20世纪初弗朗西斯·高尔顿（Francis Galton）等数学家的著作中得以确认。该概念最初应用于研究自然现象，例如种群中极端特征（如身高）在几代人中回归到平均水平的趋势，后来，均值回归成为金融理论的一个基石。
在金融市场中，经济学家们例如约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）等推广了这一理念，他们观察到资产价格常常围绕其基本面价值波动。这样就催生了利用这些趋势的交易策略。例如，在上世纪90年代末的互联网泡沫期间，许多被高估的科技股最终都回归到了其基本面价值，展现了均值回归的实际作用。
均值回归的实际案例
- 股票市场： 在新冠疫情期间，许多股票的价格与其历史平均值出现了大幅偏离。例如，旅游业股票大幅下跌至平均值以下，但随着市场恢复正常，后来又出现了反弹。
- 货币对： 由于中央银行的政策和经济基本面因素，货币汇率常常会回归到其长期均值。例如，美元/日元汇率历史上会在一段时间内在一个可预测的范围内波动。
- 大宗商品： 黄金和石油价格经常表现出均值回归的特性，在因地缘政治事件导致价格出现极端上涨或下跌后，往往会回归到历史水平。
结合我们的EA阐述均值回归的定义
在本项目中，均值回归指的是资产价格在显著高于或低于其平均值（均值）后，回归到该平均水平的趋势。这一原则构成了EA将生成的交易信号的基础。
- 均值（50周期指数移动平均线）：代码使用50周期的EMA来表示均值。EMA会根据近期价格数据动态调整，为当前市场趋势提供一个可靠的基准。当价格与EMA出现显著偏离时，就预示着可能会出现回归。
- 回归现象实操：当价格低于50周期EMA且RSI显示超卖时，EA会生成买入信号，预测价格将向上回归至EMA水平。相反，当价格高于50 EMA且RSI显示超买时，EA会生成卖出信号，预期价格将向下修正。
策略概述
本策略基于均值回归概念构建，该概念认为价格在显著偏离平均水平后，往往会回归至平均水平。结合50 EMA和RSI等可靠指标，这种行为为交易创造了机会。
- 策略运作方式
该策略使用两个关键指标：
- 50 EMA作为基准，代表特定时间段内的动态平均价格。
- RSI用于识别超买或超卖状态。
当价格偏离50 EMA过远，且RSI确认极端状态时，策略认为价格很可能向均值反转。
价格
图例1. 均值回归概念
上图1展示了价格相对于EMA的变动情况，并突出了在RSI达到极端水平时触发的交易信号。
买入信号的产生条件：
价格低于50 EMA时，表明价格向下偏离。RSI低于30，确认市场处于超卖状态。这种情形预示着价格可能会反弹回均值水平。
卖出信号的产生条件：
价格高于50 EMA，表明价格向上偏离。RSI高于70，确认市场处于超买状态。这种情形预示着价格可能会出现回调，回归均值。
- 可视化提示与信息总结：
- 止损：对于买入头寸，止损设置在近期低点下方；对于卖出头寸，止损设置在近期高点上方。
- 止盈：目标设定在接近50 EMA的位置，预期价格会回归此处。
- 冷却机制。为避免重复信号和过度交易，策略设置了冷却期。触发信号后，策略会等待指定数量的K线后，才考虑新的信号。这一功能有助于在市场波动剧烈时减少干扰。
平均真实波幅（ATR）用于设定动态的止盈（TP）和止损（SL）水平。
- 策略的主要优势
|优势
|解释说明
|逻辑简单却有效
|结合EMA和RSI，寻找可靠的均值回归机会。
|可视化信号
|箭头和文字摘要使信号清晰易懂且可操作。
|风险管理集成
|明确的止损和止盈规则可保护交易并管理风险。
|降噪
|冷却期有助于在行情震荡的市场中过滤掉冗余信号。
|可配置参数
|可轻松自定义EMA周期、RSI水平以及冷却设置。
- 该EA的MQL5代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Mean Reversion Reaper.mq5 | //| Copyright 2024, Christian Benjamin. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Christian Benjamin" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #property indicator_chart_window //--- Input Parameters input int EMA_Period = 50; // EMA Period input int RSI_Period = 14; // RSI Period input double RSI_Overbought = 70.0; // RSI Overbought level input double RSI_Oversold = 30.0; // RSI Oversold level input int CooldownBars = 3; // Cooldown bars between signals input double ATR_Multiplier = 2.0; // ATR Multiplier for TP and SL input int ATR_Period = 14; // ATR Period input color BuySignalColor = clrGreen; // Buy signal arrow color input color SellSignalColor = clrRed; // Sell signal arrow color input int ArrowSize = 2; // Arrow size input color TextColor = clrDodgerBlue; // Color for TP/SL text summary //--- Global Variables int EMA_Handle, RSI_Handle, ATR_Handle; datetime lastSignalTime = 0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // Create handles for indicators EMA_Handle = iMA(NULL, 0, EMA_Period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE); RSI_Handle = iRSI(NULL, 0, RSI_Period, PRICE_CLOSE); ATR_Handle = iATR(NULL, 0, ATR_Period); if(EMA_Handle == INVALID_HANDLE || RSI_Handle == INVALID_HANDLE || ATR_Handle == INVALID_HANDLE) { Print("Failed to create indicator handles. Error: ", GetLastError()); return INIT_FAILED; } Print("Mean Reversion EA initialized."); return INIT_SUCCEEDED; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { // Clear the Signal Summary text object upon deinitialization ObjectDelete(0, "SignalSummary"); Print("Mean Reversion EA deinitialized."); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { // Avoid repeating signals on cooldown if(BarsSinceLastSignal() < CooldownBars) return; double EMA_Value = GetEMA(); double RSI_Value = GetRSI(); double ATR_Value = GetATR(); if(EMA_Value == 0 || RSI_Value == 0 || ATR_Value == 0) return; double closePrice = iClose(NULL, 0, 0); // Current close price double highPrice = iHigh(NULL, 0, 1); // Previous bar high double lowPrice = iLow(NULL, 0, 1); // Previous bar low // Check for Buy Signal if(closePrice < EMA_Value && RSI_Value <= RSI_Oversold) { DrawSignalArrow("BuySignal", closePrice, BuySignalColor); DisplayTextSummary("BUY", closePrice, lowPrice, ATR_Value); UpdateSignalTime(); } // Check for Sell Signal else if(closePrice > EMA_Value && RSI_Value >= RSI_Overbought) { DrawSignalArrow("SellSignal", closePrice, SellSignalColor); DisplayTextSummary("SELL", closePrice, highPrice, ATR_Value); UpdateSignalTime(); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get EMA Value | //+------------------------------------------------------------------+ double GetEMA() { double emaValues[1]; if(CopyBuffer(EMA_Handle, 0, 0, 1, emaValues) <= 0) return 0; return emaValues[0]; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get RSI Value | //+------------------------------------------------------------------+ double GetRSI() { double rsiValues[1]; if(CopyBuffer(RSI_Handle, 0, 0, 1, rsiValues) <= 0) return 0; return rsiValues[0]; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get ATR Value | //+------------------------------------------------------------------+ double GetATR() { double atrValues[1]; if(CopyBuffer(ATR_Handle, 0, 0, 1, atrValues) <= 0) return 0; return atrValues[0]; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Draw signal arrow on the chart | //+------------------------------------------------------------------+ void DrawSignalArrow(string signalType, double price, color arrowColor) { string arrowName = signalType + "_" + TimeToString(TimeCurrent(), TIME_MINUTES); // Delete the existing arrow if it exists if(ObjectFind(0, arrowName) != -1) // If the object exists { ObjectDelete(0, arrowName); // Delete the existing object } ObjectCreate(0, arrowName, OBJ_ARROW, 0, TimeCurrent(), price); ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_ARROWCODE, (signalType == "BuySignal") ? 233 : 234); ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_COLOR, arrowColor); ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_WIDTH, ArrowSize); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Display TP and SL as text summary | //+------------------------------------------------------------------+ void DisplayTextSummary(string signalType, double price, double refPrice, double ATR) { string objectName = "SignalSummary"; // Unique object name for the summary // Delete the existing summary if it exists if(ObjectFind(0, objectName) != -1) // If the object exists { ObjectDelete(0, objectName); // Delete the existing object } double SL = (signalType == "BUY") ? refPrice - (ATR * ATR_Multiplier) : refPrice + (ATR * ATR_Multiplier); double TP = (signalType == "BUY") ? price + (ATR * ATR_Multiplier) : price - (ATR * ATR_Multiplier); string summary = signalType + " Signal\n" + "Price: " + DoubleToString(price, 5) + "\n" + "TP: " + DoubleToString(TP, 5) + "\n" + "SL: " + DoubleToString(SL, 5); ObjectCreate(0, objectName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); ObjectSetString(0, objectName, OBJPROP_TEXT, summary); ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_COLOR, TextColor); ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_FONTSIZE, 10); // Adjust font size if needed // Position the label at the left upper corner ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_CORNER, CORNER_LEFT_UPPER); ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_XDISTANCE, 10); // 10 pixels from the left ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_YDISTANCE, 10); // 10 pixels from the top } //+------------------------------------------------------------------+ //| Update signal time to prevent frequent signals | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateSignalTime() { lastSignalTime = iTime(NULL, 0, 0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate bars since the last signal | //+------------------------------------------------------------------+ int BarsSinceLastSignal() { datetime currentBarTime = iTime(NULL, 0, 0); if(lastSignalTime == 0) return INT_MAX; // If no signal has been generated return a large number. return (int)((currentBarTime - lastSignalTime) / PeriodSeconds()); } //+------------------------------------------------------------------+
代码分解
头部信息
头部为EA提供基本信息数据，包括其名称、作者和版本。这些信息有助于识别该EA并确保署名归属。#property 指令用于指定基本数据，例如版权信息、作者链接和版本信息，这些信息会在使用该EA时显示出来。此外，#property indicator_chart_window指令表明，此EA在主图表窗口中运行，而非单独的子窗口。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Mean Reversion Reaper.mq5 | //| Author: Christian Benjamin | //| Website: https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Christian Benjamin" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" // Indicator operates in the main chart window #property indicator_chart_window
输入参数
输入参数使用户无需修改代码本身，即可自定义EA的运行方式。这些参数包含关键设置，例如EMA、RSI和ATR的周期，以及RSI超买和超卖水平的阈值。用户还可设置冷却期，以防止频繁生成信号，从而减少市场干扰，确保信号清晰。此外，用户还能指定买卖信号箭头的颜色和大小等视觉元素，以及图表上显示总结信息的文字颜色。通过调整这些参数，交易者可以根据自身交易策略或市场状况对EA进行个性化定制。
input int EMA_Period = 50; // EMA Period input int RSI_Period = 14; // RSI Period input double RSI_Overbought = 75.0; // RSI Overbought level input double RSI_Oversold = 25.0; // RSI Oversold level input int CooldownBars = 3; // Cooldown bars between signals input double ATR_Multiplier = 2.0; // ATR Multiplier for TP and SL input int ATR_Period = 14; // ATR Period input color BuySignalColor = clrGreen; // Buy signal arrow color input color SellSignalColor = clrRed; // Sell signal arrow color input int ArrowSize = 2; // Arrow size input color TextColor = clrDodgerBlue; // Color for TP/SL text summary
全局变量
全局变量部分定义了EA所使用的关键状态跟踪变量和指标引用。此处声明了EMA、RSI和ATR指标的句柄，同时还声明了lastSignalTime变量，用于存储最近一次信号的时间戳。这些变量确保EA能够高效地访问指标数据，并执行诸如信号间冷却期等逻辑。
int EMA_Handle, RSI_Handle, ATR_Handle; // Handles for EMA, RSI, and ATR datetime lastSignalTime = 0; // Tracks last signal time初始化（OnInit）
将EA加载到图表上时，OnInit 函数便会执行。其主要作用是使用诸如用于EMA的iMA函数、用于RSI的iRSI函数以及用于ATR的iATR函数，来初始化指标句柄。这些句柄对于在运行时获取指标值至关重要。该函数还会执行错误检查，以确保所有句柄都成功创建。如果任何句柄创建失败，则会记录错误信息，且EA将停止运行。若初始化成功，则会向日志输出确认信息，表明EA已准备好运行。
int OnInit() { EMA_Handle = iMA(NULL, 0, EMA_Period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE); RSI_Handle = iRSI(NULL, 0, RSI_Period, PRICE_CLOSE); ATR_Handle = iATR(NULL, 0, ATR_Period); if (EMA_Handle == INVALID_HANDLE || RSI_Handle == INVALID_HANDLE || ATR_Handle == INVALID_HANDLE) { Print("Failed to create indicator handles. Error: ", GetLastError()); return INIT_FAILED; // Stops EA if initialization fails } Print("Mean Reversion EA initialized."); return INIT_SUCCEEDED; }
清理（OnDeinit）
当EA从图表中移除或重新初始化时， OnDeinit 函数会自动调用。其主要职责是清理EA运行期间在图表上创建的图表对象。具体而言，它会删除“SignalSummary”标签，以确保图表保持整洁。该函数还会记录一条确认EA已反初始化的消息，使其终止过程清晰明了。
void OnDeinit(const int reason) { ObjectDelete(0, "SignalSummary"); // Remove any signal summary text Print("Mean Reversion EA deinitialized."); }
信号处理（OnTick）
OnTick函数是EA的核心，负责处理每个新的市场报价（tick）。它首先会检查自上次信号发出以来冷却期是否已过。如果冷却期未过，函数将提前退出，以避免发出冗余信号。接着，它会使用相应的指标句柄获取EMA、RSI和ATR的最新值。利用这些值，EA会评估买入或卖出信号的条件。
当价格低于EMA且RSI处于超卖区域时，会触发买入信号。相反，当价格高于EMA且RSI处于超买区域时，会触发卖出信号。对于每个信号，函数会在图表上绘制一个箭头，并显示包含价格、止损和止盈水平的文字摘要。同时，会更新信号的时间戳，以确保冷却机制得以执行。
void OnTick() { if (BarsSinceLastSignal() < CooldownBars) return; // Skip if cooldown is active double EMA_Value = GetEMA(); // Fetch EMA value double RSI_Value = GetRSI(); // Fetch RSI value double ATR_Value = GetATR(); // Fetch ATR value double closePrice = iClose(NULL, 0, 0); // Current bar's close price if (closePrice < EMA_Value && RSI_Value <= RSI_Oversold) { // Buy Signal DrawSignalArrow("BuySignal", closePrice, BuySignalColor); DisplayTextSummary("BUY", closePrice, iLow(NULL, 0, 1), ATR_Value); UpdateSignalTime(); // Update last signal time } else if (closePrice > EMA_Value && RSI_Value >= RSI_Overbought) { // Sell Signal DrawSignalArrow("SellSignal", closePrice, SellSignalColor); DisplayTextSummary("SELL", closePrice, iHigh(NULL, 0, 1), ATR_Value); UpdateSignalTime(); // Update last signal time } }
实用函数
- 获取指标值
诸如GetEMA、GetRSI和GetATR等实用函数，旨在从各自对应的指标中获取最新值。这些函数使用CopyBuffer方法从指标句柄中提取数据。如果因任何原因导致数据获取失败，这些函数将返回0值，表明EA应跳过对当前报价的处理。这些函数设计简洁且模块化，使代码工整清晰且易于维护。
double GetEMA() { double emaValues[1]; if (CopyBuffer(EMA_Handle, 0, 0, 1, emaValues) <= 0) return 0; return emaValues[0]; } double GetRSI() { double rsiValues[1]; if (CopyBuffer(RSI_Handle, 0, 0, 1, rsiValues) <= 0) return 0; return rsiValues[0]; } double GetATR() { double atrValues[1]; if (CopyBuffer(ATR_Handle, 0, 0, 1, atrValues) <= 0) return 0; return atrValues[0]; }
- 绘制信号箭头
DrawSignalArrow函数会在图表上添加一个可视化提示，用以指示买入或卖出信号。它会根据信号类型和当前时间动态生成每个箭头的唯一名称，确保不会与现有对象重叠。如果已存在同名箭头，则会在创建新箭头之前将其删除。箭头的属性（如颜色、大小和类型）由用户定义的输入参数决定，从而实现了清晰且可自定义的视觉呈现。
void DrawSignalArrow(string signalType, double price, color arrowColor) { string arrowName = signalType + "_" + TimeToString(TimeCurrent(), TIME_MINUTES); if (ObjectFind(0, arrowName) != -1) ObjectDelete(0, arrowName); ObjectCreate(0, arrowName, OBJ_ARROW, 0, TimeCurrent(), price); ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_ARROWCODE, (signalType == "BuySignal") ? 233 : 234); ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_COLOR, arrowColor); ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_WIDTH, ArrowSize); }
- 显示止盈/止损汇总信息
DisplayTextSummary函数会提供信号的简要汇总，包括价格、止损和止盈水平。这些信息会以标签的形式显示在图表的左上角。该函数会根据ATR及其乘数来计算止盈和止损水平，提供可随市场波动性动态调整的水平。如果已存在汇总标签，则会在创建新标签之前将其删除。这样可以确保仅显示最新的信号信息，减少图表杂乱，提高可读性。
void DisplayTextSummary(string signalType, double price, double refPrice, double ATR) { string objectName = "SignalSummary"; if (ObjectFind(0, objectName) != -1) ObjectDelete(0, objectName); double SL = (signalType == "BUY") ? refPrice - (ATR * ATR_Multiplier) : refPrice + (ATR * ATR_Multiplier); double TP = (signalType == "BUY") ? price + (ATR * ATR_Multiplier) : price - (ATR * ATR_Multiplier); string summary = signalType + " Signal\n" + "Price: " + DoubleToString(price, 5) + "\n" + "TP: " + DoubleToString(TP, 5) + "\n" + "SL: " + DoubleToString(SL, 5); ObjectCreate(0, objectName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); ObjectSetString(0, objectName, OBJPROP_TEXT, summary); ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_COLOR, TextColor); ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_CORNER, CORNER_LEFT_UPPER); ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_XDISTANCE, 10); ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_YDISTANCE, 10); }
- 冷却期管理
void UpdateSignalTime() { lastSignalTime = iTime(NULL, 0, 0); // Store time of the current bar } int BarsSinceLastSignal() { datetime currentBarTime = iTime(NULL, 0, 0); if (lastSignalTime == 0) return INT_MAX; // No signals generated yet return (int)((currentBarTime - lastSignalTime) / PeriodSeconds()); }
测试结果我们来聊一聊回测，这是评估EA时必不可少的一个环节。本质上，回测就是让您的EA在历史市场数据上运行，看看它在过去的表现如何。这一过程对于判断您的策略是否适应不同的市场状况，以及深入了解其整体稳健性至关重要。
以下是回测时需要牢记的几个要点：
- 历史数据范围： 务必使用涵盖不同市场状况的数据，比如趋势市场和震荡市场。这样有助于您评估EA的适应性。
- 关键指标：通过重要指标来衡量表现，包括盈利因子、胜率、最大回撤和平均交易时长。这些指标能让您更清楚地了解策略的有效性。
- 优化：不要犹豫，尝试调整您的输入参数，比如EMA周期和RSI水平，找出特定交易品种或时间框架下最有效的设置。
- 可视化验证：最后，一定要检查您的EA生成的箭头和信号是否符合预期的交易逻辑。这是确保您的策略按设计运行的关键。
充分考虑这些因素，对您的EA进行全面回测，就能构建出更可靠、更有效的交易策略。
图例2. 测试结果1
上图展示了在29天的时间内，针对波动率75（1秒）指数在两个不同时间框架下所进行的测试。以下，我们将两个测试的结果以表格的形式呈现。
信号生成与表现表
- 表格1
|信号类型
|时间框架
|生成的总信号数
|有效信号（信号发出后价格上涨的情况）
|买入信号准确率（%）
|买入
|M30
|41
|33
|80.5%
|卖出
|M30
|21
|15
|71.4%
- 表格2
|信号类型
|时间框架
|生成的总信号数
|有效信号（信号发出后价格上涨的情况）
|买入信号准确率（%）
|买入
|H1
|19
|14
|73.6%
|卖出
|H1
|13
|8
|61.5%
以下是该EA实时测试结果的图示说明。
图例3. 测试结果2
让我们再来看一下下面的这张动图。
图例4. 测试结果3
参考信息：
- De Bondt, Werner F. M.与Richard Thaler合著：《股市是否存在过度反应现象？》，金融杂志，1985年
- Pindyck, Robert S.：《大宗商品现货与期货市场的动态：入门指南》，能源杂志，2001年
- J. Welles Wilder Jr.：《技术交易系统新概念》，趋势研究，1978年
结论
均值回归收割器EA基于均值回归原理，提供了一套可靠的信号生成系统，其买入信号准确率至少可达70%，表现令人瞩目。该系统利用ATR设定止损和止盈水平，使系统能够适应各种市场波动状况，在震荡市场中尤为有效。
然而，需要注意的是，在强劲的趋势市场中，该EA的效果可能会打折扣，这也是均值回归策略的典型特征。为提升交易体验，建议对参数进行微调，并探索为卖出信号增设附加的过滤器。由于该EA不会自动执行交易，因此其发出的信号对希望利用短期反转获利的手动交易者尤为有益。
简而言之，对于关注市场反转形态的交易者而言，均值回归收割器EA可以成为得力的助手。密切关注市场状况，并随时准备调整交易策略，您就能充分发挥这一工具在交易中的潜力。
|日期
|工具名
|描述
|版本
|更新
|备注
|01/10/24
|图表展示器
|以重影效果覆盖前一日价格走势的脚本
|1.0
|初始版本
|Lynnchris工具箱的第一个工具
|18/11/24
|分析评论
|以表格形式提供前一日的信息，并预测市场的未来方向
|1.0
|初始版本
|Lynnchris工具箱的第二个工具
|27/11/24
|分析大师
|每两小时定期更新市场指标
|1.01
|第二个版本
|Lynnchris工具箱的第三个工具
|02/12/24
|Analytics Forecaster
|集成Telegram通知功能，每两小时定时更新市场指标
|1.1
|第三个版本
|工具数4
|09/12/24
|波动率导航仪
|该EA通过布林带、RSI和ATR三大指标综合分析市场状况
|1.0
|初始版本
|工具数5
|19/12/24
|均值回归信号收割器
|运用均值回归策略分析市场并提供交易信号
|1.0
|初始版本
|工具数6
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您好，请问 mql4 版本在当前蜡烛上有箭头吗？
谢谢
khan