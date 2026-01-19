您应当知道的 MQL5 向导技术（第 56 部分）：比尔·威廉姆斯（Bill Williams）分形

概述

比尔·威廉姆斯的分形指标在已知收集品中一个关键且重要的指标。它主要识别所交易品种价格动作中的逆转点。基于分形的概念，作为一个重现的 5-柱线形态，如果 5-柱线的中间柱线最高价是最高点，往往被标记为看跌；如果中间柱线的最低价是最低点，则被标记为看涨。我们会像以往的 MQL5 向导文章一样，考察该指标的一些可用形态。





同向的连续分形

对于我们的第一个形态，形态-0，多头形态定义为一连串多头分形低点在/或接近前低点的位置。这通常被解读为市场此刻正在寻找支撑。重点要注意，连续分形低点是指低点之间没有分形高点。这是一个重要指标，因为典型形态是分形高点紧随分形低点交替出现。不过，对于看涨形态，这被认为表明不同买家在相似的价位入场，这再度夯实了在上涨前会有一个积累阶段的观点。

相较之，多个连续看跌分形高点可能映射出价格无法突破的阻力位。这种强烈的抵触（或在较大时间帧反复抵触）往往意味着强烈的卖压，以及可能的下跌趋势持续或开始。

我们实现的 MQL5 版本形态-0 如下：

bool CSignalFractals::IsPattern_0( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && FractalLow(X() + 1 ) != 0.0 && FractalLow(X()) != 0.0 ) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && FractalHigh(X() + 1 ) != 0.0 && FractalHigh(X()) != 0.0 ) { return ( true ); } return ( false ); }

默认情况下，内置指标套件中包含比尔·威廉姆斯分形指标。它需要做一些调整，在于它的上边界/高点、和下边界/点低缓冲区的很多数值在初次用到时会产生无效数字错误。因此，我们创建一个修改版，引入两个函数：FractalHigh 和 FractalLow。两者的代码清单如下：

double FractalHigh( int ind) { m_high.Refresh(- 1 ); if (m_high.MaxIndex(ind, 5 ) == ind) { return (m_high.GetData(ind)); } return ( 0.0 ); }

double FractalLow( int ind) { m_low.Refresh(- 1 ); if (m_low.MinIndex(ind, 5 ) == ind) { return (m_low.GetData(ind)); } return ( 0.0 ); }

在形态-0 函数中，我们 在检查看多信号时，简单地据前两根连续柱线调用 FractalLow 函数，或寻找看跌形态时同样调用 FractalHigh。如果需要过滤更多假信号，读者可增加连续柱线的数量来自定义。正如通常情况，在它们可获信任前，较少交易需要覆盖更长区间测试。我们针对该指标所有形态的测试，都依据 GBPUSD 的 2024 年 H4 时间帧执行，而形态已据 2023 年做过优化了。形态-0 的前向漫游为我们给出以下报告。

形态-0示意强劲趋势延续。因此，如果当时已获利了结，它有助于顺应盛行趋势重新开仓。





分形趋势突破

我们的第二个形态-1，看涨形式的定义首先参照一个曾作为阻力的看跌分形。看涨形态出现在价格逆势而上，果断突破这个分形高点之时。该突破被解读为买方压倒卖方，令原阻力位折返为支撑位，暗示趋势逆转。如果它发生在一个更宽的看涨趋势中，这也可能是强劲趋势的延续，而在小的时间帧内这并不明显。

看跌版本形态-1 则如预期般恰恰相反。看涨的低点分形之后，紧随价格将跌破分形低点。该突破被视为卖方掌控局面、为下跌趋势奠定基础的信号。我们的 MQL5 实现如下：

bool CSignalFractals::IsPattern_1( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && FractalHigh(X() + 1 ) != 0.0 && Close(X()) > FractalHigh(X() + 1 )) { return ( true ); } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && FractalLow(X() + 1 ) != 0.0 && Close(X()) < FractalLow(X() + 1 )) { return ( true ); } return ( false ); }

在我们上面的代码中，我们检查的是上一根柱线上的分形点，然后将当前收盘价与该分形的价格进行比较。正如逻辑论调，分形高点（看跌分形）与看涨形态相关，分形低点对看跌形态亦如此。

基于 2023 年开盘和收盘阈值进行优化，前瞻测试则从 2024年开始，为我们给出以下结果：

形态-1 之所以高出一筹，是因为与延续形态-0 不同，这可以作为逆反。有因于此，最好将它和其它指标配合使用。

分形内部（最低价的低点，最高价的高点）

形态-2 的看涨形式定义为看涨分形（波段低点）接近之前较宽分形范围。价格动作往往在该范围内压缩，低位分形几乎形成一条直线。故此，当价格移至该狭窄范围上方时，即确认看涨倾向，因为买方将价格推离盘整区域。

而翻过来说，随着看跌分形形成，如果摆动高点在先前的看跌分形范围内形成集群，这类似标记犹豫不决的阶段。一旦价格跌破该范围下限，则支撑失效，突破下行将确认看跌走势。这是我们实现的该方法 MQL5 版本：

bool CSignalFractals::IsPattern_2( ENUM_POSITION_TYPE T) { CArrayDouble _buffer; if (T == POSITION_TYPE_BUY ) { for ( int i = 0 ; i < m_periods; i++) { if (FractalLow(X() + i) != 0.0 ) { _buffer.Add(FractalLow(X() + i)); } } if (_buffer[_buffer.Maximum( 0 , _buffer.Total())] - _buffer[_buffer.Minimum( 0 , _buffer.Total())] <= fabs (Close(X()) - Close(X() + 10 ))) { return ( true ); } } else if (T == POSITION_TYPE_SELL ) { for ( int i = 0 ; i < m_periods; i++) { if (FractalHigh(X() + i) != 0.0 ) { _buffer.Add(FractalHigh(X() + i)); } } if (_buffer[_buffer.Maximum( 0 , _buffer.Total())] - _buffer[_buffer.Minimum( 0 , _buffer.Total())] <= fabs (Close(X()) - Close(X() + 10 ))) { return ( true ); } } return ( false ); }

实现这一形态需要，正如我们每次的方式，会用到一个数组标准类。这是因为我们正寻找的是覆盖固定区间的分形点，而我们能提取的数量是不确定的。据此，我们还需要了解这些分形点的标准差含义。

因为我们的数组类不像向量数据类型那样提供标准差函数，亦因计算密集，故我们选择取这些点的范围来替代。为了感知它们的范围是否被压缩，我们会将其与收盘价趋势的量级进行比较，如果更小，则我们得到确认。

严格来说，这是一个粗略的评估，在于在趋势行情中，当收盘价格变化量级较大时，任何一组分形点范围都会通过该测试。这就是为什么建议读者做一些修改，譬如说比较分形点范围、或其标准差与绝对值。该数值能通过优化来精调。

由向导汇编的智能系统经优化后，据 USDJPY 对，H4 时间帧，运行测试，为我们给出以下结果：

形态-2 为压缩形态，示意突破潜力。在多时间帧中，当时间帧较大时，您会得到较小的分形，通常意味着在扩张之前会出现挤压。





分形背离与价格动作

价格动作背离是我们的形态-3。对于该形态，当价格产生一个低点最低价（持续下行压力的指示），然而对应的看涨分形（波段低点）高于前一波段时，就会见到看涨背离。该背离被解读为看涨，理由是尽管价格下跌，但底部支撑正在增强，暗示看涨逆转马上到来。

另一方面，看跌背离是指价格形成更高的最高价，而看跌分形高点低于之前的高点。该设定通常表明尽管价格在上行，阻力仍在挤压价格，这可能是购买力下降、及您转下行的预警。我们实现的 MQL5 版本如下：

bool CSignalFractals::IsPattern_3( ENUM_POSITION_TYPE T) { CArrayDouble _buffer; if (T == POSITION_TYPE_BUY ) { for ( int i = 0 ; i < m_periods; i++) { if (FractalLow(X() + i) != 0.0 ) { _buffer.Add(FractalLow(X() + i)); } if (_buffer.Total() >= 2 ) { break ; } } if (_buffer[ 0 ] > _buffer[ 1 ] && Low(X()) < Low(X() + 1 )) { return ( true ); } } else if (T == POSITION_TYPE_SELL ) { for ( int i = 0 ; i < m_periods; i++) { if (FractalHigh(X() + i) != 0.0 ) { _buffer.Add(FractalHigh(X() + i)); } if (_buffer.Total() >= 2 ) { break ; } } if (_buffer[ 0 ] < _buffer[ 1 ] && High(X()) > High(X() + 1 )) { return ( true ); } } return ( false ); }

编写形态-3 代码还需用到 MQL5 IDE 中可用的标准数组类。主要原因已在形态-2 中提及，不过在本例中我们仅寻找两个分形点，而非覆盖输入参数 “m_periods” 设定周期内的集合。我们结合这两个分形点，和两个价格点极值来确立潜在信号，如上论调。

优化后的前向漫游测试，采用与前述形态类似的品种、时间帧、和测试周期，为我们呈现如下报告：

双胞对立分形（您转区域）

双胞对立分形构成了我们的形态-4。该形态的看涨形式涉及放置两个雷同的分形，一个看涨（在低位）、及一个看跌（在高位）。这两者交错形成了一个犹豫不决的区域。当价格从看涨分形反弹，并升至看跌分形之上时，看涨信号确认。

若看跌形式，序列是一个看涨分形，紧随一个看跌分形。如果价格从看跌（高位）分形反弹，并跌破看涨分形，则卖出信号确认。我们的 MQL5 版本代码如下：

bool CSignalFractals::IsPattern_4( ENUM_POSITION_TYPE T) { bool _1 = (FractalHigh(X() + 1 ) != 0.0 && FractalLow(X() + 1 ) != 0.0 ); bool _2 = (FractalHigh(X() + 2 ) != 0.0 && FractalLow(X() + 2 ) != 0.0 ); if (_1 || _2) { if (T == POSITION_TYPE_BUY ) { if ((_1 && Close(X()) > FractalHigh(X() + 1 )) || (_2 && Close(X()) > FractalHigh(X() + 2 ))) { return ( true ); } } else if (T == POSITION_TYPE_SELL ) { if ((_1 && Close(X()) < FractalLow(X() + 1 )) || (_2 && Close(X()) < FractalLow(X() + 2 ))) { return ( true ); } } } return ( false ); }

我们的代码用到两个布尔值来检查双胞分形形态。我们已选用 2 个布尔值，因为这种独特形态的影响可能会略微拖后（与滞后对立）。每个数值标记最后一根完整柱线，或其前一根柱线。如果找到该形态，我们只需检查收盘价是否跌破了上面解读的任何关键价位。

该形态优化后的前向漫游测试为我们给出以下报告：

连续出现的看涨和看跌分形也凸显出市场的另一个犹豫不决点。因此，两侧的突破信号就作为形态-4的信号。





分形确认波段高点 & 低点



对于该形态，即形态-5，我们考察覆盖一连串柱线的价格动作，其与分形基准的相对性。看涨形式定义为看涨分形（往往是潜在支撑位）设定，且后续价格动作并未显著跌破该价位。如果价格继续从该价位反弹，这就强化了其为看涨支撑区域的观点。

相较之，如果设定了一个分形高点，且后续价格动作未超过分形的高点基准，则看跌波段形式确立。此处的论调是，持续无法突破分形区的高位，强化了其作为阻力区间的角色，因此是看跌情绪的信号。我们实现的 MQL5 版本如下：

bool CSignalFractals::IsPattern_5( ENUM_POSITION_TYPE T) { vector _std; _std.Init( 5 ); _std.Fill( 0.0 ); if (T == POSITION_TYPE_BUY && FractalLow(X() + m_periods) != 0.0 ) { if (_std. CopyRates (m_symbol.Name(), m_period, 4 , 0 , m_periods) && _std.Std() <= fabs (Close(X()) - Close(X() + m_periods))) { return ( true ); } } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && FractalHigh(X() + m_periods)) { if (_std. CopyRates (m_symbol.Name(), m_period, 2 , 0 , m_periods) && _std.Std() <= fabs (Close(X()) - Close(X() + m_periods))) { return ( true ); } } return ( false ); }

我们上面的代码不仅用来复制所需的汇率缓冲区，还高效地提取其标准差。我们取该偏离，和收盘价距盛行趋势的量级进行比较，就如我们对形态-2 所做的那样。因此，形态-2 中浮现的瑕疵和注意事项于此均适用，故读者可自由修改附带的代码。

据上述类似的品种、窗口和时间帧优化后，运行一次向前测试，为我们给出如下报告：

在本系列中，之前我未做前向漫游测试，但由于测试窗口非常小，我们现在将其纳入作为标准。而会缺失的是覆盖训练期间的优化运行，因为两者同时进行会让文章过于拥挤。





分形失效波段



形态-6 专注于价格动作突破分形价位“失败”。对于看涨，在牛市分形波段之后，如果价格尝试向下突破且失败，即拒绝新低并快速逆转向上，这往往示意卖方已耗尽，买方需要介入。

相较之，对于看跌，当形成分形高点，并尝试突破该分形高位但失败时，这种“波段失败”被视为卖方掌控局势的信号，价格很可能头朝下跌趋势。MQL5 版本实现如下：

bool CSignalFractals::IsPattern_6( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && FractalLow(X() + 2 ) != 0.0 ) { if (Low(X() + 1 ) <= FractalLow(X() + 2 ) && Close(X()) >= High(X() + 2 )) { return ( true ); } } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && FractalHigh(X() + 2 ) != 0.0 ) { if (High(X() + 1 ) >= FractalHigh(X() + 2 ) && Close(X()) <= Low(X() + 2 )) { return ( true ); } } return ( false ); }

就编码而言，这是我们最直接了当的形态之一。如上论调，我们简单地将之前的最低价与其前的分形低点比较，然后比较收盘价与前一看涨时的两根柱线高点。我们在看跌时，遵照反向过程。至于历史回溯要选择多久，可由读者自行考虑。

在优化后进行前向漫游测试，正如形态0-5 同样的开仓和平仓阈值 ，为我们呈现如下报告：

若后续蜡烛未超过分形高位（或低位），往往被视为抵触。这是趋势耗尽的强烈信号。





围绕移动平均线的分形聚集

我们的第八个形态-7，结合了分形指标与移动平均线。对于看涨设置，当一连串分形低位聚集在移动平均线附近（例如 50-周期均线），这被视为移动平均线充当强支撑位的信号。因此，这些分形低位偏向为买方提供入场机会，一旦价格决定性突破最近的阻力位，甚至移动平均线，这就确认了看涨观点。

同样，看跌形式是指多个分形高位聚集在移动平均线周围，而此刻移动平均线充当阻力位。价格在这些价位反复遭抵触，且明显跌破支撑或移动平均线，则确认看跌倾向。MQL5 版本实现如下：

bool CSignalFractals::IsPattern_7( ENUM_POSITION_TYPE T) { CArrayDouble _buffer; if (T == POSITION_TYPE_BUY ) { for ( int i = 1 ; i < m_periods; i++) { if (FractalLow(X() + i) != 0.0 ) { _buffer.Add( fabs (FractalLow(X() + i) - MA(X() + i))); } } if (_buffer[_buffer.Maximum( 0 , _buffer.Total())] <= fabs (Close(X() + 1 ) - Close(X() + m_periods)) && Close(X() + 1 ) <= MA(X() + 1 ) && Close(X()) > MA(X())) { return ( true ); } } else if (T == POSITION_TYPE_SELL ) { for ( int i = 1 ; i < m_periods; i++) { if (FractalHigh(X() + i) != 0.0 ) { _buffer.Add( fabs (FractalHigh(X() + i) - MA(X() + i))); } } if (_buffer[_buffer.Maximum( 0 , _buffer.Total())] <= fabs (Close(X() + 1 ) - Close(X() + m_periods)) && Close(X() + 1 ) >= MA(X() + 1 ) && Close(X()) < MA(X())) { return ( true ); } } return ( false ); }

形态-7 如同形态-2、形态-3，也用到数组类，但这次是记录分形点与移动平均线之间的缝隙大小。如上论调，我们正在寻找尽可能缩小该缺口的状况，这就是为什么我们从缓冲区内取所有缝隙点的最大值。我们再次将这一量级与盛行趋势进行比较，故提醒读者如上其它形态所述进行调整，譬如形态-6。

按照上述形态优化时所用的品种和输入设置进行前向漫游测试，为我们给出如下报告：

当许多分形在移动平均线附近固定时，它暗示存在一个枢轴区域，并依聚集突破确认延续或逆转。





分形缝隙形态

对于形态-8，看涨信号是当看涨分形低位处于价格缝隙附近（通常在高波动性、或新闻驱动的价格动作期间）。在这种状况下，更细充当支撑区。缝隙处存在分形，则被解读为买家把该区域视作一个机会。一旦缺口被“填补”或维持，很可能会出现上行。

看跌形式还指当一个看跌分形高点出现在价格缝隙附近，或上端开放位置。在这种状况下，缝隙代表了一个阻力位。分形的存在表明卖方正在防守该价位，如果价格开始下行，则会锁定看跌趋势。我们实现的 MQL5 版本如下：

bool CSignalFractals::IsPattern_8( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && FractalLow(X() + 2 ) != 0.0 ) { if (Low(X() + 1 ) > High(X() + 2 ) && Close(X()) >= High(X() + 2 )) { return ( true ); } } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && FractalHigh(X() + 2 ) != 0.0 ) { if (High(X() + 1 ) < Low(X() + 2 ) && Close(X()) <= Low(X() + 2 )) { return ( true ); } } return ( false ); }

对于形态-8，我们只是对价格缺口感兴趣，故我们的上述实现几乎和形态-6 一样直接了当。

按照与上面类似的品种和测试环境设置进行前瞻漫游测试，USDJPY 的 2023 年 H4 时间帧，给出如下：

价格缺口与分形突破的巧合始终放大价格走势。不过，这种设置在新闻驱动的事件中更为常见。





分形排列与斐波那契级别

我们的最终形态是把分形和斐波那契级别结合。当低位分形与关键的斐波那契回撤级别重合时，就会出现看涨排列。在分形所识别支撑、与斐波那契级别重合，强化了支撑区域的强度。因此，这一双重确认充当了健壮的看涨信号 — 如果价格维持该级别。通常，这可能是反弹或趋势延续的信号。

在看跌形式中，高位分形与关键的斐波那契回撤级别排列。这种排列会在那一点强化阻力。如果价格难以突破斐波那契区域，取而代之从重合区向下反转，则看跌信号确认。两种设置的 MQL5 版本编码如下：

bool CSignalFractals::IsPattern_9( ENUM_POSITION_TYPE T) { if (T == POSITION_TYPE_BUY && FractalLow(X()) != 0.0 ) { if (Is_Fibo_Level(X())) { return ( true ); } } else if (T == POSITION_TYPE_SELL && FractalHigh(X()) != 0.0 ) { if (Is_Fibo_Level(X())) { return ( true ); } } return ( false ); }

如何为我们的最终形态编码有些难以构思，因为这在手工交易中始终显而易见，但遇到自动化却是困难重重。我们该如何“绘制”和标记斐波那契级别？我们设计了一个底层函数来帮助我们实现这一点，我们称其为 “Is_Fibo_Level()”。其代码给出如下：

bool Is_Fibo_Level( int ind) { double _r= 0.0 ; vector _h,_l; int _size = 3 * PeriodSeconds ( PERIOD_MN1 ) / PeriodSeconds (m_period); _h.Init(_size); _l.Init(_size); if (_h. CopyRates (m_symbol.Name(),m_period, 2 , 0 ,_size) && _l. CopyRates (m_symbol.Name(),m_period, 4 , 0 ,_size)) { _r = _h.Max()-_l.Min(); if (_l.Min()-ATR(ind) <= Close(ind) && Close(ind) <= _l.Min()+ATR(ind)) { return ( true ); } else if (_l.Min()+( 0.236 *_r)-ATR(ind) <= Close(ind) && Close(ind) <= _l.Min()+( 0.236 *_r)+ATR(ind)) { return ( true ); } else if (_l.Min()+( 0.382 *_r)-ATR(ind) <= Close(ind) && Close(ind) <= _l.Min()+( 0.382 *_r)+ATR(ind)) { return ( true ); } else if (_l.Min()+( 0.5 *_r)-ATR(ind) <= Close(ind) && Close(ind) <= _l.Min()+( 0.5 *_r)+ATR(ind)) { return ( true ); } else if (_l.Min()+( 0.618 *_r)-ATR(ind) <= Close(ind) && Close(ind) <= _l.Min()+( 0.618 *_r)+ATR(ind)) { return ( true ); } else if (_h.Max()-ATR(ind) <= Close(ind) && Close(ind) <= _h.Max()+ATR(ind)) { return ( true ); } } return ( false ); }

该函数简单地从过去三个月的价格里抽样，一个任意的时间区间显然无法像手工设置那样捕捉关键价位。人们总说，“布丁的证据在于吃“，故大概过于纠结于我们手工的视角，或许就不能转化为交易绩效，这也是我们将其开发成形态-9 的原因，我们简单地寻找分形点与该函数级别之间的重合。ATR 也被用来设定我们非常底层的级别宽度，故如果有三个月窗口内的波动率较低这样的事件，出现大量重叠在所难免。对于感兴趣的读者，这可作为修改时的起点。

如我们针对其它五种形态所做的那样，前向漫游测试为我们给出这样的报告：

因此，这一形态可作为关键逆转区域的确认。在这些系列中，每当我们查看形态时，也考虑过不只用一个形态的选项（如上述 9 种形态），也可将所有形态组合运用。





组合形态

附带的代码涵盖了我们所有 9 种形态，均以自定义信号类的形式。我们在 MQL5 向导中用该类来汇编智能系统。这里和这里都有关于如何操作的指南。我们上述进行的单一形态优化和测试，基于分配输入参数映射 — 使用一种特殊索引，形式为 2 的幂次方，幂值是形态的索引。故形态-5 是 2^5，其结果是 32，形态-7 就是 128，依此类推。当配合多个形态交易时，这个输入作为一张映射图，而非指向特定形态的指针。我们有 9 个形态，故参数的最大值是 2^9，即 512 减一（因为我们从零开始计数）。

如果我们据开盘和收盘阈值来优化最佳形态组合，那么我们的最佳输入设置如下：

据训练数据运行测试，为我们给出以下报告：

而前向漫游测试，到来年 2024 年，为我们给出以下结果：

我认为这些结果印证了之前文章中强调的观点，即组合多种形态需要交易者具备专业知识。他需要非常具体地组合形态。从优化运行中应当不能寻出答案。我们已考察了各个形态的前瞻测试。这是基于一年如此长度的测试区间，而过去的绩效并不代表未来结果。我还要说，选择信号形态时需要有针对性的方式，而这与平均化对立。

时间帧的重要性

分形的解读高度主观化，取决于所用的时间帧。较高时间帧如 H4、日报、和周线能提供更强、且更可靠的信号，因为它们偏重过滤大量市场杂音。这些时间帧上的分形往往标记着关键支撑和阻力位，而这是机构和长线交易者所关注的。信号生成的形式非常缓慢，这对许多交易者来说可能令人沮丧，但它们一旦形成，往往是高置信度的设置。

翻过另一面，M15、M20、M30 等较低时间帧的出现频率更高，但由于短期价格波动，可靠性较低。它们最适合剥头皮策略，因为更有利快速反应。不过，作为规则，它们更容易出现假突破，需要额外的过滤器来提升准确度。

还有中性时间帧 H1、H2，纸面上应能在两者之间找到折中。邀请读者去探究这一切的真实性；然而，最佳实践表明，在较长时间帧内组合分形效果良好。

结束语

分形在流动性高、且机构兴趣强烈的市场中趋于坚定的存在。低成交量价格尖刺必然会产生假分形，并很快被否定，这就是为何交易量分析、或足迹图表能增加基于分形的决策信心。

话尽于此，我们已考察了这个非常“关键”指标的 9 个独立形态，虽然它在较短时间帧上存在主要缺点，但如果耐心地在较长时间帧内使用，可能会产生有趣的结果，正如我们从某些形态 1 年期的前向漫游测试中所见。