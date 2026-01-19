文章 "您应当知道的 MQL5 向导技术（第 56 部分）：比尔·威廉姆斯（Bill Williams）分形" 新评论 MetaQuotes 2026.01.19 09:07 新文章 您应当知道的 MQL5 向导技术（第 56 部分）：比尔·威廉姆斯（Bill Williams）分形已发布： 比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的分形是一个强有力的指标，在价格图标上初现时很容易被忽视。它出现得过于繁忙，大概也不够精锐。我们的靶标是配以由向导汇编的智能系统针对所有指标进行前向漫游测试，检验其在各种形态下能够取得怎样的成果，从而揭开该指标的面纱。 比尔·威廉姆斯的分形指标在已知收集品中一个关键且重要的指标。它主要识别所交易品种价格动作中的逆转点。基于分形的概念，作为一个重现的 5-柱线形态，如果 5-柱线的中间柱线最高价是最高点，往往被标记为看跌；如果中间柱线的最低价是最低点，则被标记为看涨。我们会像以往的 MQL5 向导文章一样，考察该指标的一些可用形态。 对于我们的第一个形态，形态-0，多头形态定义为一连串多头分形低点在/或接近前低点的位置。这通常被解读为市场此刻正在寻找支撑。重点要注意，连续分形低点是指低点之间没有分形高点。这是一个重要指标，因为典型形态是分形高点紧随分形低点交替出现。不过，对于看涨形态，这被认为表明不同买家在相似的价位入场，这再度夯实了在上涨前会有一个积累阶段的观点。 作者：Stephen Njuki 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 您应当知道的 MQL5 向导技术（第 56 部分）：比尔·威廉姆斯（Bill Williams）分形已发布：
比尔·威廉姆斯的分形指标在已知收集品中一个关键且重要的指标。它主要识别所交易品种价格动作中的逆转点。基于分形的概念，作为一个重现的 5-柱线形态，如果 5-柱线的中间柱线最高价是最高点，往往被标记为看跌；如果中间柱线的最低价是最低点，则被标记为看涨。我们会像以往的 MQL5 向导文章一样，考察该指标的一些可用形态。
对于我们的第一个形态，形态-0，多头形态定义为一连串多头分形低点在/或接近前低点的位置。这通常被解读为市场此刻正在寻找支撑。重点要注意，连续分形低点是指低点之间没有分形高点。这是一个重要指标，因为典型形态是分形高点紧随分形低点交替出现。不过，对于看涨形态，这被认为表明不同买家在相似的价位入场，这再度夯实了在上涨前会有一个积累阶段的观点。
作者：Stephen Njuki