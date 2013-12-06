中测试移动平均线计算的性能

简介



移动平均线的使用在市场时间序列的分析中、在指标和 EA 交易的编程中都是一种常见的实践方法。它是最流行的价格数据平滑方法。在新版本的 MQL 语言中，有成打的移动平均线算法可供使用。

它们之间有何差异？计算速度确实取决于某些移动平均线的算法吗？哪种算法最快？

与 MetaTrader 4 相比，在 MetaTrader 5 中移动平均线的计算速度加快了吗？有很多此类问题出现。因此，让我们探讨一下其中的大多数问题。

当然，新平台的速度令人印象深刻，但是最好通过实验检查一下。

1. 测试条件

计算速度取决于很多因素。因此，本研究作为结果获得的数据在其他测试条件下可能有所不同。换言之，性能的绝对值将有所不同，但是相对值将是类似的（针对某个平台）。

因此 MQL5 中的 iMA 函数本身不返回计算结果（它返回指标的句柄），我们将测试两个函数的速度：iMA 和 CopyBuffer。

CPU：Core i7 965

交易品种："EURUSD"

价格数据大小：10000 个元素



客户端：自主交易，图表中的最大柱数设置为 10000



移动平均线模型：MODE_SMA、MODE_EMA、MODE_SMMA、MODE_LWMA

计算速度的精确度限制为两位有效数字



移动平均线函数的可能调用数量：7







2. 如何测试



测试条件：

要测量移动平均线的计算时间，我们使用 GetTickCount() 函数，该函数运行于毫秒级别。此精确度还不足够，因此我们需要组织某些循环以提高测量的质量。

但是，如果我们用相同的计算和相同的输入数据多次重复循环，则结果会失真。该事实的原因如下：iMA 函数在客户端的全局缓存中创建相应技术指标的一个副本。如果在全局缓存中已经存在一个指标的副本（具有相同的参数），则不创建新的副本，指标副本的引用计数器增大。

换言之，整个缓存指标仅在第一次调用时计算一次，所有后续的调用仅采用已经存在的值，它仅重新计算新的数据。

因此，应按这样的方式组织循环：指标的输入参数在循环期间是唯一的。我们已经选择了三个这样的参数：平均周期、时间框架和应用的价格。

参数

值范围

平均周期

从 1 至 100

时间框架

М1、М5、М15、М30

应用的价格

PRICE_CLOSE、PRICE_OPEN、PRICE_HIGH、PRICE_LOW、PRICE_MEDIAN、PRICE_TYPICAL、PRICE_WEIGHTED



表 1. 输入参数的范围

我们将使用七种不同的调用方法计算含有 10000 个元素的数组的移动平均值（详情见第 4 节）。





3. 研究结果



我们已经将所有结果组合在表 1 中，使用以秒为单位的计算时间来评估计算性能（见表 1）。程序计算了 100х4х7=2800 类移动平均线，并且我们确定含有 10000 个元素的价格数组的计算时间。单次循环的计算时间约等于总时间除以 2800。例如，对于案例 1 和 SMA 模式，它约等于 0.0028/2800。

模式

MODE_SMA MODE_EMA MODE_SMMA MODE_LWMA 平台

0 （见第 4.1 节）

0,0041 0,0040 0,0043 0,0041 MetaTrader 4 1 （见第 4.2 节） 0,0028 0,00023 0,00027 0,0045 MetaTrader 5

2 （见第 4.3 节） 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 MetaTrader 5 3 （见第 4.4 节） 0,0998 0,0997 0,0998 0,0998 MetaTrader 5 4 （见第 4.5 节） 0,0996 0,0996 0,0996 0,0996 MetaTrader 5 5 （见第 4.6 节） 0,0030 0,0029 0,0029 0,0029 MetaTrader 5 6 （见第 4.7 节） 0,000140 0,000121 0,000117 0,0035 MetaTrader 5

表 2. 结果

将在下文讨论测试案例的意义（第 4.1-4.7 节）。让我们评估移动平均线计算性能的整个画面。

为方便起见，在图表中表示结果（见图 1-5）。移动平均线的调用类型在 X 轴上表示（见表 2），用对数刻度 -1 表示 Y 轴的值，因此，值越大，性能越快。每个计算模型（SMA、EMA、SMMA、LWMA）对应于图表中的一根柱。

图 1. 不同移动平均线算法的性能测试结果

可以看到在不同的移动平均线计算案例中计算速度出现显著差异。这意味着什么？由 MQL5 开发人员提供的几种移动平均线算法具有不同的计算性能：有很快的算法（案例 6）和较慢的算法（案例 3 和 4）。因此，在用 MQL5 编写使用移动平均线的程序时，必须选择正确的算法。

在以下的图中详细说明了各个移动平均线模型 (0-6) 的计算时间，见表 2。

图 2. MODE_SMA 模式的移动平均线计算性能

图 3. MODE_EMA 模式的移动平均线计算性能

图 4. MODE_SMMA 模式的移动平均线计算性能

图 5. MODE_LWMA 模式的移动平均线计算性能

比较两个平台的计算性能非常有趣：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。表 2 中的案例 0 (MQL4) 和案例 1 (MQL5) 显示了结果。

为方便起见，让我们将 iMA 标准指标的计算结果组合到单独的图和表中（见图 6）。测试的计算时间以 Y 轴表示。

图 6. MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 计算性能的比较图

结论 ：

新的 MetaTrader 5 平台比以前的 MetaTrader 4 快 40%。

SMA、EMA 和 SMMA 模型（案例 6），以及 LWMA（案例 2 和 5）实现了更快的性能。 对于测试案例，在使用标准指标 iMA 时，不同模型的计算性能实际上是相同的。对于 MovingAverages.mqh 库函数而言，事实并非如此。对于不同的模型，性能几乎相差一个量级 (0.00023~0.0045)。

表示的结果对应于“冷启动”，在客户端的全局缓存中没有任何预先计算的数据。





4. 案例研究



MQL5 开发人员建议使用以下获取标准技术指标的值的方法：

double MA[]; int MA_handle; int OnInit () { MA_handle= iMA ( NULL , 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (MA_handle< 0 ) { Print ( "此 iMA 对象不能创建: MA_handle= " , INVALID_HANDLE ); Print ( "运行时错误 = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } return ( 0 ); } void OnTick () { if ( CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 100 ,MA)<= 0 ) return ; ArraySetAsSeries (MA,true); }

在“MQL5 初学者：在‘EA 交易’中使用技术指标的指南”一文中详细说明了此方法。

要测试移动平均线的计算性能，最好使用脚本，因为它能执行所有计算而不必等待事件（例如新的价格变动事件等）。

没有必要针对所有测试案例测试一个单独的通用程序，因此我们将为每个移动平均线计算案例创建单独的脚本。

那么，让我们详细考虑移动平均线计算的每个案例。





4.1. 案例 0



在这个案例中，我们测量 MQL4 的技术指标 iMA 的计算性能。计算在 MetaTrader4 中进行并且计算所有数据。

模型 结果 最佳结果

MODE_SMA 0,0041 0.000140（案例 6）

MODE_EMA 0,0040 0.000121（案例 6）

MODE_SMMA 0,0043 0.000117（案例 6）

MODE_LWMA 0,0041 0.0029（案例 2、5）



此案例的代码如下 (MQL4)：

int M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; int P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; int start() { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); Print ( "开始 " ); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test0(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; Print ( "总计时间 [msec] " ,time); time=time/ 1000 /m/p/periodMA; Print ( "性能 [sec] " ,DoubleToStr(time, 10 )); return ( 0 ); } void Test0() { for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]= iMA ( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p],i); } }

注： 此代码不能在 MetaTrader 5 中运行，因为它是用 MQL4 编写的。应该在 MetaTrader 4 客户端中执行它。





4.2. 案例 1

在这个案例中，我们执行了 4 个模型的计算：案例 1 (SMA)、案例 2 (EMA)、案例 3 (SMMA) 和案例 4 (LWMA) 使用 MovingAverages.mqh 库函数。

用所有数据数组执行计算。

模型

结果 最佳结果

MODE_SMA

0,0028

0.000140（案例 6） MODE_EMA

0,00023

0.000121（案例 6） MODE_SMMA

0,00027 0.000117（案例 6） MODE_LWMA

0,0045 0.0029（案例 2、5）

#include <MovingAverages.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[],close[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; int OnStart () { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (buf,false); ArraySetAsSeries (close,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { CopyClose ( _Symbol ,M[m], 0 ,count,close); for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test1(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test1() { for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]=SimpleMA(i,periodMA,close); } } void Test2() { buf[ 0 ]=close[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i<count;i++) { buf[i]=ExponentialMA(i,periodMA,buf[i- 1 ],close); } } void Test3() { buf[ 0 ]=close[ 0 ]; for ( int i= 1 ;i<count;i++) { buf[i]=SmoothedMA(i,periodMA,buf[i- 1 ],close); } } void Test4() { for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]=LinearWeightedMA(i,periodMA,close); } }

注： 我们已经计划在数组中使用几种类型的数据，但是为了简单起见，我们仅使用一个含有收盘价数据的数组（这不影响计算性能）。





4.3. 案例 2



在这个案例中，我们使用 iMA 标准技术指标和测试 5。

用所有数据数组执行计算。

模型 结果 最佳结果 MODE_SMA 0,0029 0.000140（案例 6） MODE_EMA 0,0029 0.000121（案例 6） MODE_SMMA 0,0029 0.000117（案例 6） MODE_LWMA 0,0029 0.0029（案例 2、5）

ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; double MA[]; int MA_handle; int OnStart () { startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test5(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test5() { MA_handle= iMA ( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p]); while ( BarsCalculated (MA_handle)<count){} CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 ,count,MA); }





4.4. 案例 3



在案例 3 中，使用标准库类中的指标处理类。

使用元素对元素的数据复制。用所有数据数组执行计算。

模型 结果 最佳结果 MODE_SMA 0,0998 0.000140（案例 6） MODE_EMA 0,0997 0.000121（案例 6） MODE_SMMA 0,0998 0.000117（案例 6） MODE_LWMA 0,0998 0.0029（案例 2、5）

#include <Indicators\Trend.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; CiMA objMA; int OnStart () { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (buf,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test6(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test6() { objMA.Create( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p]); objMA.BuffSize(count); objMA.Refresh( 1 ); for ( int i= 0 ;i<count;i++) { buf[i]=objMA.Main(i); } }

4.5. 案例 4



在案例 4 中，使用标准库类中的指标处理类。

作为整体复制指标缓存的数组。用所有数据数组执行计算。

模型 结果 最佳结果 MODE_SMA 0,0996 0.000140（案例 6） MODE_EMA 0,0996 0.000121（案例 6） MODE_SMMA 0,0996 0.000117（案例 6） MODE_LWMA 0,0996 0.0029（案例 2、5）

#include <Indicators\Trend.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[]; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; CiMA objMA; int OnStart () { if ( ArrayResize (buf,count)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (buf,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test7(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test7() { objMA.Create( NULL ,M[m],periodMA, 0 , MODE_SMA ,P[p]); objMA.BuffSize(count); objMA.Refresh( 1 ); objMA.GetData( 0 ,count, 0 ,buf); }

4.6. 案例 5



使用测试 8：使用 IndicatorCreate 函数创建指标句柄。

模型 结果 最佳结果 MODE_SMA 0,0030 0.000140（案例 6） MODE_EMA 0,0029 0.000121（案例 6） MODE_SMMA 0,0029 0.000117（案例 6） MODE_LWMA 0,0029 0.0029（案例 2、5）

ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double time; int count= 10000 ; int startGTC,endGTC; int m,p; double MA[]; int MA_handle; MqlParam params[]; int OnStart () { ArrayResize (params, 4 ); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test8(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test8() { params[ 0 ].type = TYPE_INT ; params[ 0 ].integer_value=periodMA; params[ 1 ].type = TYPE_INT ; params[ 1 ].integer_value= 0 ; params[ 2 ].type = TYPE_INT ; params[ 2 ].integer_value= MODE_SMA ; params[ 3 ].type = TYPE_INT ; params[ 3 ].integer_value=P[p]; MA_handle= IndicatorCreate ( NULL ,M[m], IND_MA , 4 ,params); while ( BarsCalculated (MA_handle)<count){} CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 ,count,MA); }





4.7. 案例 6



用所有数据数组执行计算。

在这个案例中，我们执行了 4 个模型的计算：案例 9 (SMA)、案例 10 (EMA)、案例 11 (SMMA) 和案例 12 (LWMA) 使用 MovingAverages.mqh 库函数（与来自 MQL4 的 iMAOnArray 类似的缓存函数）。

用所有数据数组执行计算。

模型 结果 最佳结果 MODE_SMA 0,000140 0.000140（案例 6） MODE_EMA 0,000121 0.000121（案例 6） MODE_SMMA 0,000117 0.000117（案例 6） MODE_LWMA 0,00350 0.0029（案例 2、5）

#include <MovingAverages.mqh> ENUM_TIMEFRAMES M[ 4 ]= { PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 }; ENUM_APPLIED_PRICE P[ 7 ]= { PRICE_CLOSE , PRICE_OPEN , PRICE_HIGH , PRICE_LOW , PRICE_MEDIAN , PRICE_TYPICAL , PRICE_WEIGHTED }; int periodMA; double buf[],arr[]; double close[]; double time; int count= 10000 ,total; int startGTC,endGTC; int m,p; int OnStart () { CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 ,count,close); total= ArrayCopy (arr,close); if ( ArrayResize (buf,total)< 0 ) return (- 1 ); ArraySetAsSeries (close,false); ArraySetAsSeries (arr,false); ArraySetAsSeries (buf,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { CopyClose ( _Symbol ,M[m], 0 ,count,close); total= ArrayCopy (arr,close); for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test9(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; return ( 0 ); } void Test9() { SimpleMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test10() { ExponentialMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test11() { SmoothedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test12() { LinearWeightedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); }

注： 我们已经计划在数组中使用几种类型的数据，但是为了简单起见，我们仅使用一个含有收盘价数据的数组（这不影响计算性能）。





5. 结果的输出



为了输出结果并检查移动平均线，我使用了 PrintTest 函数：

void PrintTest( const int position, const double &price[]) { Print ( "总计时间 [msec] " ,(endGTC-startGTC)); Print ( "性能 [sec] " ,time); Print (position, " - 数组元素 = " ,price[position]); }

可以按以下方式调用它（柱的位置和数据数组是函数的参数）：

ArraySetAsSeries (buf,false); ArraySetAsSeries (close,false); startGTC= GetTickCount (); for (m= 0 ;m<= 3 ;m++) { for (p= 0 ;p<= 6 ;p++) { for (periodMA= 1 ;periodMA<= 100 ;periodMA++) { Test(); } } } endGTC= GetTickCount (); time=endGTC-startGTC; time=time/ 1000 /m/p/periodMA; ArraySetAsSeries (buf,true); ArraySetAsSeries (close,true); PrintTest( 0 ,buf); PrintTest( 0 ,close);

注意，数组索引在计算之前和计算之后是不同的。

重要须知：在计算期间，AsSeries 标记被设置为 false，在打印结果时，被设置为 true。





6. 其他调查



为了回答有关初始参数对计算性能的影响的问题，进行了某些其他测量。

如我们所记住的，案例 6 具有最佳性能，因此我们将使用它。

测试参数：



模式

时间框架

平均周期

1

М1

144

2

М5

144 3

М15

144 4

М30

144 5

М1 21

6

М1 34

7

М1 55

8

М1 89

9

М1 233

10

М1 377

11

М1 610

12

М1 987



表 3. 其他调查



测试的源代码：

void Test_SMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); SimpleMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test_EMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); ExponentialMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test_SMMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); SmoothedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); } void Test_LWMA( int periodMA, ENUM_TIMEFRAMES periodTF) { CopyClose ( _Symbol ,periodTF, 0 ,count,close); int total= ArrayCopy (arr,close); LinearWeightedMAOnBuffer(total, 0 , 0 ,periodMA,arr,buf); }

对于其他测试，我们将使用自动测试程序，其图形用户界面如图 7 所示。

图 7. 用于自动测试的自动测试程序

结果 ：（X 轴具有对数时间序列）

图 8. 时间框架参数 (Y) 和移动平均线计算性能 (X)

图 9. 周期参数 (Y) 和移动平均线计算性能 (X)



从其他调查的结果得出的结论 ：

时间框架参数并不重要，它不影响计算性能（见图 8）。 对于模型 SMA、EMA 和 SMMA 的移动平均线计算的性能，周期并不是重要的参数。但是相反，它显著减慢 LWMA 模型的计算（从 0.00373 秒到 0.145 秒）。





总结

不正确地选择移动平均线算法会降低程序的计算性能。