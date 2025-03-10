构建K线图趋势约束模型（第8部分）：EA的开发（一）

内容：





引言



MetaEditor软件包含一个编译器，能够有效地管理在分析尝试中检测到的错误。这个工具帮助我发现了为什么之前的版本未能按预期显示风险-回报矩形。尽管程序成功编译，但问题并不在于代码本身。相反，问题在于在历史K线图的范围内没有任何内容被显示，这主要是由于某些特定的技术细节导致。



历史K线图的值默认设置过高，为5000根K线。 在单个程序中使用多个缓冲区会增加计算的复杂性，这可能会减缓指标图表窗口的显示速度。

在简要讨论我们如何解决遇到的问题之后，我们将转向本文的主要目标：开发基于改进的趋势约束指标的EA。以下展示了一个独立脚本运行的图像，它成功解决了我们最初希望通过主指标解决的问题。

使用矩形自动绘制的风险和回报矩形





之前绘制风险和回报矩形时所遇挑战的解决方案

为解决指标程序中的挑战：

我们将回顾周期从5000根K线减少到1000根，从而显著减少了需要计算的数据量。 我们通过创建一个独立脚本作为工具集的一部分，来减轻程序的工作量。该脚本专门检查指标中由缓冲区6和缓冲区7处理的条件。一旦这些条件满足，脚本就会绘制必要的风险-回报矩形，并放置带有入场价格、止损和获利价格标签的线条。然而，需要注意的是，该脚本只执行一次性任务，并不持续运行。用户需要手动将脚本添加到图表中，才能通过绘制的图形和价格标记可视化交易水平。

以下是脚本程序启动的图像：

趋势约束风险-回报（R-R）脚本：在移动平均线交叉时绘制风险和回报矩形

通过将这一功能独立出来，我们确保了指标能够平稳运行，避免了计算机或交易终端出现卡顿。将风险-回报矩形纳入其中并标记出场水平，使交易者能够提前直观地评估交易方向和目标，从而能够在没有EA的情况下进行手动交易。该脚本程序具备所需的逻辑，运行完美无缺。以下是我们的完整脚本程序。

#property strict #property script_show_inputs #property copyright "2024 Clemence Benjamin" #property version "1.00" #property link "https://www.mql5.com/en/users/billionaire2024/seller" #property description "A script program for drawing risk and rewars rectangles based on Moving Averaage crossover." input int FastMAPeriod = 14 ; input int SlowMAPeriod = 50 ; input double RiskHeightPoints = 5000.0 ; input double RewardHeightPoints = 15000.0 ; input color RiskColor = clrIndianRed ; input color RewardColor = clrSpringGreen ; input int MaxBars = 500 ; input int RectangleWidth = 10 ; input bool FillRectangles = true ; input int FillTransparency = 128 ; void OnStart () { DeleteExistingObjects(); int i, limit; double FastMA[], SlowMA[]; double closePrice, riskLevel, rewardLevel; if ( iMA ( NULL , 0 , FastMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ) < 0 || iMA ( NULL , 0 , SlowMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ) < 0 ) { Print ( "Error in calculating moving averages." ); return ; } ArraySetAsSeries (FastMA, true ); ArraySetAsSeries (SlowMA, true ); CopyBuffer ( iMA ( NULL , 0 , FastMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ), 0 , 0 , MaxBars, FastMA); CopyBuffer ( iMA ( NULL , 0 , SlowMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ), 0 , 0 , MaxBars, SlowMA); limit = MathMin ( ArraySize (FastMA), ArraySize (SlowMA)); for (i = 1 ; i < limit - 1 ; i++) { if (FastMA[i] > SlowMA[i] && FastMA[i - 1 ] <= SlowMA[i - 1 ]) { closePrice = iClose ( NULL , 0 , i); riskLevel = closePrice + RiskHeightPoints * Point (); rewardLevel = closePrice - RewardHeightPoints * Point (); DrawRectangle( "Risk_" + IntegerToString (i), i, closePrice, i - RectangleWidth, riskLevel, RiskColor); DrawRectangle( "Reward_" + IntegerToString (i), i, closePrice, i - RectangleWidth, rewardLevel, RewardColor); DrawPriceLine( "Entry_" + IntegerToString (i), i, closePrice, clrBlue , "Entry: " + DoubleToString (closePrice, _Digits )); DrawPriceLine( "StopLoss_" + IntegerToString (i), i, riskLevel, clrRed , "Stop Loss: " + DoubleToString (riskLevel, _Digits )); DrawPriceLine( "TakeProfit_" + IntegerToString (i), i, rewardLevel, clrGreen , "Take Profit: " + DoubleToString (rewardLevel, _Digits )); } else if (FastMA[i] < SlowMA[i] && FastMA[i - 1 ] >= SlowMA[i - 1 ]) { closePrice = iClose ( NULL , 0 , i); riskLevel = closePrice - RiskHeightPoints * Point (); rewardLevel = closePrice + RewardHeightPoints * Point (); DrawRectangle( "Risk_" + IntegerToString (i), i, closePrice, i - RectangleWidth, riskLevel, RiskColor); DrawRectangle( "Reward_" + IntegerToString (i), i, closePrice, i - RectangleWidth, rewardLevel, RewardColor); DrawPriceLine( "Entry_" + IntegerToString (i), i, closePrice, clrBlue , "Entry: " + DoubleToString (closePrice, _Digits )); DrawPriceLine( "StopLoss_" + IntegerToString (i), i, riskLevel, clrRed , "Stop Loss: " + DoubleToString (riskLevel, _Digits )); DrawPriceLine( "TakeProfit_" + IntegerToString (i), i, rewardLevel, clrGreen , "Take Profit: " + DoubleToString (rewardLevel, _Digits )); } } } void DeleteExistingObjects() { int totalObjects = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int i = totalObjects - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName ( 0 , i, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "Risk_" ) >= 0 || StringFind (name, "Reward_" ) >= 0 || StringFind (name, "Entry_" ) >= 0 || StringFind (name, "StopLoss_" ) >= 0 || StringFind (name, "TakeProfit_" ) >= 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } } void DrawRectangle( string name, int startBar, double startPrice, int endBar, double endPrice, color rectColor) { if ( ObjectFind ( 0 , name) >= 0 ) ObjectDelete ( 0 , name); datetime startTime = iTime ( NULL , 0 , startBar); datetime endTime = (endBar < 0 ) ? ( TimeCurrent () + ( PeriodSeconds () * (-endBar))) : iTime ( NULL , 0 , endBar); if (! ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_RECTANGLE , 0 , startTime, startPrice, endTime, endPrice)) Print ( "Failed to create rectangle: " , name); int alphaValue = FillTransparency; color fillColor = rectColor & 0x00FFFFFF | (alphaValue << 24 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , rectColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , true ); if (FillRectangles) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , fillColor); } else { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , rectColor & 0x00FFFFFF ); } } void DrawPriceLine( string name, int barIndex, double price, color lineColor, string labelText) { datetime time = iTime ( NULL , 0 , barIndex); datetime endTime = (barIndex - 2 * RectangleWidth < 0 ) ? ( TimeCurrent () + ( PeriodSeconds () * (-barIndex - 2 * RectangleWidth))) : iTime ( NULL , 0 , barIndex - 2 * RectangleWidth); if (! ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , time, price, endTime, price)) Print ( "Failed to create price line: " , name); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , true ); string labelName = name + "_Label" ; if ( ObjectFind ( 0 , labelName) >= 0 ) ObjectDelete ( 0 , labelName); if (! ObjectCreate ( 0 , labelName, OBJ_TEXT , 0 , endTime, price)) Print ( "Failed to create label: " , labelName); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT ); ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_TEXT , labelText); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_XOFFSET , 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_YOFFSET , 0 ); }

让我们在继续开发专EA之前，深入讨论一下该脚本：

我们通过定义输入参数，允许用户自定义交易策略的关键点。我们提供了调整快速和慢速移动平均线周期的选项，设置风险和回报矩形的尺寸和颜色，确定要处理的最大K线数，以及选择是否用颜色填充矩形。这种设置使脚本能够根据用户的偏好适应不同的交易策略，这也构成了我们程序的输入参数部分：

input int FastMAPeriod = 14 ; input int SlowMAPeriod = 50 ; input double RiskHeightPoints = 5000.0 ; input double RewardHeightPoints = 15000.0 ; input color RiskColor = clrIndianRed ; input color RewardColor = clrSpringGreen ; input int MaxBars = 500 ; input int RectangleWidth = 10 ; input bool FillRectangles = true ; input int FillTransparency = 128 ;

在 (OnStart) 函数中，我们通过编程让脚本首先删除任何已存在的风险/回报矩形和价格线，从而确保图表保持整洁。随后，我们利用 (iMA) 函数计算快速和慢速移动平均线，并将这些值存储在数组中以便进一步处理。当脚本遍历图表上的K线时，我们设定了检测看涨交叉的条件，即快速移动平均线穿过并高于慢速移动平均线。当这些条件满足时，脚本会计算入场价格、风险水平（止损）和回报水平（获利）。然后，它会在图表上绘制矩形和价格线，有效地标记这些关键的交易水平，我们将在下面进一步解释相关的子代码片段：

void OnStart () { DeleteExistingObjects(); int i, limit; double FastMA[], SlowMA[]; double closePrice, riskLevel, rewardLevel; if ( iMA ( NULL , 0 , FastMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ) < 0 || iMA ( NULL , 0 , SlowMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ) < 0 ) { Print ( "Error in calculating moving averages." ); return ; }

为了保持图表的清晰度，我们开发了“删除现有对象”功能，脚本通过此功能移除所有与交易信号相关的先前绘制的对象。通过检查图表上所有对象的名称，脚本确保仅显示最新且相关的信息，从而使图表保持专注且避免杂乱：

void DeleteExistingObjects() { int totalObjects = ObjectsTotal ( 0 , 0 , - 1 ); for ( int i = totalObjects - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName ( 0 , i, 0 , - 1 ); if ( StringFind (name, "Risk_" ) >= 0 || StringFind (name, "Reward_" ) >= 0 || StringFind (name, "Entry_" ) >= 0 || StringFind (name, "StopLoss_" ) >= 0 || StringFind (name, "TakeProfit_" ) >= 0 ) { ObjectDelete ( 0 , name); } } }

在“绘制矩形”功能中，我们确保脚本能够图形化呈现风险和回报水平。为此，脚本首先移除任何具有相同名称的现有矩形，以避免重复。随后，脚本根据K线索引计算矩形的起始时间和结束时间，并精心设置了颜色和透明度级别。这使得矩形能够在图表上突出显示，同时又不会掩盖其他重要细节：

void DrawRectangle( string name, int startBar, double startPrice, int endBar, double endPrice, color rectColor) { if ( ObjectFind ( 0 , name) >= 0 ) ObjectDelete ( 0 , name); datetime startTime = iTime ( NULL , 0 , startBar); datetime endTime = (endBar < 0 ) ? ( TimeCurrent () + ( PeriodSeconds () * (-endBar))) : iTime ( NULL , 0 , endBar); if (! ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_RECTANGLE , 0 , startTime, startPrice, endTime, endPrice)) Print ( "Failed to create rectangle: " , name); int alphaValue = FillTransparency; color fillColor = rectColor & 0x00FFFFFF | (alphaValue << 24 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , rectColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , true ); if (FillRectangles) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , fillColor); } else { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , rectColor & 0x00FFFFFF ); } }

最后，我们实现了“绘制价格线”功能，指示脚本在入场、止损和获利水平处添加水平线。脚本将这些线延伸至整个图表，并添加显示相应价格水平的文本标签。这为用户提供了视觉参考，使他们能够快速识别并管理基于移动平均线生成信号的关键交易点。

void DrawPriceLine( string name, int barIndex, double price, color lineColor, string labelText) { datetime time = iTime ( NULL , 0 , barIndex); datetime endTime = (barIndex - 2 * RectangleWidth < 0 ) ? ( TimeCurrent () + ( PeriodSeconds () * (-barIndex - 2 * RectangleWidth))) : iTime ( NULL , 0 , barIndex - 2 * RectangleWidth); if (! ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , time, price, endTime, price)) Print ( "Failed to create price line: " , name); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , true ); string labelName = name + "_Label" ; if ( ObjectFind ( 0 , labelName) >= 0 ) ObjectDelete ( 0 , labelName); if (! ObjectCreate ( 0 , labelName, OBJ_TEXT , 0 , endTime, price)) Print ( "Failed to create label: " , labelName); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_FONTSIZE , 10 ); ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_TEXT , labelText); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_BACK , true ); }

现在，作为交易工具包的一部分，该脚本可以定期启动，以图形化方式查看过去和当前时间的交易。接下来，我们将着手创建我们独特的EA。我将专注于解释从开发到最终可用的EA的整个过程。在本文中，我们将重点关注如何使其与我们之前制作的趋势约束指标（Trend Constraint V1.09）协同工作。





创建基于指标的EA：



要在 MQL5 中使用自定义指标创建EA，我们需要确保自定义指标文件（.ex5）已放置在 MetaTrader 5 平台的“指标”文件夹中，此处为趋势约束指标 V1.09。通过 MetaEditor，我们可以编写我们的 EA，使用 MQL5 函数来访问指标的缓冲区值。我们使用 (iCustom()) 函数在 EA 中调用自定义指标，指定必要的参数，例如交易品种和时间周期。

为了从指标缓冲区提取数据，我们使用 (CopyBuffer()) 函数，它会检索你打算用于交易信号分析的缓冲区值。然后，我们根据这些缓冲区值实现我们的交易逻辑，定义开仓、平仓或修改订单的条件，以符合我们的交易策略。整合风险管理功能，如止损和获利，以谨慎管理交易。使用 MetaTrader 5 策略测试器对 EA 进行回测，以评估其性能并微调其参数。最后，我们将在模拟账户环境中验证 EA 的功能，然后才转向实盘交易，以确保它在真实市场条件下能够有效运行。

我们可以从在 MetaEditor 中加载一个EA模板开始，然后根据本文中显示的示例进行开发或修改：

在 MetaEditor 中加载EA模板

为了引导你完成我们的EA的构建，我们将整个过程分为六个阶段。在我们逐步推进的过程中，我建议你直接将代码片段输入到 MetaEditor 中。这种动手实践的方法将帮助你更好地理解和掌握这些步骤，尤其是如果你是 EA 开发的新手的话。

1. 头部和基本数据

在头部部分，我们定义了EA的名称和用途。通过包含版权信息、指向我们个人资料的链接以及指定版本号，我们确保我们的 EA 是易于识别和追溯的。这些基本数据帮助我们以及其他人理解 EA 的来源和用途，尤其是当它被共享或修改时：

#property strict #property copyright "Copyright 2024, Clemence Benjamin" #property link "https://www.mql5.com/en/users/billionaire2024/seller" #property version "1.0" #property description "An Expert based on the buffer6 and buffer7 of Trend Constraint V1.09"

2. 输入参数

在这里，我们定义了关键的输入参数，这些参数允许我们在不修改代码本身的情况下自定义EA的行为。通过设置诸如（手数、滑点、止损、获利和magic数字）等参数，我们使EA变得灵活且能够适应不同的交易策略。magic数字尤其重要，因为它允许我们唯一地识别由这个EA执行的交易，这在涉及多个EA或手动交易时至关重要。

input double Lots = 0.1 ; input int Slippage = 3 ; input double StopLoss = 50 ; input double TakeProfit = 100 ; input int MagicNumber = 123456 ;

3. 初始化函数（OnInit）

在 OnInit 函数中，我们通过初始化必要的组件为 EA 的运行做好准备。我们首先尝试获取我们自定义指标“Trend Constraint V1.09”的句柄。这个句柄使我们能够以编程方式与指标进行交互。如果成功获取句柄，我们将继续设置缓冲区数组（Buffer6 和 Buffer7）为序列化形式，以便我们能够存储和操作指标值。然而，如果无法获取句柄，我们确保 EA 返回初始化失败，并附带一条错误消息以帮助我们诊断问题。

int OnInit () { indicator_handle = iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "Trend Constraint V1.09" ); if (indicator_handle < 0 ) { Print ( "Failed to get the indicator handle. Error: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (Buffer6, true ); ArraySetAsSeries (Buffer7, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

4. 反初始化函数（OnDeinit）

当我们的EA从图表中移除，或者当平台关闭时，(OnDeinit)函数会被执行。在这里，我们会释放指标句柄，确保释放EA运行期间分配的任何资源。这个清理步骤对于维护我们交易环境的效率和稳定性至关重要，因为它防止了不必要的资源占用。

void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (indicator_handle); }

5. 主执行函数（OnTick）

(OnTick) 函数是真正进行交易操作的地方。每当接收到一个新的市场报价时，这个函数就会被调用。我们首先检查是否已经存在一个具有相同magic数字的未平仓头寸，以确保我们不会重复下单。接下来，我们从指标缓冲区（Buffer6 和 Buffer7）复制最新的值，以便做出交易决策。如果满足我们的买入或卖出信号条件，我们将构建并发送相应的交易请求。我们会仔细指定所有必要的参数，例如订单类型、价格、止损、获利和滑点，以有效执行我们的交易策略。

void OnTick () { if ( PositionSelect ( Symbol ())) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber) { return ; } } if ( CopyBuffer (indicator_handle, 5 , 0 , 2 , Buffer6) <= 0 || CopyBuffer (indicator_handle, 6 , 0 , 2 , Buffer7) <= 0 ) { Print ( "Failed to copy buffer values. Error: " , GetLastError ()); return ; } if (Buffer7[ 0 ] != EMPTY_VALUE ) { double ask = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); double sl = NormalizeDouble (ask - StopLoss * _Point , _Digits ); double tp = NormalizeDouble (ask + TakeProfit * _Point , _Digits ); MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory (request); ZeroMemory (result); request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = Symbol (); request.volume = Lots; request.type = ORDER_TYPE_BUY ; request.price = ask; request.sl = sl; request.tp = tp; request.deviation = Slippage; request.magic = MagicNumber; request.comment = "Buy Order" ; if (! OrderSend (request, result)) { Print ( "Error opening buy order: " , result.retcode); } else { Print ( "Buy order opened successfully! Ticket: " , result.order); } } if (Buffer6[ 0 ] != EMPTY_VALUE ) { double bid = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double sl = NormalizeDouble (bid + StopLoss * _Point , _Digits ); double tp = NormalizeDouble (bid - TakeProfit * _Point , _Digits ); MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory (request); ZeroMemory (result); request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = Symbol (); request.volume = Lots; request.type = ORDER_TYPE_SELL ; request.price = bid; request.sl = sl; request.tp = tp; request.deviation = Slippage; request.magic = MagicNumber; request.comment = "Sell Order" ; if (! OrderSend (request, result)) { Print ( "Error opening sell order: " , result.retcode); } else { Print ( "Sell order opened successfully! Ticket: " , result.order); } } }

6. 其他函数

我们还包含了几个其他函数来处理我们的 EA 可能遇到的不同事件，这些函数作为 EA 模板的一部分提供，而为了简化，我们目前并不使用它们：

(OnTrade)：在这里，我们可以处理在交易事件发生时需要执行的任何特定操作。虽然目前这个函数是空的，但它为我们提供了一个空间，以便在需要时添加逻辑。

(OnTester)：这个函数用于在回测期间进行自定义计算。通过返回一个值，我们可以根据特定指标优化我们的策略。

(OnTesterInit, OnTesterPass, OnTesterDeinit)：这些函数参与策略测试器中的优化过程。它们允许我们初始化设置，在每次优化后执行操作，并在之后清理资源。

(OnChartEvent)：这个函数允许我们处理各种图表事件，例如鼠标点击或按键操作。虽然它目前是空的，但我们可以利用这个空间为我们的 EA 添加交互功能。

void OnTrade () { } double OnTester () { double ret = 0.0 ; return (ret); } void OnTesterInit () { } void OnTesterPass () { } void OnTesterDeinit () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

最后将所有这些整合在一起，我们完整的程序如下：

#property strict #property copyright "Copyright 2024, Clemence Benjamin" #property link "https://www.mql5.com/en/users/billionaire2024/seller" #property version "1.0" #property description "An Expert based on the buffer6 and buffer7 of Trend Constraint V1.09" input double Lots = 0.1 ; input int Slippage = 3 ; input double StopLoss = 50 ; input double TakeProfit = 100 ; input int MagicNumber = 123456 ; int indicator_handle; double Buffer6[]; double Buffer7[]; int OnInit () { indicator_handle = iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "Trend Constraint V1.09" ); if (indicator_handle < 0 ) { Print ( "Failed to get the indicator handle. Error: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (Buffer6, true ); ArraySetAsSeries (Buffer7, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (indicator_handle); } void OnTick () { if ( PositionSelect ( Symbol ())) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber) { return ; } } if ( CopyBuffer (indicator_handle, 5 , 0 , 2 , Buffer6) <= 0 || CopyBuffer (indicator_handle, 6 , 0 , 2 , Buffer7) <= 0 ) { Print ( "Failed to copy buffer values. Error: " , GetLastError ()); return ; } if (Buffer7[ 0 ] != EMPTY_VALUE ) { double ask = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); double sl = NormalizeDouble (ask - StopLoss * _Point , _Digits ); double tp = NormalizeDouble (ask + TakeProfit * _Point , _Digits ); MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory (request); ZeroMemory (result); request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = Symbol (); request.volume = Lots; request.type = ORDER_TYPE_BUY ; request.price = ask; request.sl = sl; request.tp = tp; request.deviation = Slippage; request.magic = MagicNumber; request.comment = "Buy Order" ; if (! OrderSend (request, result)) { Print ( "Error opening buy order: " , result.retcode); } else { Print ( "Buy order opened successfully! Ticket: " , result.order); } } if (Buffer6[ 0 ] != EMPTY_VALUE ) { double bid = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); double sl = NormalizeDouble (bid + StopLoss * _Point , _Digits ); double tp = NormalizeDouble (bid - TakeProfit * _Point , _Digits ); MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory (request); ZeroMemory (result); request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = Symbol (); request.volume = Lots; request.type = ORDER_TYPE_SELL ; request.price = bid; request.sl = sl; request.tp = tp; request.deviation = Slippage; request.magic = MagicNumber; request.comment = "Sell Order" ; if (! OrderSend (request, result)) { Print ( "Error opening sell order: " , result.retcode); } else { Print ( "Sell order opened successfully! Ticket: " , result.order); } } } void OnTrade () { } double OnTester () { double ret = 0.0 ; return (ret); } void OnTesterInit () { } void OnTesterPass () { } void OnTesterDeinit () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

在成功编译后的下一个阶段，我们将测试我们的程序。





测试：



在 MetaEditor 中，我们可以使用“编译”或“运行”按钮来准备我们的程序以进行测试。在这种情况下，编译成功，我们使用策略测试器在 Boom 500 指数上进行测试。

从导航栏启动策略测试器

一个策略测试器面板会打开，允许你在点击右下角的“开始”按钮之前调整一些设置。例如，EA 中的默认手数设置为 0.1 手，但对于 Boom 500 指数，我不得不将其增加到至少 0.2 手。

策略测试器面板

令人惊喜的是，我们的系统在策略测试器中的表现非常出色，如下图所示：

测试结果可视化：趋势约束EA





结论



添加风险和回报矩形为交易者提供了一种清晰的图形化交易表示，使监控和管理未平仓头寸变得更加容易。这种视觉辅助工具在快速变动的市场中尤其有用，因为快速决策是必要的。矩形作为交易潜在结果的持续提醒，帮助交易者保持与其原始交易计划的一致性。

（Trend Constraint V1.09）指标与EA之间的成功协作突显了交易策略中工具之间协同作用的重要性。指标识别潜在趋势和反转，而EA则根据这些信息执行交易并管理风险。这种整合方法导致了一个更具凝聚力和有效的交易策略。

以下是附带的指标、脚本和EA。仍有改进和修改的空间。希望这些信息对你有价值。欢迎你在评论区分享你的想法。祝您交易愉快！

附件 说明 (Trend_Constraint V1.09.mq5) EA所使用指标的源代码。 (Trend Constraint R-R.mq5) 风险-回报矩形脚本的源代码。 (Trend Constraint Expert.mq5) 与（趋势约束指标 V1.09）完美配合使用的EA的源代码。

返回内容目录